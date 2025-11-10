تحويل تدفقات البيانات المخفية إلى رؤى موثوقة: OpenLineage داخل IBM watsonx.data intelligence

تجمع خرائط دورة حياة البيانات المخصصة أفضل المزايا من كافة الجوانب: التحديد الآلي لدورة حياة البيانات، بدءًا من أدوات المسح، ودورة حياة البيانات الصادرة عن منتجي OpenLineage الحاليين، ودورة حياة البيانات المخصصة والمُعرّفة وصولاً إلى حمولات OpenLineage.

تستخدم IBM watsonx.data intelligence نظام OpenLineage، وهو معيار مفتوح لوصف كيفية حركة البيانات أثناء وقت التشغيل أو وقت التصميم. يسمح ذلك للمؤسسات بتحديد أحداث دورة حياة البيانات لأي نظام، بما في ذلك الأنظمة المخصصة والقديمة، وجمعها معًا في رسم بياني موحد ومحكم لدورة حياة البيانات يكشف كيفية حركة البيانات وتحولها عبر رحلة البيانات بأكملها.

يصف كل حدث في OpenLineage كيفية حركة البيانات: الإدخال الذي تقرأه، والوظيفة التي تحولها، والإدخال الذي تنتجه. يمكن إنشاء هذه الأحداث تلقائيًا بواسطة أدوات مثل dbt أو Airflow، كما يمكن للعملاء الاختيار بين إصدارها آليًا أو توثيقها يدويًا للبيئات الخاصة أو القديمة. وبمجرد استيراد البيانات، تعمل watsonx.data intelligence على محاذاة هذه الأحداث مع الأصول المعروفة وتصويرها مرئيًا ضمن عرض دورة حياة البيانات الأوسع.

لضمان الدقة والاتساق، توفر watsonx.data intelligence آليتين أساسيتين:

قوالب التقنية تحدد كيفية تفسير وعرض الوظائف ومجموعات البيانات المعرفة في حمولة OpenLineage. تتضمن watsonx.data intelligence قوالب محددة مسبقًا وتسمح لك ببناء قوالب مخصصة، ما يضمن اتساق تتبع دورة حياة البيانات عبر تقنيات متنوعة.

تحدد كيفية تفسير وعرض الوظائف ومجموعات البيانات المعرفة في حمولة OpenLineage. تتضمن watsonx.data intelligence قوالب محددة مسبقًا وتسمح لك ببناء قوالب مخصصة، ما يضمن اتساق تتبع دورة حياة البيانات عبر تقنيات متنوعة. يعمل تعيين مصادر البيانات تلقائًيا على ربط مجموعات البيانات ووظائف OpenLineage مع أصول البيانات في watsonx.data intelligence. كما يمكنك تحديد قواعد مخصصة لربط مساحات أسماء معينة بمصادر بيانات معروفة، ودمج دورة حياة البيانات المخصصة في عرض المؤسسة الخاضع للحوكمة.

ونتيجة لذلك، توفر خرائط دورة حياة البيانات المخصصة مخططًا بيانيًا موحدًا وخاضعًا للحوكمة يدمج بين دورة حياة البيانات الآلية والمخصصة.