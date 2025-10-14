أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025

تعتبِر IDC أن التنسيق يمثِّل عنصرًا أساسيًا يميّز IBM عن الآخرين. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي الحواري التقليدية التي تركِّز أساسًا على التفاعلات، تعمل watsonx Orchestrate على تنسيق الإجراءات بين الوكلاء والمساعدين والأدوات - بحيث يمكن للموظفين والعملاء إتمام المهام من البداية إلى النهاية ضمن تجربة حوارية واحدة.

تتضمن القدرات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير IDC ما يلي:

التنسيق متعدد الوكلاء : السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي المتعددين بالتعاون في الوقت الفعلي لحل سير العمل المعقد.

كتالوج الوكلاء الجاهز: وكلاء جاهزون للاستخدام في الموارد البشرية والمشتريات والمبيعات وخدمة العملاء - بالإضافة إلى Agent Connect Kit التي تمكِّن الشركاء من تصميم وكلائهم الخاصين واختبارهم واعتمادهم ونشرهم.

التكامل مع أنظمة المؤسسة: دعم تسجيل الدخول الموحَّد (SSO) واستدعاء الأدوات والاتصال بالمنصات مثل Slack وMicrosoft Teams.

الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي: الاستفادة من أي نموذج لغوي كبير عبر بوابة AI Gateway، والنماذج مفتوحة المصدر الرائدة (مثل LLaMA وMistral) لبناء تدفقات المحادثة، وتوليد بيانات تدريب اصطناعية، وتلخيص المعلومات، وأتمتة إنشاء الأسئلة الشائعة.

النشر المرن: خيارات للتشغيل على IBM Cloud، أو AWS، أو في البيئة المحلية، كمنتج برمجي أو كخدمة مُدارة بالكامل.

أدوات لكل نوع من المستخدمين: من بيئات البرمجة الاحترافية للمطورين إلى واجهات المستخدم الرسومية دون كود لمستخدمي الأعمال، تجعل Orchestrate من السهل تصميم الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة ونشره وإدارته.

من خلال الجمع بين هذه الميزات، تتجاوز watsonx Orchestrate مجرد الإجابة عن الأسئلة؛ فهي تربط المحادثات بسير العمل المؤسسي، ما يُتيح تحقيق إنتاجية وتأثير في الأعمال قابل للقياس. واستنادًا إلى التزام IBM المستمر بالانفتاح والتكامل والثقة، تضمن هذه العوامل التمييزية تحقيق العملاء للقيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي عبر أعمالهم.