حماية مستقبل الذكاء الاصطناعي: خدمات IBM® Consulting Cybersecurity وGuardium AI Security

23 يونيو 2025

المؤلفون

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

تتعاون IBM® Guardium وخدمات IBM® Consulting Cybersecurity في مساعدة الشركات على تأمين وتوسيع نطاق استخدامها للذكاء الاصطناعي الوكيل وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.

لمساعدة العملاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، تقدم خدمات IBM® Consulting Cybersecurity مجموعة جديدة من الخدمات، وهي خدمات IBM® Security for AI Transformation Services، التي تجمع بين منصات أمن البيانات، مثل IBM® Guardium AI Security، مع التقنية العميقة للذكاء الاصطناعي واستشارات المجال. حيث ستدعم الخدمات الجديدة المؤسسات خلال رحلة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي: بدءًا من اكتشاف عمليات نشر الذكاء الاصطناعي والثغرات الأمنية المحتملة، مرورًا بتطبيق ممارسات الأمان حسب التصميم عبر طبقات الذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى إرشادات الحوكمة للبيئات المتطورة باستمرار.

ظهرت فئة جديدة من التهديدات مع ظهور القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. وفقًا لتقرير صادر عن Gartner لعام 2025، بحلول عام 2027، سينبع أكثر من 40٪ من اختراق أمن البيانات المتعلق بالذكاء الاصطناعي من الاستخدام غير السليم للذكاء الاصطناعي التوليدي - خاصة عبر الحدود الوطنية، حيث قد يتم انتهاك قوانين توطين البيانات. ورغم ذلك، فقط 24% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم هي التي نجحت في إدراج مكون أمن سيبراني.

لمواجهة هذه التحديات، وسّعت شركة IBM خبرتها الممتدة لعقود من الزمن في مجال أمن البيانات لتشمل مجال الذكاء الاصطناعي من خلال Guardium AI Security.

الفوائد الرئيسية لإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة 

تتيح هذه المنصة المبتكرة الجديدة/المحسّنة للمؤسسات إمكانية:

  1. الحصول على رؤية واضحة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي: اكتشاف أصول وعوامل الذكاء الاصطناعي المعروفة وغير المعروفة، والحفاظ على مخزون مركزي للذكاء الاصطناعي ودعم متطلبات الامتثال.
  2. اكتساب الثقة في الوضع الأمني: تحديد الثغرات الأمنية عبر التفاعلات بين النماذج والبيانات والتطبيقات، وتقوية عمليات نشر الذكاء الاصطناعي للتخفيف من المخاطر، وإجراء اختبار اختراق الذكاء الاصطناعي لتحسين أمن النماذج.
  3. حماية موجهاتك (مدخلات ومخرجات): بالكشف عن الإدخالات الضارة؛، وحظر إرسال البيانات الحساسة إلى نماذجك، ومراقبة التعرض للبيانات غير المقصودة والحد من التعرض للبيانات غير المقصودة عبر مخرجات نموذجك وتطبيق سياسات مخصصة.
  4. دعم الامتثال التنظيمي باستخدام watsonx.governance integration: للمساعدة في الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والحد من الغرامات، والمواءمة مع إطار العمل ومعايير الأمان وتحديد أولويات المعالجة بناءً على تسجيل درجات المخاطر المؤتمت.

يدعم Guardium AI Security الامتثال التنظيمي لأطر العمل مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وNIST وISO 42001 وغيرها - مما يساعد المؤسسات على البقاء في طليعة المعايير العالمية المتطورة.

خدمات IBM® Consulting Cybersecurity: شريك IBM في مجال الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة

لا يمكن للتقنية وحدها سد هذه الفجوة الأمنية. من الضروري وجود شريك موثوق به لتصميم استراتيجية أمنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها وإدارتها بفاعلية. تقدم خدمات IBM® Consulting Cybersecurity Services خدمات الأمن السيبراني الشاملة، بما في ذلك:

  1. استراتيجية الأمن والحوكمة: تقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية والتوصية باستراتيجيات التخفيف من المخاطر استنادًا إلى أطر عمل أمن الذكاء الاصطناعي القائمة مثل NIST وOWASP.
  2. إدارة الوضع الأمني: اكتشاف مخاطر الذكاء الاصطناعي في الظل في البيئات السحابية العامة وتقييمها وإدارتها. إنشاء القدرة على التحكم في المخاطر الأمنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتكاملات في جميع أنحاء المؤسسة.
  3. خدمات التكامل الآمن وتشغيل الخدمات: خدمات نحو تصميم وبناء وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي العميل ووكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال بالاستفادة من إطار عمل IBM® ML SecOps. إنشاء منهجية التصميم الآمن لفرض الأمن عبر دورة حياة تصميم وبناء التطبيقات الذكاء الاصطناعي.
  4. خدمات اختبار الأمان: اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي العميل القائم على السيناريوهات باستخدام إطار عمل أمن الذكاء الاصطناعي الفريد من نوعه من آي بي إم

نهج موحَّد لأمن الذكاء الاصطناعي

وفقًا لاستطلاع أجرته KPMG عام 2023، 77٪ من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له أكبر تأثير على المجتمع في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، أكثر من أي تقنية ناشئة أخرى. ومع ذلك، مع تسارع التبني، تزداد المخاطر أيضا.

تقدم خدمات IBM® Consulting Cybersecurity  وGuardium AI Security معًا حلًا شاملًا ومتكاملًا للمساعدة في تأمين عمليات تنفيذ الذكاء الاصطناعي. تقدم IBM® Consulting خبرة عميقة في الأمن السيبراني، حيث تقوم بتوجيه المؤسسات خلال دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها - بدءًا من الاستراتيجية وإدارة الموقف إلى التكامل الآمن والاختبار.

يكمّل Guardium AI Security ذلك من خلال توفير أدوات قوية لرؤية الذكاء الاصطناعي وكشف المخاطر والتحكم فيها، بما في ذلك تحديد الذكاء الاصطناعي الخفي.

هذا العرض المشترك يساعد المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ويدعم الامتثال للمعايير العالمية، ويخفف من التهديدات الناشئة في مختلف بيئات الذكاء الاصطناعي.

إعادة تعريف ما يعنيه اعتماد الذكاء الاصطناعي

تعد شركة IBM من الشركات الرائدة عالميًا في توفير سحابة هجينة والذكاء الاصطناعي، والخبرات الاستشارية، مع ريادة معترف بها على نطاق واسع في الأمن السيبراني. من خلال هذا العرض المشترك، تقوم شركة IBM بإعادة تعريف ما يعنيه اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وعلى نطاق واسع.

لا يفوتك التحول الحادث في الذكاء الاصطناعي. شارك مع IBM® Consulting Services الأمن السيبراني وGuardium AI Security لتأمين مستقبل الذكاء الاصطناعي الخاص بك - اليوم. سجل في الندوة المباشرة عبر الإنترنت، أطلق العنان لنظام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة مع الحوكمة والأمان المتكاملة في 25 يونيو 2025 الساعة 11 صباحا بالتوقيت الشرقي.

