تحويل سلاسل التوريد بين الأعمال باستخدام IBM Sterling Order Management

يشكِّل الكشف عن قدرات B2B المعززة في IBM Sterling Order Management خطوة كبيرة إلى الأمام لمساعدة المؤسسات على تحويل عمليات سلاسل التوريد المجزأة إلى شبكات موحَّدة وذكية وتعاونية. مع تصاعد تعقيدات الأعمال بين الشركات، أصبحت الحاجة إلى حلول مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسِّط اتخاذ القرار وتنفِّذ المهام تلقائيًا أكبر من أي وقت مضى.

غالبًا ما تعمل مؤسسات B2B في بيئات شديدة التعقيد، حيث تتعامل مع طلبات كبيرة قائمة على العقود، وتُدير حسابات عالية القيمة، وتنسِّق المخزون عبر مواقع متعددة. على عكس معاملات B2C، تتضمن معاملات B2B شروطًا معقدة، ودورات شراء طويلة، وحاجة إلى رؤية فورية لأداء الطلبات والعقود.

لتلبية هذه الاحتياجات، أعلنت IBM عن إطلاق قدرات B2B متقدمة جديدة ضمن نظام Sterling Order Management. تم تصميم هذه التحسينات خصيصًا لمساعدة الشركات في مختلَف الصناعات -مثل التصنيع، والتجارة بالجملة، والتوزيع، والسيارات- على إدارة سير عمل B2B المعقد بسلاسة.