أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025

نحن متحمسون للإعلان عن تصنيف IDC لشركة IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري للأغراض العامة على مستوى العالم.
يؤكِّد هذا التقدير قوة IBM® watsonx Orchestrate وقدرتها على مساعدة المؤسسات على الانتقال من المحادثات إلى تحقيق نتائج منسَّقة.
تعتبِر IDC أن التنسيق يمثِّل عنصرًا أساسيًا يميّز IBM عن الآخرين. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي الحواري التقليدية التي تركِّز أساسًا على التفاعلات، تعمل watsonx Orchestrate على تنسيق الإجراءات بين الوكلاء والمساعدين والأدوات - بحيث يمكن للموظفين والعملاء إتمام المهام من البداية إلى النهاية ضمن تجربة حوارية واحدة.
تتضمن القدرات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير IDC ما يلي:
من خلال الجمع بين هذه الميزات، تتجاوز watsonx Orchestrate مجرد الإجابة عن الأسئلة؛ فهي تربط المحادثات بسير العمل المؤسسي، ما يُتيح تحقيق إنتاجية وتأثير في الأعمال قابل للقياس. واستنادًا إلى التزام IBM المستمر بالانفتاح والتكامل والثقة، تضمن هذه العوامل التمييزية تحقيق العملاء للقيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي عبر أعمالهم.
كما أبرزت IDC أيضًا تاريخ IBM القوي في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا كأساس للقوة. وهذا الإرث ذو أهمية؛ لأنه يؤدي إلى:
بالنسبة إلى المؤسسات، لا يوفر تراث IBM التكنولوجيا المتقدمة فحسب، بل يمنح أيضًا ضمانًا بأن الحلول مثل watsonx Orchestrate مبنية على أبحاث مثبتة ومقدَّمة بمعايير صارمة تناسب المؤسسات.
وفقًا لتقرير IDC، أكَّد عملاء IBM على نقطتَي قوة رئيسيتين:
يتميز سوق الذكاء الاصطناعي الحواري بأنه ديناميكي وتنافسي للغاية. وتتميز IBM؛ لأنها تُدمج خاصية التنسيق مباشرةً في أساس watsonx Orchestrate، ما يحوِّل الذكاء الاصطناعي الحواري إلى عامل محوري في تحويل المؤسسات. ومع أكثر من 50 عامًا من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تتميز IBM بقدرتها على مساعدة العملاء في مواجهة التغيير والتوسع بمسؤولية وإطلاق العنان لآفاق جديدة.
في IBM، نؤمن بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي يتمثل في التنسيق: حيث ترتبط المحادثات بسلاسة بالإجراءات، ويتعاون الوكلاء والبشر على تحويل طبيعة العمل. مع watsonx Orchestrate، المستقبل بين يديك.
تعرف على المزيد عن IBM watsonx Orchestrate