تبحث المؤسسات عن تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الموظفين، لكن لديها مخاوف بشأن الثقة في الذكاء الاصطناعي ونقل تجارب الذكاء الاصطناعي من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الإنتاج. يعمل الذكاء الاصطناعي أيضًا على زيادة سطح الهجوم وظهور تهديدات ومخاطر وثغرات أمنية فريدة من نوعها تؤدي إلى فقدان التحكم والسيطرة. تحتاج المؤسسات إلى إدارة الذكاء الاصطناعي وتأمينه والتحكم فيه بشكل صحيح من أجل الحصول على أنظمة ذكاء اصطناعي يمكن الوثوق بها.

وفقًا لمسح أجري عام 2024 على الإدارة العليا من معهد IBM لقيمة الأعمال ، أفاد 82% من المستجيبين إن الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة ضروري لنجاح أعمالهم، ومع ذلك فإن 24% فقط من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية يتم تأمينها. بالإضافة إلى ذلك، بينما تتسابق المؤسسات على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل للأعمال، تتضخم المخاطر أكثر. في الواقع، تتوقع ®Gartner أنه "بحلول عام 2028، سيتم إرجاع 25٪ من انتهاكات المؤسسات إلى إساءة استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي، سواء من جهات خارجية أو على يد جهات داخلية سيئة النوايا".1

IBM® Guardium AI Security يتيح للمؤسسات اكتشاف الذكاء الاصطناعي الظلي (غير المُراقَب)، بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتأمين نماذج الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام، والحصول على الحماية في الوقت الفعلي من المطالبات الضارة، ومواءمة فرق العمل على مجموعة مشتركة من المقاييس للذكاء الاصطناعي الآمن والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.

من خلال التعاون مع منصة AllTrue.ai تشمل قدرات IBM الجديدة في Guardium AI Security القدرة على الكشف المستمر عن حالات الاستخدام الجديدة للذكاء الاصطناعي في البيئات السحابية ومستودعات التعليمات البرمجية والأنظمة المدمجة لضمان الرؤية الكاملة والحماية في منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تتزايد عدم مركزيتها. فبمجرد تحديد الحالة، يقوم IBM® Guardium AI Security بإدخالها إلى watsonx.governance، ويتم تطبيق ضوابط المخاطر والامتثال المناسبة.