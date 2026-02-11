القيمة الإستراتيجية للدعم على نظام IBM FlashSystem الجديد

يمثل نظام IBM Storage FlashSystem الجديد الذي يشمل طرز 5600 و7600 و9600 تحولاً من التخزين المُدار إلى البنية التحتية القائمة على الأهداف—والمصممة للحماية والتكيف والأداء المستمر.
بفضل الجيل الخامس من وحدات FlashCore وFlashSystem.ai، تدمج المنصة المرونة الإلكترونية، والذكاء التشغيلي، والكفاءة مباشرة في طبقة التخزين. لكن تحقيق تلك القيمة لا يعتمد على التقنية وحدها. بل يعتمد على كيفية دعم النظام طوال دورة حياته.
في بيئات اليوم، تشكل الانقطاعات وبرامج الفدية وثغرات الامتثال والتغييرات الفاشلة مخاطر على الأعمال، وليست مجرد مشكلات بسيطة في تكنولوجيا المعلومات. بينما يصبح نظام FlashSystem أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي وأكثر استقلالية، يجب أن يتطور الدعم أيضًا. تستخدم IBM Technology Lifecycle Services الذكاء الاصطناعي والأتمتة قبل وقوع الحوادث، حيث تحدد المشكلات المحتملة مبكرًا وتساعد على تجنب الانقطاعات قبل أن تتفاقم.
IBM Storage Expert Care Premium هو أسرع طريق لتحويل إمكانات المنصة إلى نتائج أعمال موثوقة. يجمع Premium بين تعيين مدير حساب تخزين تقني (TAM) مع الاستجابة المحسنة للحوادث، وتحميل التعليمات البرمجية التي تنفذها IBM (2× سنويًا)، وفحص سلامة الأجهزة لتقليل مخاطر التغيير وتسريع الوقت نحو الاستقرار. بالنسبة إلى البيئات التي تكون فيها الجداول الزمنية للتعافي غير قابلة للتفاوض، تضيف مستويات خدمة الصيانة الملتزمة (CMSL) أهدافًا محددة للاستجابة والاتصال والصيانة على أهداف Premium.
مستجدات Premium على أحدث جيل من FlashSystem:
Storage Expert Care Premium مصمم لتشغيل قيم FlashSystems المتعلقة بالحماية، والتكييف، والأداء طوال دورة الحياة، كما هو موضح أدناه:
لا يكون الفرق بين "يعمل" و"يعمل في الحالات الأكثر أهمية" في المنصة فحسب، بل في الإستراتيجية التي تتماشى مع أهداف العمل والمحددة منذ اليوم الأول.
قبل وقوع الحوادث، تستخدم IBM الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحديد المشكلات المحتملة مبكرًا والمساعدة على منع تفاقم الانقطاعات. يوفر كل من Electronic Service Agent (ESA) وCall Home المراقبة على مدار الساعة والتشخيصات الآلية والتوجيه الذكي، ما يؤدي غالبًا إلى حل المشكلات من دون إنشاء حالات يدوية (يخضع أكثر من تسعة من كل عشرة طلبات مراقبة للمعالجة عبر الأتمتة).1
وتظل الخبرة البشرية حاضرة، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبفضل توافر مساعدة الوكيل الآن على نطاق واسع عبر منظومة IBM لدعم البنية التحتية، يمكن للمهندسين البحث بسرعة في المعلومات ذات الصلة والإصلاحات السابقة للمساعدة على إثراء تحليلاتهم.
بالنسبة إلى حالات FlashSystem، يعكس ذلك كيفية تصميم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على التحقيق في المشكلات ودعم اتخاذ القرار—ما يعزز بصيرة الخبراء بدلاً من استبدالها. يمكن الوصول إلى إمكانات FlashSystem من خلال Storage Insights Pro، الذي يجمع سنتين من بيانات المراقبة، والنصائح المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والفحص الأمني الاستباقي، وعمليات تكامل API/webhook لدعم التحسين المستمر.
العملاء الذين يشترون IBM FlashSystem مع IBM Storage Assurance يستمتعون بتحديثات كاملة لأجيال الأنظمة، وعمليات انتقال من دون انقطاع، وضمانات للأداء وكفاءة الطاقة، وتسعير متوقع لمدة تصل إلى ثماني سنوات. ومع تضمين Expert Care Premium، يزيل Storage Assurance العقبات في دورة الحياة ويساعد المؤسسات على التحديث من دون انقطاع.
يوفر IBM FlashSystem الأداء والكفاءة والمرونة الإلكترونية التي تتوقعها الشركات الحديثة. يضمن IBM Expert Care Premium ظهور القيمة في الحالات الأكثر أهمية—من خلال المعارف الاستباقية والتغيير المنظم والخبرة المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تتوقع وتتكيف وتحمي طوال دورة الحياة.
1 Hallman، B.، "الذكاء الاصطناعي يُحدث تحويلاً جذريًا في تجارب دعم تكنولوجيا المعلومات"، شركة IBM Corporation، أبريل 2024.