watsonx.data v2.3: ابتكارات جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على نطاق واسع
باستخدام الإصدار 2.3، يتخذ watsonx.data خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام. ويقدم هذا الإصدار ميزات تبدو عملية وقوية، ما يعزز ثلاثة مجالات هي الأكثر أهمية للمؤسسات.
مع الإصدار 2.3، يخطو watsonx.data خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام: ويقدم هذا الإصدار ميزات تبدو عملية وقوية، ما يعزز ثلاثة مجالات تهم المؤسسات أكثر:
تستند هذه الابتكارات إلى نقاط القوة الحالية لـ watsonx.data وتمنح المجموعات طرقًا جديدة لتفعيل بياناتها، وتسريع الرؤى، وتعزيز الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
يقوم الذكاء الاصطناعي الوكيل بإعادة تشكيل كيفية اكتشاف المؤسسات للمعلومات والتنقل بها واستخدامها. وتريد الفرق الذكاء الاصطناعي القادر على الملاحظة، والاسترجاع، والتفكير، والتصرف. ولا يمكن تحقيق أي شيء من هذا دون وجود بيانات محكومة وعالية الجودة ومتصلة بشكل جيد تحتها.
يدعم Watsonx.data بالفعل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويقدم الإصدار 2.3 قدرات جديدة تجعل هذه التجارب أكثر سهولة وموثوقية وأكثر تكيفًا.
تمنح هذه الابتكارات المجموعات نهجًا أقوى وأكثر وحدة تجاه الذكاء الاصطناعي، يستند إلى الثقة، وقابلية الاكتشاف، والتحكم في فئة المؤسسات.
الأشخاص الذين يبنون التحليلات وأنظمة الذكاء الاصطناعي يريدون أدوات تستجيب بسرعة وتعمل بسلاسة. وإنهم يريدون منصات تساعدهم على التركيز على حل المشكلات بدلاً من إدارة البنية التحتية.
يقدم Watsonx.data الإصدار 2.3 تحسينات تجعل مهام سير العمل اليومي أسرع وأبسط وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.
تمنح هذه التحسينات الفرق مزيدًا من المرونة والثقة مع زيادة أحمال التشغيل والبصمات.
تعمل المؤسسات عبر العديد من البيئات بما في ذلك السحابة الهجينة، والمحلية، والبيئات الخاضعة للتنظيم، والبيئات المعزولة عن الشبكات. تحتاج منصات البيانات الخاصة بهم إلى دعم هذا الواقع.
يوسع Watsonx.data الإصدار 2.3 مرونته باستخدام خيارات جديدة توسع أماكن وكيفية اعتماد مجموعات للمنصة.
وتجعل هذه الإضافات من الأسهل على المجموعات استخدام منصة البيانات الموثوقة نفسها عبر بيئات وأنظمة تنظيمية متنوعة.
يبني Watsonx.data الإصدار 2.3 على أساس وقوي جاهز للذكاء الاصطناعي ويقدم ابتكارات تساعد الفرق على إنجاز مزيد من البيانات يوميًا. وتدعم هذه القدرات استرجاعًا أفضل وحوكمة أقوى وتحليلات أكثر سلاسة ومرونة أكبر عبر البيئات.
والأهم من ذلك، أن هذا الإصدار يعكس الاتجاه الذي يتجه فيه الذكاء الاصطناعي المؤسسي نحو الوكلاء، ونحو الأتمتة، ونحو الذكاء الذي يبدو طبيعيًا واستباقيًا. وكل هذا يعتمد على بيانات محكومة ومتصلة وجاهزة.
يتحرك مستقبل الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر طبقة البيانات. يساعد الإصدار 2.3 المجموعات على الحركة بشكل أسرع، والتوسع بذكاء أكبر، وبناء الذكاء الاصطناعي الذي يمكنها الوثوق به.