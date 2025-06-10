10 يونيو 2025
في فعالية Think لعام 2025، كشفت IBM عن مجموعة قوية من الميزات القادمة في watsonx.ai، صُمِّمت لتمكين منشئي الذكاء الاصطناعي، وعلماء البيانات، والمهندسين، والمطورين من تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وتحقيق قيمة فعلية للأعمال. تهدف هذه التحسينات إلى تبسيط دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي، وتحسين أداء النماذج، وتوفير مرونة أكبر وتحكُّم أفضل في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي.
واحدة من أبرز الإضافات المذهلة هي Agent Ops، وهي قدرة جديدة تحسِّن تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم من البداية إلى النهاية. تقدِّم Agent Ops نهجًا منظمًا يركِّز على دورة حياة تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي. وتشمل كل شيء من البناء والاختبار إلى نشر الوكلاء وإدارتهم في الإنتاج.
يبسِّط watsonx هذه العملية من خلال دمج النماذج والأدوات والأطر والمقاييس الأساسية ضمن تجربة موحَّدة للمطورين. وهذا يقلل من التعقيد مع الحفاظ على المرونة التي يحتاجها المطورون للابتكار. باستخدام Agent Ops، يمكن للفرق إنشاء وكلاء مخصصين مصممين خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسة المحددة، وتحسين الأداء، وضمان الحوكمة والامتثال طوال دورة حياة التطوير. والنتيجة هي مسار أكثر كفاءة لتقديم حلول ذكاء اصطناعي تعالج تحديات الأعمال المعقدة مع تحسين التكلفة والأداء.
من أبرز الإضافات أيضًا إطلاق Model Gateway، وهو حل جديد على مستوى المؤسسات يوفر وصولًا سلسًا إلى مجموعة واسعة من نماذج الأساس الرائدة عبر واجهة آمنة وخاضعة للحوكمة. تهدف هذه الميزة إلى القضاء على الاعتماد الحصري على مزوِّد واحد، من خلال تمكين المؤسسات من دمج نماذج Granite من IBM إلى جانب النماذج المتقدمة مثل Anthropic وOpenAI.
توفِّر Model Gateway مرونة لا مثيل لها. وهي تدعم عمليًا أي نموذج في أي مكان، سواء أكان مستضافًا على watsonx.ai أم في بيئات تابعة لجهات خارجية. يمكن للمؤسسات اختيار النموذج الأفضل لاحتياجاتها ونشره بأمان، بفضل آليات الاشتراك الاختياري وضوابط الوصول القوية. تُتيح هذه القدرة للشركات الحفاظ على السيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها، وتعزيز المرونة، وتحسين التكاليف، مع ضمان المرونة والأمان في الوقت نفسه.
من خلال دعم استخدام النماذج المستضافة من جهات خارجية، تُتيح Model Gateway للمطورين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي ونشرهم كخدمات بسرعة وكفاءة. تُعَد هذه المرونة ذات قيمة كبيرة خاصةً للمؤسسات التي تسعى لتوسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي دون الارتباط بنظام بنائي لمزوِّد واحد. تتوفر Model Gateway للمعاينة العامة ابتداءً من يوم الخميس، 12 يونيو 2025.
يُعَد تخصيص نماذج الأساس خطوة حساسة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تُلبي متطلبات الأعمال المحددة. تجعل ميزات تخصيص النموذج الجديد في watsonx.ai هذه العملية أكثر سهولة وفاعلية. يمكن للمطورين ضبط النماذج بدقة باستخدام بيانات المؤسسات والبيانات التي يتم توليدها اصطناعيًا، ما يعزز الدقة والملاءمة لحالات الاستخدام الخاصة بهم.
تدعم هذه الأدوات مجموعة من تقنيات التخصيص، بما في ذلك الضبط وتوليد البيانات الاصطناعية، ما يُتيح للفرق تحسين أداء النماذج مع إدارة التكاليف. سواء أكنت تبني روبوت محادثة لخدمة العملاء، أو محرك تحليلات تنبؤية، أو نموذج لغة متخصص في مجال معين، يوفر watsonx.ai القدرات اللازمة لتخصيص الذكاء الاصطناعي بما يتوافق تمامًا مع احتياجاتك.
تمثِّل هذه القدرات الجديدة التي تم الإعلان عنها في watsonx قفزة كبيرة إلى الأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. بدءًا من Agent Ops لإدارة دورة حياة الوكلاء بسلاسة، مرورًا بـ Model Gateway للوصول الآمن والمرن إلى النماذج، ووصولًا إلى أدوات تخصيص النماذج لتحسين الأداء، تزوِّد IBM منشئي الذكاء الاصطناعي بكل ما يحتاجونه للنجاح.
مع استمرار المؤسسات في استكشاف وتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، يبرُز watsonx.ai كمنصة شاملة تعمل على تبسيط عملية التطوير وتعزيز الحوكمة وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة. سواء أكنت في بداية رحلتك مع الذكاء الاصطناعي أم توسِّع المبادرات الحالية، فإن هذه الميزات الجديدة يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك بكفاءة وفاعلية أكبر.
تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء دون إشعار، وتمثِّل الأهداف والغايات فقط.