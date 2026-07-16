تبسيط اعتماد السياسات في Terraform باستخدام سياسات Sentinel مكتوبة مسبقًا لخدمات AWS

Sentinel هو إطار عمل قابل للتضمين يتعامل مع السياسات بوصفها تعليمات برمجية، ويوفر إنفاذًا للسياسات قائمًا على المنطق في تكوينات البنية التحتية ضمن HashiCorp Terraform وتكوينات منتجات HashiCorp الأخرى. يتيح هذا النهج للمؤسسات التعامل مع السياسات مثل التعليمات البرمجية للتطبيقات، ما يعني إمكانية إخضاعها للتحكم في الإصدارات وتدقيقها واختبارها وفهمها من جانب الأطراف المعنية على مستوى المؤسسة.

تساعد سياسات Sentinel المؤسسات على التحكم في الإجراءات المسموح لمستخدمي Terraform بتنفيذها، بما يضمن عدم تجاوز حدود معينة عند توفير البنية التحتية، ويحظر التكوينات غير الآمنة أو غير الممتثلة.

وعلى الرغم من أن Sentinel يمثل أداة فعالة لضمان حوكمة البيئات السحابية على نطاق واسع، فإننا ندرك أن اعتماد مهام سير العمل التي تتعامل مع السياسات بوصفها تعليمات برمجية قد يكون عملية شاقة وتستغرق وقتًا طويلًا. وينطبق ذلك بوجه خاص على المؤسسات التي تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة لكتابة السياسات من البداية. فقد يؤدي البدء من الصفر إلى تأخيرات كبيرة في تطوير السياسات وتطبيقها، كما يزيد مخاطر الأخطاء البشرية والتكوينات غير الصحيحة.