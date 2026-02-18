تحويل إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM Cloud Pak for Integration

يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي من Cloud Pak for Integration معارف تشغيلية من خلال الاستعلامات باللغة الطبيعية—ما يساعد الفرق على تحديد المشكلات بسرعة، وتحليل السجلات، وفهم الطوبولوجيا، واكتشاف الحالات الشاذة عبر البيئات الهجينة. ومن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ، يقللون من وقت استكشاف المشكلات وإصلاحها، ويعززون كفاءة الأنظمة ومرونتها، مع منح الإداريين كامل صلاحيات السيطرة.

تعتمد المؤسسات على التكامل المتسق فائق الأداء عبر البيئات الهجينة، وذلك للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب رقمية سلسة. عندما تتباطأ الأنظمة—سواء بسبب زيادة طول قائمة الانتظار أو انخفاض الإنتاجية أو ارتفاع أوقات الاستجابة—يمكن أن يصبح التأثير في عمليات الأعمال كبيرًا. غالبًا ما يتطلب تشخيص هذه المشكلات التنقل بين السجلات المعقدة واستخدام الأدوات المتخصصة وامتلاك معرفة عميقة بالمنتجات.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل IBM على جعل اكتساب المعارف التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر سهولة. بعد معاينة التقنية المطروحة في نهاية الربع الثالث من عام 2025، يسر شركة IBM أن تعلن عن الموعد المقرر لإتاحة وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM Cloud Pak for Integration بشكل عام، وذلك في 25 مارس 2026، على أن تكون متاحة عبر حزمة الإصلاح 16.1.3 القادمة.