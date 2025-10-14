الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025

نشرت ١٠/١٤/٢٠٢٥
مؤلف

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

نحن متحمسون للإعلان عن تصنيف IDC لشركة IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري للأغراض العامة على مستوى العالم. 

يؤكِّد هذا التقدير قوة IBM® watsonx Orchestrate وقدرتها على مساعدة المؤسسات على الانتقال من المحادثات إلى تحقيق نتائج منسَّقة.

Orchestration: تحويل المحادثات إلى أفعال

تعتبِر IDC أن التنسيق يمثِّل عنصرًا أساسيًا يميّز IBM عن الآخرين. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي الحواري التقليدية التي تركِّز أساسًا على التفاعلات، تعمل watsonx Orchestrate على تنسيق الإجراءات بين الوكلاء والمساعدين والأدوات - بحيث يمكن للموظفين والعملاء إتمام المهام من البداية إلى النهاية ضمن تجربة حوارية واحدة.

تتضمن القدرات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير IDC ما يلي:

  • التنسيق متعدد الوكلاء: السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي المتعددين بالتعاون في الوقت الفعلي لحل سير العمل المعقد.
  • كتالوج الوكلاء الجاهز: وكلاء جاهزون للاستخدام في الموارد البشرية والمشتريات والمبيعات وخدمة العملاء - بالإضافة إلى Agent Connect Kit التي تمكِّن الشركاء من تصميم وكلائهم الخاصين واختبارهم واعتمادهم ونشرهم.
  • التكامل مع أنظمة المؤسسة: دعم تسجيل الدخول الموحَّد (SSO) واستدعاء الأدوات والاتصال بالمنصات مثل Slack وMicrosoft Teams.
  • الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي: الاستفادة من أي نموذج لغوي كبير عبر بوابة AI Gateway، والنماذج مفتوحة المصدر الرائدة (مثل LLaMA وMistral) لبناء تدفقات المحادثة، وتوليد بيانات تدريب اصطناعية، وتلخيص المعلومات، وأتمتة إنشاء الأسئلة الشائعة.
  • النشر المرن: خيارات للتشغيل على IBM Cloud، أو AWS، أو في البيئة المحلية، كمنتج برمجي أو كخدمة مُدارة بالكامل.
  • أدوات لكل نوع من المستخدمين: من بيئات البرمجة الاحترافية للمطورين إلى واجهات المستخدم الرسومية دون كود لمستخدمي الأعمال، تجعل Orchestrate من السهل تصميم الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة ونشره وإدارته.

من خلال الجمع بين هذه الميزات، تتجاوز watsonx Orchestrate مجرد الإجابة عن الأسئلة؛ فهي تربط المحادثات بسير العمل المؤسسي، ما يُتيح تحقيق إنتاجية وتأثير في الأعمال قابل للقياس. واستنادًا إلى التزام IBM المستمر بالانفتاح والتكامل والثقة، تضمن هذه العوامل التمييزية تحقيق العملاء للقيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي عبر أعمالهم.

  • الانفتاح: أضِف قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سير العمل الحالي والأتمتة والتطبيقات - دون عمليات نسخ واستبدال، أو التقيد لمنتج معين.
  • التكامل: استفِد من جميع أنظمتك وبياناتك عبر عملك للحصول على رؤى وإجراءات ونتائج أفضل.
  • الثقة: حافِظ على أمان أعمالك عبر أي نظام من خلال دمج السلامة والحوكمة والامتثال.

إرث من ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تبني الثقة

كما أبرزت IDC أيضًا تاريخ IBM القوي في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا كأساس للقوة. وهذا الإرث ذو أهمية؛ لأنه يؤدي إلى:

  • عمق الخبرة: عقود من العمل الريادي في الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن للعملاء الاعتماد عليها.
  • الجاهزية المؤسسية: التركيز على الحوكمة وقابلية التفسير والدقة - وهي عناصر أساسية للاعتماد في المهام الحساسة.
  • الابتكار المستمر: القدرة على التكيف بسرعة مع النماذج الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة متعددة الوكلاء، مع الحفاظ على احتياجات المؤسسات في المقام الأول.

بالنسبة إلى المؤسسات، لا يوفر تراث IBM التكنولوجيا المتقدمة فحسب، بل يمنح أيضًا ضمانًا بأن الحلول مثل watsonx Orchestrate مبنية على أبحاث مثبتة ومقدَّمة بمعايير صارمة تناسب المؤسسات.

آراء العملاء

وفقًا لتقرير IDC، أكَّد عملاء IBM على نقطتَي قوة رئيسيتين:

  • سهولة التوسع لتطبيق حالات استخدام جديدة: باستخدام Orchestrate، يمكن للمؤسسات توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري بسرعة عبر مجالات الموارد البشرية والمشتريات والمبيعات وخدمة العملاء.
  • الدعم التعاوني: تمت الإشارة إلى أن موارد IBM في هندسة العملاء والتدريب واضحة وفعَّالة، ما يساعد المؤسسات على اعتماد Orchestrate وتوسيعه بثقة.

التطلع إلى المستقبل: التميز باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري

يتميز سوق الذكاء الاصطناعي الحواري بأنه ديناميكي وتنافسي للغاية. وتتميز IBM؛ لأنها تُدمج خاصية التنسيق مباشرةً في أساس watsonx Orchestrate، ما يحوِّل الذكاء الاصطناعي الحواري إلى عامل محوري في تحويل المؤسسات. ومع أكثر من 50 عامًا من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تتميز IBM بقدرتها على مساعدة العملاء في مواجهة التغيير والتوسع بمسؤولية وإطلاق العنان لآفاق جديدة.

المستقبل منسَّق

في IBM، نؤمن بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي يتمثل في التنسيق: حيث ترتبط المحادثات بسلاسة بالإجراءات، ويتعاون الوكلاء والبشر على تحويل طبيعة العمل. مع watsonx Orchestrate، المستقبل بين يديك.

تعرف على المزيد عن IBM watsonx Orchestrate

اقرأ مقتطف IDC MarketScape

