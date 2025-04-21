أعلنت IBM مؤخرًا عن شراكتها مع Astronomer، وهي برمجيات Apache Airflow على مستوى المؤسسات، لتعزيز وتوسيع اعتماد Airflow في المؤسسات. أدى التوسع السريع لاستخدامات Airflow، بما في ذلك مهام أعباء عمل MLOps وعمليات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى عمليات استيعاب البيانات الحديثة والتنظيم، إلى أكثر من 31 عملية تنزيل شهريًا. من المحتمل أن يكون Airflow مفتوح المصدر مستخدمًا في مؤسستك اليوم من قِبَل فرق متعددة تقوم بأعمال التحليلات وعمليات الأعمال. لماذا ستنتقل مؤسستك من Airflow إلى Astronomer with IBM؟ هناك أربعة أسباب رئيسية: قابلية التوسع، والأمان، والدعم، ومرونة النشر.

ولفهم هذا الجواب، سنناقش قصة أحد العملاء في القطاع المصرفي الأمريكي الذين انتقلوا من جدولة البيانات التقليدية إلى Airflow وفي النهاية اختاروا Astronomer with IBM.