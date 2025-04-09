مستقبل إدارة مرونة التطبيقات: الإعلانات الرئيسية لحل IBM Concert

9 أبريل 2025
IBM تكشف النقاب عن ثلاثة تطورات رائدة في IBM Concert، والتي تم تصميمها لمساعدة المؤسسات على تعزيز استراتيجية المرونة التي تعتمدها بشكل استباقي:
تعمل هذه الابتكارات مجتمعة على تحويل المرونة من تحدٍ إلى ميزة تنافسية.
تعتمد معظم الشركات على البيانات المستقاة من أدوات المراقبة المنعزلة والربط اليدوي بينها لفهم المرونة، مما يؤدي إلى وجود نقاط عمياء وأوقات استجابة بطيئة وزيادة المخاطر التشغيلية. تستند المرونة اليوم إلى حد كبير إلى الإحساس الغريزي، بدلاً من الاعتماد على نهج قائم على البيانات والأتمتة. فبدون استراتيجية موحدة للمرونة، تهدر فرق تكنولوجيا المعلومات وقتًا ثمينًا في إصلاح المشكلات بدلاً من منعها. ولا يؤثر عدم الكفاءة هذا على مدة التشغيل فحسب، بل يؤثر أيضًا على التكاليف التشغيلية واستمرارية الأعمال.
تعمل وضعية المرونة في IBM Concert على إعادة تعريف المرونة من خلال تحويل المؤسسات من موقف رد الفعل إلى نهج استباقي، قائم على البيانات يستبق المخاطر، ويضمن أتمتة العلاج وقت التشغيل المستمر للتطبيق.
إن وضعية المرونة في IBM Concert هو حل قابلية ملاحظة وعلاج تحويلي مستند إلى الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على قياس المرونة وتحسينها والحفاظ عليها عبر البيئات الهجينة والسحابة المتعددة. على عكس الأساليب التقليدية التي تعتمد فقط على البيانات الغامضة والإحساس الغريزي، تدمج Concert البيانات من مصادر متباينة، مثل قابلية الملاحظة وأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، للربط بين المؤشرات الرائدة والمتأخرة، مما يوفر فهماً شاملاً لمرونة التطبيق. ثم يقوم بعد ذلك بتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحديد الثغرات، بالإضافة إلى تقديم توصيات استباقية حول كيفية حل المشكلات. علاوة على ذلك، بإمكان Concert إنشاء مهام سير العمل بالكامل لمعالجة المشكلات الرئيسية، مما يعمل على تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من توقع المخاطر في وقت مبكر، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأتمتة العلاج قبل حدوث أي اضطرابات.
تستفيد ميزة وضعية المرونة في IBM Concert من أدوات مثل Instana وأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) لتقييم المتطلبات الحساسة غير الوظيفية (NFRs) وإنشاء درجة مرونة — وهو مقياس قابل للقياس الكمي لقدرة التطبيق على الصمود والتعافي من الأعطال. يقوم Concert بسحب أكثر من 90 مقياسًا من هذه الأدوات لتقييم NFRs.
كما تقيس درجة المرونة أيضًا مدى الابتعاد عن أهداف المرونة المحددة. على سبيل المثال، قد يحتاج تطبيق من المستوى الأول إلى مدة تشغيل بنسبة 99.999%، بينما قد يحتاج تطبيق من المستوى الثالث إلى مدة تشغيل بنسبة 99.9% فقط. وهذا يسمح للمؤسسات بتركيز مواردها على المجالات الأكثر أهمية.
لا تقتصر المرونة على تحديد المخاطر فحسب — بل تتعلق بإصلاحها قبل أن تؤثر على العمليات التشغيلية للأعمال. من خلال مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بإمكان Concert إنشاء عمليات المعالجة التي تسرّع حل المشكلات وتعزز المرونة. ومن خلال رؤية موحدة عبر فرق الأمن والعمليات والتطوير، يضمن Concert أن تكون إجراءات المرونة ذكية ومؤتمتة ومدمجة بسلاسة في مهام سير العمل الحالية.
باختصار، من خلال الجمع بين ارتباط البيانات والذكاء الاصطناعي وأداة إنشاء سير العمل القوية، يتيح Concert إطار عمل مؤتمت قابل للتكرار لضمان مرونة التطبيق.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تقوم بتشغيل أحمال التشغيل الحساسة على IBM Z، يجب أن تمتد المرونة إلى ما وراء البيئات السحابية الحديثة. IBM Concert تتكامل بسلاسة عبر البنى التحتية الهجينة، وتوفر تتبعًا استباقيًا لتقارير APAR، وتقييم المخاطر وتوصيات المعالجة لضمان تحقيق المرونة في كل بيئة. باستخدام رؤى Concert for Z APAR، بإمكان المؤسسات القيام بما يلي:
بينما تخوض الأعمال التجارية غمار عالم رقمي متزايد التعقيد ولا يمكن التنبؤ به، يجب أن تكون المرونة أكثر من مجرد استراتيجية رد فعل - بل يجب أن تكون استباقية وذكية ومؤتمتة.
مع إطلاق وضعية المرونة في IBM Concert، أصبحت المؤسسات قادرة على الحصول على رؤى عميقة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لقياس وتعزيز مرونة التطبيقات. تتقدم ميزة مهام سير العمل في IBM Concert بالمرونة خطوة إلى الأمام من خلال تحويل عملية كشف المخاطر إلى معالجة مؤتمتة تراعي السياق. وبالنسبة إلى بيئات المهام الحساسة IBM Z، تضمن ميزة رؤى IBM Concert for Z APAR الأمن والاستقرار من خلال إدارة المخاطر الاستباقية. تعمل هذه الابتكارات معًا على تعزيز قدرات المؤسسات حتى تتمكن من توقع الاضطرابات والانقطاعات، وتحسين الأداء وبناء المرونة على نطاق واسع — لأن المستقبل ينتمي إلى أولئك المستعدين له.
هل أنت مستعد للتحكم في مرونة تطبيقاتك؟ تعرف على المزيد حول المساعدة التي يمكن أن يقدمها حل IBM Concert للمؤسسات من أجل التقدم بخطوة على الاضطرابات وتحقيق التميز التشغيلي واكتشف كيف يمكنك تحويل إدارة المرونة من خلال أتمتة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.