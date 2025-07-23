إعادة تصوُّر التخطيط: أكثر ذكاءً واستقلاليةً ويناسب احتياجاتك تمامًا

للمرة الأولى، أصبح IBM Planning Analytics وكيلًا حقيقيًا. بفضل التكامل الجديد بين Planning Analytics وwatsonx Orchestrate، يصبح نظام التخطيط الخاص بك أكثر من مجرد مصدر للمعلومات: بل مشاركًا نشطًا في أعمالك. لا يقتصر على الأتمتة والتكامل فحسب، بل يتسم بالذكاء والتفاعل والديناميكية أيضًا.

أصبحت مهام سير العمل التي كانت تتطلب جهدًا يدويًا الآن قابلة للتنفيذ فقط. تمكَّن من تغيير الخطط بسلاسة، وتنفيذ المهام تلقائيًا، والحصول على الموافقات أينما كنت. دون الحاجة إلى برمجة أو إعادة تصميم للنظام. فقط حدِّد النتيجة التي تريدها، ودع الوكلاء يتولَّوا الباقي. على سبيل المثال: "إرسال تعديل الميزانية إلى فريق المبيعات عند انخفاض التوقعات" أو "تفعيل التنبيهات إذا انخفض المخزون عن الحد الأدنى" أو "مزامنة المالية والعمليات أسبوعيًا بشكل تلقائي".

أنت تحدِّد المنطق، ,ويتولى IBM Watsonx Orchestrate بناء الوكيل. وينفِّذ IBM Planning Analytics العمل.