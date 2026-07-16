تبسيط اعتماد السياسات في Terraform باستخدام سياسات Sentinel مكتوبة مسبقًا لخدمات AWS

تهدف مكتبة السياسات المكتوبة مسبقًا، التي طورتها HashiCorp بالتعاون مع AWS، إلى تسهيل اعتماد مهام سير عمل البنية التحتية التي تتعامل مع السياسات بوصفها تعليمات برمجية.
أصبحت مجموعات سياسات Sentinel المكتوبة مسبقًا لخدمات AWS متاحة الآن بصفة عامة وجاهزة للاستخدام في سجل Terraform registry. وقد كُتبت هذه السياسات خصيصًا لمساعدة المؤسسات على الامتثال لمعايير المجال، ما يسهّل اعتماد إنفاذ سياسات البنية التحتية.
نسعى من خلال هذا الإصدار إلى تقديم حل جاهز للتشغيل لمواجهة تحديات الحوكمة المعقدة، وتمكين المؤسسات من العمل بوتيرة أسرع من دون الاضطرار إلى المفاضلة بين السرعة والأمن. ويسلط هذا التعاون الضوء على القيمة الفريدة الناتجة عن الجمع بين البنية التحتية السحابية من AWS وإمكانات الأتمتة والأمن التي توفرها HashiCorp.
Sentinel هو إطار عمل قابل للتضمين يتعامل مع السياسات بوصفها تعليمات برمجية، ويوفر إنفاذًا للسياسات قائمًا على المنطق في تكوينات البنية التحتية ضمن HashiCorp Terraform وتكوينات منتجات HashiCorp الأخرى. يتيح هذا النهج للمؤسسات التعامل مع السياسات مثل التعليمات البرمجية للتطبيقات، ما يعني إمكانية إخضاعها للتحكم في الإصدارات وتدقيقها واختبارها وفهمها من جانب الأطراف المعنية على مستوى المؤسسة.
تساعد سياسات Sentinel المؤسسات على التحكم في الإجراءات المسموح لمستخدمي Terraform بتنفيذها، بما يضمن عدم تجاوز حدود معينة عند توفير البنية التحتية، ويحظر التكوينات غير الآمنة أو غير الممتثلة.
وعلى الرغم من أن Sentinel يمثل أداة فعالة لضمان حوكمة البيئات السحابية على نطاق واسع، فإننا ندرك أن اعتماد مهام سير العمل التي تتعامل مع السياسات بوصفها تعليمات برمجية قد يكون عملية شاقة وتستغرق وقتًا طويلًا. وينطبق ذلك بوجه خاص على المؤسسات التي تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة لكتابة السياسات من البداية. فقد يؤدي البدء من الصفر إلى تأخيرات كبيرة في تطوير السياسات وتطبيقها، كما يزيد مخاطر الأخطاء البشرية والتكوينات غير الصحيحة.
لمواجهة هذه التحديات، طورت HashiCorp وAWS معًا مكتبة من السياسات المكتوبة مسبقًا تغطي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك الأمن والامتثال والكفاءة التشغيلية. كتب هذه السياسات خبراء يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات في المجال، كما خضعت للاختبار والتحقق لضمان موثوقيتها وكفاءتها. ويمكن أيضًا تخصيص هذه السياسات، ما يتيح للمؤسسات تعديلها بسرعة لتلبية احتياجاتها المحددة.
كُتبت هذه السياسات خصيصًا لخدمات AWS بما يتوافق مع معايير مركز أمن الإنترنت (CIS). ومركز أمن الإنترنت (CIS) مؤسسة غير ربحية تقدم توصيات محددة للتكوين، تمثل حصيلة جهود عالمية قائمة على التوافق في مجال الأمن الإلكتروني. تساعد مجموعات السياسات المكتوبة مسبقًا على الامتثال لمعايير CIS AWS Foundations Benchmarks، الإصدارات 1.2 و1.4 و3.0، وتشمل الخدمات المدعومة ما يلي:
يمكن للمستخدمين الآن العثور على السياسات من خلال مكتبة السياسات في Terraform Registry أو مستودع سياسات CIS على GitHub. وبفضل التكامل الأصلي مع Sentinel، يستطيع المستخدمون نشر مجموعات السياسات بسرعة داخل مؤسسات HCP Terraform التابعة لهم. كما يمكن استخدام وحدة Terraform لبدء اعتماد مجموعات سياسات CIS.
للحصول على إرشادات حول تشغيل مجموعات سياسات Sentinel المكتوبة مسبقًا، راجع وثائقنا المتعلقة بهذا الموضوع.
جرّب HCP Terraform مجانًا وشاهد عمليًا مزايا مهام سير العمل التي تتعامل مع السياسات بوصفها تعليمات برمجية. للحصول على مزيد من المعلومات حول لغة Sentinel ومواصفاتها، أو للاطلاع على خطوات تشغيل هذه السياسات المكتوبة مسبقًا، أو للتفاعل مع المجتمع ومناقشة المعلومات المتعلقة بحالات استخدام Sentinel وأفضل الممارسات، راجع الموارد التالية.
لا تنسَ ربط حسابَي HCP Terraform وHashiCorp Cloud Platform (HCP) للاستفادة من تجربة تسجيل دخول سلسة.
الاطلاع على صفحة وثائق Sentinel
استكشف سياسات Sentinel المكتوبة مسبقًا