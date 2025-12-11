تسريع الذكاء الاصطناعي على IBM Z: أصبح watsonx Assistant for Z الآن مدعومًا بمسرّع Spyre Accelerator

تم تصميم Spyre Accelerator، الذي تم تقديمه مع IBM z17 وIBM LinuxONE 5، خصيصًا للتعامل مع نماذج اللغات الكبيرة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل بشكل آمن داخل أنظمة المؤسسة.
يحمل استدلال الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات مباشرةً إلى IBM Z، ما يمكن الوكلاء والنماذج اللغوية الكبيرة من العمل بالكامل على الكمبيوتر المركزي. يتيح التكامل للمجموعات توسيع الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصوصية والحوكمة والموثوقية.
مع استفادة watsonx Assistant for Z الآن من Spyre Accelerator، يساعد المؤسسات على الحصول على مرونة أكبر لنشر نماذج لغوية كبيرة بشكل أصلي على IBM Z. ويقدم هذا الإصدار دعمًا لنماذج الأساس IBM Granite، بدءًا من نموذج Granite 3.3-8B-instruct، الذي تم اختباره وتحسينه ليعمل على IBM Z مع بطاقات Spyre لعمليات نشر z17.
وفي الوقت نفسه، نواصل دعم عمليات النشر المستندة إلى Llama للعملاء الذين يقومون بتشغيل LLM الخاصة بهم على البنية التحتية x86، ما يعزز الاختيار والقدرة على التكيف عبر البيئات. يتيح ذلك للمجموعات اختيار نماذج تتماشى بشكل أفضل مع الأداء والامتثال واستراتيجية البنية التحتية، مع الاستفادة من تنفيذ Spyre المتسارع على المنصة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل على نطاق واسع.
عند الدمج، يُمكّن برنامج Watsonx Assistant for Z وSpyre ما يلي:
- الاستدلال الآمن للذكاء الاصطناعي على النظام الأساسي مع دعم إقامة البيانات وتشفيرها
- أداء قابل للتوسع لتلبية طلبات الذكاء الاصطناعي المتزامنة ذات الحجم الكبير
- الأتمتة الموثوقة المصممة لأحمال التشغيل المهمة الحساسة.
معًا، تساعد هذه التطورات Watsonx Assistant for Z على تقديم نتائج أسرع وآمنة مع تعقيد تشغيلي أقل، وكل ذلك ضمن بيئة IBM Z الموثوقة.