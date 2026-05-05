تقديم ميزة تسريع GPU لمنتج IBM watsonx.data: معاينة تقنية خاصة

وخلال NVIDIA GTC، استعرضت IBM و Nvidia و Nestlé الإمكانات التي يتيحها الجمع بين تسريع GPU وبنية البيانات المفتوحة، مع تحقيق سرعة أعلى بما يصل إلى خمسة أضعاف في أحمال تشغيل التحليلات، وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 83%. وكان ذلك مؤشرًا واضحًا إلى ملامح المستقبل الذي يمكن أن تتجه إليه أحمال التشغيل كثيفة البيانات عندما يُعاد النظر في الأداء والكفاءة معًا.
واليوم، تبني IBM على هذا الزخم بإعلانها الرسمي عن المعاينة التقنية الخاصة لمعالجة الاستعلامات المسرّعة باستخدام GPU في watsonx.data، وهي مصممة لمساعدة المؤسسات على مواجهة أحد أكثر تحدياتها إلحاحًا: ارتفاع تكلفة التحليلات والذكاء الاصطناعي عند التشغيل على نطاق واسع.
ومع مواصلة المؤسسات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر بيئات بيانات موزعة تزداد تعقيدًا، باتت الأنظمة التقليدية المعتمدة على وحدات المعالجة المركزية تجد صعوبة متزايدة في مجاراة هذا التسارع. والنتيجة هي بطء الوصول إلى الرؤى، وارتفاع تكاليف البنية التحتية، وتزايد الضغط على فرق البيانات لتقديم قيمة أكبر بموارد أقل. ويفتح تسريع GPU مسارًا جديدًا للتعامل مع هذا الواقع.
وتُظهر النتائج الأولية لدى عملاء المعاينة التقنية الخاصة الإمكانات العملية الملموسة لهذا النهج.
فهذه النتائج لا تمثل مجرد تحسينات تدريجية. بل تشير إلى تحول جوهري في طريقة تعامل المؤسسات مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، بحيث لم يعد تحسين الأداء وخفض التكاليف خيارين متعارضين، بل نتيجتين متلازمتين.ومع تزايد أحجام البيانات وتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ينتقل هذا النوع من التحسن التحولي سريعًا من كونه ميزة تنافسية إلى ضرورة تجارية.
كما طبّقت IBM هذا الابتكار داخليًا من خلال فريق CIO لديها، إذ أدت دور "Client Zero" بالنسبة إلى watsonx.data المسرّع باستخدام GPU. وفي مراحل النشر المبكرة، وعند تشغيل IBM watsonx.data Presto C++ مع تسريع GPU، مقارنة بالتنفيذ المعتمد على وحدات المعالجة المركزية فقط، حققت فرق IBM أداءً أسرع للاستعلامات بما يصل إلى 25 ضعفًا 1، مع خفض التكاليف لهذا الحمل بنسبة تقارب 80% 2. نتيجة تقليص زمن التشغيل. وتُظهر هذه النتائج ليس فقط قابلية هذا النهج للتوسع، بل أيضًا التزام IBM بالتحقق من التقنية في بيئات مؤسسية واقعية قبل طرحها للعملاء. وقد استندت هذه النتائج إلى اختبارات أجرتها IBM على أحمال تشغيل استعلامات بيانات القياس عن بُعد على بنية Nvidia A100 التحتية المزوّدة بوحدات معالجة الرسوميات GPU، وقد تختلف النتائج بحسب الاستعلام، وحجم البيانات، والبنية التحتية، والتكوين، وظروف التشغيل.*
ويقوم هذا الابتكار، في جوهره، على تحول بسيط لكنه بالغ الأثر: نقل عمليات الاستعلام كثيفة الحوسبة، مثل عمليات الربط والتجميع والتصفية، من وحدات المعالجة المركزية إلى وحدات معالجة الرسوميات. ومن خلال الاستفادة من المعالجة المتوازية واسعة النطاق، يمكن تنفيذ أحمال التشغيل التحليلية بسرعة تفوق الأساليب التقليدية بدرجة كبيرة، مع خفض استخدام البنية التحتية وتكاليفها على نحو ملحوظ.
وهذا لا يقتصر على كونه تحسينًا في الأداء، بل يمثل تحولًا بنيويًا في المعادلة الاقتصادية للتحليلات. فالاستعلامات الأسرع تعني قرارات أسرع. كما أن انخفاض متطلبات الحوسبة ينعكس مباشرة في تقليل تكلفة الاستعلام الواحد. ومع الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، تستطيع المؤسسات توسيع نطاق أحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي من دون أن ترتفع التكاليف بالوتيرة نفسها.
ولطالما كان التعقيد أحد أكبر العوائق أمام التحديث. فكثير من حلول تحسين الأداء تتطلب إعادة كتابة SQL، أو ترحيل البيانات، أو إعادة تصميم المسارات. لكن مع التسريع باستخدام GPU، يزول هذا التنازل.
فهذه القدرة شفافة تمامًا للمستخدمين، إذ تواصل الاستعلامات الحالية وتنسيقات البيانات والموصلات العمل كما هي. وبذلك تستطيع المؤسسات الاستفادة فورًا من تنفيذ أسرع للاستعلامات، وقدرة أكبر على معالجة الطلبات المتزامنة، وزمن انتقال أقل، من دون تعطيل مهام سير العمل الحالية. وهذا ما يجعلها مناسبة على نحو خاص للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار التشغيلي.
وبالقدر نفسه من الأهمية، صُمم هذا الحل للبيئات الهجينة، إذ يتكامل بسلاسة عبر السحب والبيئات المحلية، مع الحفاظ على التوافق مع Presto مفتوح المصدر، وتوفير حوكمة من فئة المؤسسات.
ونعمل الآن على توسيع إتاحة هذه الإمكانية من خلال برنامج المعاينة التقنية الخاصة، بما يمنح عددًا مختارًا من العملاء فرصة التعاون المباشر مع فرق المنتجات والهندسة في IBM، والإسهام في توجيه خارطة الطريق، والحصول على وصول مبكر إلى الجيل التالي من أداء التحليلات.
إذا كانت مؤسستك تشغّل تحليلات واسعة النطاق، أو تستكشف أحمال تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي، أو تسعى إلى تحقيق أداء أفضل بتكلفة أكثر كفاءة من دون تعطيل العمليات، فندعوك إلى الانضمام إلينا.
شارك في المعاينة التقنية الخاصة لميزة تسريع GPU في IBM watsonx.data، وساهم في رسم ملامح مستقبل التحليلات المؤسسية:
1 *استنادًا إلى اختبارات داخلية أجرتها IBM على أحمال تشغيل بيانات القياس عن بُعد، شملت مقارنة بين بنية تحتية مسرّعة باستخدام GPU تتكون من نظام محلي يعتمد على خادم واحد مزوّد بثماني وحدات Nvidia A100 لمعالجة الرسوميات، وبيئة تعتمد على CPU في watsonx.data SaaS مع تشغيل Presto على IBM Cloud. وعلى مجموعة البيانات الكاملة التي تضم ما يزيد على نحو 1.159 مليار صف، أُنجزت استعلامات بيانات القياس عن بُعد في 1.77 دقيقة باستخدام 4 وحدات معالجة رسومية، مقارنة بخط أساس سابق بلغ نحو 45 دقيقة في البيئة المعتمدة على وحدة المعالجة المركزية. وتستند هذه النتائج إلى أحمال التشغيل والتكوينات التي خضعت للاختبار. وقد يختلف الأداء الفعلي بحسب نوع الاستعلام، وحجم البيانات، والبنية التحتية، وتكوين المجموعة، وظروف التشغيل.
2 *استنادًا إلى اختبارات IBM الداخلية على أحمال تشغيل بيانات القياس عن بُعد، والتي قارنت بين بنية تحتية مسرّعة باستخدام GPU تتكون من نظام محلي يعتمد على خادم واحد مزوّد بثماني وحدات Nvidia A100 لمعالجة الرسوميات، وبيئة تعتمد على CPU في watsonx.data SaaS مع تشغيل Presto على IBM Cloud، أُنجزت استعلامات بيانات القياس عن بُعد على مجموعة البيانات الكاملة التي تضم ما يزيد على نحو 1.159 مليار صف في 1.77 دقيقة باستخدام 4 وحدات معالجة رسومية، مقارنة بخط أساس سابق بلغ نحو 45 دقيقة في البيئة المعتمدة على CPU. واستندت تكاليف CPU إلى تكلفة المثيل لكل استعلام وفق الأسعار المنشورة من IBM، بالاعتماد على إعداد مثيل watsonx.data SaaS على IBM Cloud. أما تكلفة GPU لكل استعلام في النظام المحلي الخاضع للاختبار، الذي يشغّل watsonx.data باستخدام GPU، فلم تكن متاحة بصورة مباشرة، ولذلك جرى تقديرها على أساس افتراض أن تكلفة GPU في الساعة تعادل ضعفي تكلفة CPU في الساعة. وتعتمد حسابات التكلفة على زمن التشغيل باعتباره المتغير الرئيس. واستنادًا إلى هذه المنهجية، قُدّر أن تنخفض التكلفة الإجمالية إلى ما يقارب 15% إلى 20% من التكلفة السابقة، بما يشير إلى إمكانية تحقيق وفر يتراوح بين 80% و85%. وقد تختلف التكاليف الفعلية بحسب الأسعار، وملف أحمال التشغيل، وتكوين البنية التحتية، ومعدلات الاستخدام، وظروف التشغيل.