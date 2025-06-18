18 يونيو 2025
لا شك أن الإعلان عن إطلاق القدرات الجديدة في Guardium AI Security والتكامل المعزز الجاهز للاستخدام مع watsonx.governance سوف يساعد الشركات في الحفاظ على أمن الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التوليدي الآخر على نطاق واسع للوصول إلى ذكاء اصطناعي جدير بالثقة الكاملة.
تبحث المؤسسات عن تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الموظفين، لكن لديها مخاوف بشأن الثقة في الذكاء الاصطناعي ونقل تجارب الذكاء الاصطناعي من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الإنتاج. يعمل الذكاء الاصطناعي أيضًا على زيادة سطح الهجوم وظهور تهديدات ومخاطر وثغرات أمنية فريدة من نوعها تؤدي إلى فقدان التحكم والسيطرة. تحتاج المؤسسات إلى إدارة الذكاء الاصطناعي وتأمينه والتحكم فيه بشكل صحيح من أجل الحصول على أنظمة ذكاء اصطناعي يمكن الوثوق بها.
وفقًا لمسح أجري عام 2024 على الإدارة العليا من معهد IBM لقيمة الأعمال ، أفاد 82% من المستجيبين إن الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة ضروري لنجاح أعمالهم، ومع ذلك فإن 24% فقط من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية يتم تأمينها. بالإضافة إلى ذلك، بينما تتسابق المؤسسات على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل للأعمال، تتضخم المخاطر أكثر. في الواقع، تتوقع ®Gartner أنه "بحلول عام 2028، سيتم إرجاع 25٪ من انتهاكات المؤسسات إلى إساءة استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي، سواء من جهات خارجية أو على يد جهات داخلية سيئة النوايا".1
IBM® Guardium AI Security يتيح للمؤسسات اكتشاف الذكاء الاصطناعي الظلي (غير المُراقَب)، بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتأمين نماذج الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام، والحصول على الحماية في الوقت الفعلي من المطالبات الضارة، ومواءمة فرق العمل على مجموعة مشتركة من المقاييس للذكاء الاصطناعي الآمن والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
من خلال التعاون مع منصة AllTrue.ai تشمل قدرات IBM الجديدة في Guardium AI Security القدرة على الكشف المستمر عن حالات الاستخدام الجديدة للذكاء الاصطناعي في البيئات السحابية ومستودعات التعليمات البرمجية والأنظمة المدمجة لضمان الرؤية الكاملة والحماية في منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تتزايد عدم مركزيتها. فبمجرد تحديد الحالة، يقوم IBM® Guardium AI Security بإدخالها إلى watsonx.governance، ويتم تطبيق ضوابط المخاطر والامتثال المناسبة.
سيستمر الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطور، وتقديم قدرات جديدة تصاحبها مخاطر حديثة. وستكون الشركات التي تستثمر في إطار العمل القوي للأمن والحوكمة حاليًا في وضع أفضل للتكيف مع هذه التغييرات، وأكثر مرونة في مواجهة في مواجهة المشهد التنظيمي المتطور.
ولا شك أن اتباع نهج متكامل تمامًا فيما يتعلق بأمن الذكاء الاصطناعي والحوكمة يعد أمرًا بالغ الأهمية. لذا يجب أن تعمل فرق عمل الأمن والحوكمة بالتزامن مع:
ومن خلال تبني هذه الممارسات المتكاملة، يمكن للمؤسسات تعظيم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي مع حماية بياناتها ونماذجها والحفاظ على سمعتها. فمن خلال وضع استراتيجية جيدة التنفيذ، يمكن لمؤسستك أن تبدع وتبتكر بثقة واطمئنان، وتظل دومًا متوافقة مع متطلبات الامتثال وتبني الثقة مع الأطراف المعنية في مستقبل يستند إلى الذكاء الاصطناعي.
التكامل المبتكر بين Guardium AI Security وwatsonx.governance يوفر حلًا حقيقيًا للمخاطر والحوكمة لفرق العمل المتفرقة للنظر في مجموعة مقاييس واحدة لمخاطر الأعمال والمخاطر الأمنية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
يوفر Guardium AI Security حلًا قويًا على مستوى المؤسسات لإدارة أمن أصول الذكاء الاصطناعي لديك، والجمع بين فرق عمل الأمن والحوكمة حول مجموعة واحدة من المقاييس، لتحقيق ذكاء اصطناعي آمن وجدير بالثقة. يسمح للمؤسسات بما يلي:
يساعدك Guardium على تأمين الذكاء الاصطناعي لديك عبر دورة حياته بدءًا من اكتشاف أصول الذكاء الاصطناعي إلى تقييم الثغرات الأمنية والتكوينات غير الصحيحة، ومن ضمان الاستخدام الآمن إلى إدارة الامتثال. حيث يتيح لك تأمين النماذج التي تنشئها محليًا أو تستخدمها على السحابة أو تستهلكها، كما يوفر لك القدرة على إجراء اختبارات الاختراق التلقائية، وفحص مطالبات الإدخال والإخراج باستخدام جدار حماية الذكاء الاصطناعي وإدارة الامتثال عبر عدد من إطارات العمل يصل إلى 12 إطار عمل.
يوفر التكامل الجاهز مع IBM® watsonx.governance حلًا حقيقيًا للمخاطر والحوكمة لفرق العمل المتفرقة للنظر في مجموعة واحدة من المقاييس لمخاطر الأعمال والأمن. عندما يتم اكتشاف الذكاء الاصطناعي الظلي بواسطة Guardium AI Security، يتم إحضاره إلى watsonx.governance، حيث تتم مواءمته مع حالة الاستخدام المناسبة، ويتم تطبيق ضوابط المخاطر والامتثال المناسبة. وحاليًا تنظر فرق الحوكمة والأمن لديك إلى نفس مخزون الذكاء الاصطناعي ومخاطر الذكاء الاصطناعي الكامنة في الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
يمكنك تجربة أول برنامج في الصناعات يجمع بين فرق أمن الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي معًا لتوفير رؤية موحدة لوضع المخاطر في الشركات.
1 بيان صحفي منGartner، كشفت Gartner النقاب عن أهم التوقعات لمجموعة والمستخدمين في عام 2025 وما بعده، 22 أكتوبر 2024.
GARTNER هي علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلة تابعة لشركة Gartner Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وخارجها وتُذكر في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة.