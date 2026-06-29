تبسيط إدارة وتشغيل التكامل الهجين باستخدام IBM Cloud Pak for Integration 16.2

يساعد Cloud Pak for Integration 16.2 المؤسسات على تبسيط عمليات التكامل الهجين من خلال توفير رؤية أكبر وتحكم وذكاء أفضل في البيئات الموزعة بشكل متزايد.
منصة IBM Cloud Pak for Integration هي مجموعة شاملة من أدوات تكامل البرمجيات مقدمة كجزء من منصة واحدة تقدم تجربة كاملة وموحدة. وباستخدام هذه الأدوات، يمكنك ربط التطبيقات والبيانات والأنظمة والخدمات عبر البيئات السحابية أو المحلية، كجزء من عملية نشر مرنة وقابلة للتوسع وآمنة تعمل على Red Hat OpenShift.
Cloud Pak for Integration 16.2 هو إصدار دعم طويل الأمد يوفر إمكانات محسنة لتبسيط إدارة وتشغيل التكامل الهجين. ويوفر للعملاء رؤية أكبر حول عمليات التكامل المنشورة، ومساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزايا تكامل جديدة، مع تقديم دعم يصل إلى ست سنوات.
يمكن للعملاء الذين ينشرون IBM App Connect على الأجهزة الافتراضية الآن عرض وإدارة جميع المثيلات المنشورة عبر كل من الأجهزة الافتراضية ومجموعات OpenShift من خلال نافذة واحدة لواجهة المنصة.
بالنسبة إلى المؤسسات التي لديها بيئات متنوعة، يوفر هذا التحديث قيمة فورية تتمثل في: رؤية مركزية، وإدارة يومية مبسطة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع من دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على عمليات التكامل القائمة على الأجهزة الافتراضية. كما يمكن للعملاء نشر واجهة المنصة فقط في OpenShift للحصول على هذه الميزة في أثناء استمرار رحلة التحديث، حتى لو بقيت عمليات التكامل لديهم تعمل على الأجهزة الافتراضية في الوقت الحالي.
بناءً على المعاينة التقنية السابقة، أصبحت إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل متاحة الآن بشكل عام في الإصدار 16.2.
يمكن لمستخدمي واجهة المنصة طرح الأسئلة بلغة طبيعية لفهم حالة بيئة Cloud Pak for Integration لديهم وتحديد المشكلات والحصول على اقتراحات حول كيفية حل المشكلات بسرعة وبساطة. يُعد نشر الوكلاء أمرًا اختياريًا. ففي حال نشرها، يتطلب الأمر توافر ترخيص CP4I بالإضافة إلى الاتصال بخدمة IBM watsonx.ai SaaS. ولأغراض الترخيص، تستهلك كل خمسة مثيلات من واجهة المنصة المزودة بإمكانات الوكلاء داخل مجموعة واحدة استحقاقًا واحدًا من ترخيص Cloud Pak for Integration VPC. ويظل المستخدمون متحكمين بالكامل ومسؤولين عن التصرف بناءً على مخرجات إمكانات الذكاء الاصطناعي هذه.
أصبحت إمكانات التتبع والمراقبة الشاملة الجديدة متوفرة الآن (كانت متوفرة سابقًا فقط في خدمة IBM webMethods Hybrid Integration Control Plane SaaS). تسمح هذه الميزة بتتبع المعاملات الفردية في أثناء تدفقها عبر عدة مثيلات تكامل (IBM MQ وApp Connect وAPI Connect)، ما يسهل عملية تصحيح الأخطاء وحل مشكلات النظام المعقدة.
يدعم IBM API Connect 12.1، المدمج الآن في Cloud Pak for Integration، ميزة إدارة واجهات برمجة التطبيقات الموحدة، ما يسمح بنشر عدة بوابات واجهة مختلفة—بما في ذلك IBM DataPower Nano Gateway الجديدة وبوابات الواجهة التابعةلجهات خارجية — عبر بيئات مختلفة كجزء من حل API Connect واحد. وذلك يوفر مرونة أكبر لحلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات التي تغطي الأنظمة السحابية والمحلية.
يتبع Cloud Pak for Integration 16.2 دورة دعم معدلة Support Cycle-2، حيث يوفر دعمًا أساسيًا لمدة سنتين ونصف، وسنة واحدة من الدعم الممتد مع إصلاحات جديدة، وسنتين ونصف من الدعم الممتد من دون إصلاحات جديدة، ما يوفر ما مجموعه ست سنوات من الدعم. سيحل هذا الإصدار محل إصدار الدعم طويل الأمد الحالي 16.1، والذي سيظل ضمن الدعم الأساسي حتى نهاية عام 2026. يمكن للعملاء اختيار هذا الإصدار من الدعم طويل الأمد أو الاستفادة من التحسينات الوظيفية الأكثر تكرارًا التي تُقدم من خلال إصدارات التعديل بين إصدارات الدعم طويل الأمد.
تساعد هذه التحسينات مجتمعةً المؤسسات على تقليل التعقيد التشغيلي، وتعزيز المرونة، وتحديث بيئات التكامل بثقة ومرونة أكبر.
سواء كنت تدير عمليات التكامل عبر الحاويات والأجهزة الافتراضية، أو تستكشف أخطاء تدفقات المعاملات المعقدة، أو تدير واجهات برمجة التطبيقات عبر عدة بوابات، يُمكِّن IBM Cloud Pak for Integration 16.2 الفرق من العمل بكفاءة أكبر، والتحديث بوتيرتها الخاصة، والحفاظ على المرونة على نطاق المؤسسة.
لاستكشاف الإدارة الموحدة، وإمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل الجديدة، والتحسينات الأخرى في Cloud Pak for Integration 16.2، احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع خبرائنا المتخصصين أو شاهد عرضًا توضيحيًا تفاعليًا.
نتطلع إلى مساعدتك على تبسيط عمليات التكامل وتوسيع نطاقها من خلال هذا الإصدار الجديد القوي.
سجِّل في ندوة الإنترنت لشهر يونيو