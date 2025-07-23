إعادة تصوُّر التخطيط: أكثر ذكاءً واستقلاليةً ويناسب احتياجاتك تمامًا

23 يوليو 2025

Ayushi Jain

Yuhong Yin

للمرة الأولى، أصبح IBM Planning Analytics وكيلًا حقيقيًا. بفضل التكامل الجديد بين Planning Analytics وwatsonx Orchestrate، يصبح نظام التخطيط الخاص بك أكثر من مجرد مصدر للمعلومات: بل مشاركًا نشطًا في أعمالك. لا يقتصر على الأتمتة والتكامل فحسب، بل يتسم بالذكاء والتفاعل والديناميكية أيضًا.

أصبحت مهام سير العمل التي كانت تتطلب جهدًا يدويًا الآن قابلة للتنفيذ فقط. تمكَّن من تغيير الخطط بسلاسة، وتنفيذ المهام تلقائيًا، والحصول على الموافقات أينما كنت. دون الحاجة إلى برمجة أو إعادة تصميم للنظام. فقط حدِّد النتيجة التي تريدها، ودع الوكلاء يتولَّوا الباقي. على سبيل المثال: "إرسال تعديل الميزانية إلى فريق المبيعات عند انخفاض التوقعات" أو "تفعيل التنبيهات إذا انخفض المخزون عن الحد الأدنى" أو "مزامنة المالية والعمليات أسبوعيًا بشكل تلقائي".

أنت تحدِّد المنطق، ,ويتولى IBM Watsonx Orchestrate بناء الوكيل. وينفِّذ IBM Planning Analytics العمل.

6 أسباب توضِّح أهمية الأمر

يفتح هذا التكامل آفاقًا جديدة من المرونة، وقابلية التوسُّع، والذكاء لفرق التخطيط:

  1. مهام سير عمل قائمة على الوكلاء وتعمل عبر مؤسستك: تجاوَز حدود لوحات المعلومات. تمكَّن من أتمتة الإجراءات عبر الأقسام والأنظمة والتطبيقات.
  2. وكلاء مخصصون مصممون خصيصًا لك - وليست مجرد قوالب جاهزة: لا تكتفِ بحلول ذكاء اصطناعي موحَّدة للجميع. أنشئ وكلاء يعكسون أسلوب عمل فريقك، بالاعتماد على نماذجك ومنطقك ومعرفتك.
  3. اتصالات سلسة بالأدوات التي تستخدمها بالفعل: SAP، وSalesforce، وWorkday - تمكَّن من ربطهم جميعًا. أنشئ تدفقات عبر الأنظمة دون تبديل المنصات.
  4. مزامنة مباشرة بين الخطط والأشخاص والأداء: حافِظ على تحديث خططك، وتنسيق فرقك، وسير عملياتك - في الوقت الفعلي.
  5. استجابة فورية لتغيُّرات البيانات: إذا انخفضت الإيرادات، يعرف فريقك فورًا. وإذا حدثت زيادة مفاجئة في التكاليف، يتم تحديث التوقعات. تلقائيًا.
  6. أساس للوكلاء الجاهزين في المستقبل: يمكنك اليوم استخدام وكلائك الخاصين أو الاستفادة من الوكلاء المتوفرين في IBM watsonx Orchestrate. قريبًا، سنطرح وكلاء جاهزين مسبقًا لمهام شائعة مثل إعداد التوقعات، وتحليل السيناريوهات، والإغلاق المالي - قابلين للتهيئة وفقًا لاحتياجات مؤسستك.

تجربة قوة التخطيط القائم على الوكلاء

بفضل القدرات المعتمدة على الوكلاء، لا يكتفي IBM Planning Analytics بدعم أعمالك، بل يوفر له التمكين الكامل، ما يُتيح لك التركيز على التقدُّم بدلًا من محاولة اللحاق بالركب. لا مزيد من التأخير. لا مزيد من عمليات التحقق يدويًا. لا مزيد من العوائق.

سواء أكنت قائدًا ماليًا، أو تعمل في تخطيط العمليات، أو مهندسًا مؤسسيًا، فهذا هو وقتك لتجعل التخطيط في خدمتك، لا العكس. ابدأ باستكشاف ما هو ممكن مع IBM Planning Analytics وIBM watsonx Orchestrate.

بياناتك. مهام سير عملك. ميزتك التنافسية - تعمل تلقائيًا.

تعرّف على المزيد

طلب عرض توضيحي

جرِّب Assistant

