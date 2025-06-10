تحويل سلاسل التوريد بين الأعمال باستخدام IBM Sterling Order Management

10 يونيو 2025
يشكِّل الكشف عن قدرات B2B المعززة في IBM Sterling Order Management خطوة كبيرة إلى الأمام لمساعدة المؤسسات على تحويل عمليات سلاسل التوريد المجزأة إلى شبكات موحَّدة وذكية وتعاونية. مع تصاعد تعقيدات الأعمال بين الشركات، أصبحت الحاجة إلى حلول مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسِّط اتخاذ القرار وتنفِّذ المهام تلقائيًا أكبر من أي وقت مضى.
غالبًا ما تعمل مؤسسات B2B في بيئات شديدة التعقيد، حيث تتعامل مع طلبات كبيرة قائمة على العقود، وتُدير حسابات عالية القيمة، وتنسِّق المخزون عبر مواقع متعددة. على عكس معاملات B2C، تتضمن معاملات B2B شروطًا معقدة، ودورات شراء طويلة، وحاجة إلى رؤية فورية لأداء الطلبات والعقود.
لتلبية هذه الاحتياجات، أعلنت IBM عن إطلاق قدرات B2B متقدمة جديدة ضمن نظام Sterling Order Management. تم تصميم هذه التحسينات خصيصًا لمساعدة الشركات في مختلَف الصناعات -مثل التصنيع، والتجارة بالجملة، والتوزيع، والسيارات- على إدارة سير عمل B2B المعقد بسلاسة.
عادةً ما يتطلب الحفاظ على رؤية موحَّدة لحساب B2B تحليلًا دقيقًا ومكثفًا للبيانات، ما يجعل من الصعب متابعة الطلبات، ورصد الإنجاز، وتوقُّع احتياجات العملاء. تؤدي العمليات اليدوية، والأنظمة المنفصلة، ونقص الأتمتة إلى تأخيرات، وعدم كفاءة، وزيادة مخاطر الإنجاز. دون نظام ذكي ومؤتمت لإدارة الطلبات (OMS)، تواجه الشركات صعوبة في تلبية توقعات العملاء، والالتزام بشروط العقود، وتوسيع عملياتها بفاعلية.
إليك كيف تُعيد قدرات B2B الجديدة في Sterling OMS تعريف الكفاءة التشغيلية وتفاعل العملاء:
يسهِّل Sterling OMS إدارة الطلبات القائمة على العقود - التي تتم حوكمتها بواسطة شروط مُتفق عليها مسبقًا مثل التسعير، وجداول التسليم، ومستويات الخدمة. ويُتيح هذا للبائعين تنفيذ هذه الطلبات بدقة، والوفاء بالالتزامات التعاقدية، وبناء علاقات طويلة الأمد ومربحة.
يمكن للشركات الآن تصنيف المخزون بناءً على ملفات العملاء، أو قنوات المبيعات، أو أولويات العمل. يُتيح هذا استراتيجيات تخصيص موجَّهة، تساعد على إعطاء الأولوية للعملاء الرئيسيين، وتقليل نفاد المخزون، وتسريع عملية الإنجاز.
توفِّر الرؤى الفورية حول حالة الطلبات، ومستويات المخزون، وجداول الإنجاز، تمكينًا للشركات من السيطرة والرد بسرعة على الاضطرابات، ما يضمن تقديم خدمة متسقة.
يوفر Sterling OMS لمديري الحسابات لوحة تحكُّم قابلة للتخصيص لمراقبة الأداء، وضبط سير العمل، وربط مصادر البيانات. تعمل هذه الرؤية على تحسين عملية صناعة القرار اليومية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تواصل IBM العمل المشترك مع عملائها لضمان أن الميزات الجديدة تُعالج تحديات واقعية. تم تصميم وتطوير مسار إدارة حسابات B2B الجديد بناءً على آراء العملاء الواسعة، مع التركيز على ما يهمّ الشركات التي تستخدمه.
من مساعدة شركة إلكترونيات عالمية على تخصيص المخزون ديناميكيًا عبر المناطق، إلى تمكين مورِّد معدات ثقيلة من إدارة الطلبات التعاقدية عالية القيمة بسهولة، بدأت قدرات B2B في IBM Sterling OMS بتحقيق نتائج ملموسة بالفعل.
اكتشِف كيف يمكن لعملك تبسيط عمليات B2B، وتعزيز الالتزام التعاقدي، وتقديم تجارب عملاء استثنائية باستخدام IBM Sterling Order Management.