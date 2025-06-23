23 يونيو 2025
تتعاون IBM® Guardium وخدمات IBM® Consulting Cybersecurity في مساعدة الشركات على تأمين وتوسيع نطاق استخدامها للذكاء الاصطناعي الوكيل وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.
لمساعدة العملاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، تقدم خدمات IBM® Consulting Cybersecurity مجموعة جديدة من الخدمات، وهي خدمات IBM® Security for AI Transformation Services، التي تجمع بين منصات أمن البيانات، مثل IBM® Guardium AI Security، مع التقنية العميقة للذكاء الاصطناعي واستشارات المجال. حيث ستدعم الخدمات الجديدة المؤسسات خلال رحلة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي: بدءًا من اكتشاف عمليات نشر الذكاء الاصطناعي والثغرات الأمنية المحتملة، مرورًا بتطبيق ممارسات الأمان حسب التصميم عبر طبقات الذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى إرشادات الحوكمة للبيئات المتطورة باستمرار.
ظهرت فئة جديدة من التهديدات مع ظهور القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. وفقًا لتقرير صادر عن Gartner لعام 2025، بحلول عام 2027، سينبع أكثر من 40٪ من اختراق أمن البيانات المتعلق بالذكاء الاصطناعي من الاستخدام غير السليم للذكاء الاصطناعي التوليدي - خاصة عبر الحدود الوطنية، حيث قد يتم انتهاك قوانين توطين البيانات. ورغم ذلك، فقط 24% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم هي التي نجحت في إدراج مكون أمن سيبراني.
لمواجهة هذه التحديات، وسّعت شركة IBM خبرتها الممتدة لعقود من الزمن في مجال أمن البيانات لتشمل مجال الذكاء الاصطناعي من خلال Guardium AI Security.
تتيح هذه المنصة المبتكرة الجديدة/المحسّنة للمؤسسات إمكانية:
يدعم Guardium AI Security الامتثال التنظيمي لأطر العمل مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وNIST وISO 42001 وغيرها - مما يساعد المؤسسات على البقاء في طليعة المعايير العالمية المتطورة.
لا يمكن للتقنية وحدها سد هذه الفجوة الأمنية. من الضروري وجود شريك موثوق به لتصميم استراتيجية أمنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها وإدارتها بفاعلية. تقدم خدمات IBM® Consulting Cybersecurity Services خدمات الأمن السيبراني الشاملة، بما في ذلك:
وفقًا لاستطلاع أجرته KPMG عام 2023، 77٪ من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له أكبر تأثير على المجتمع في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، أكثر من أي تقنية ناشئة أخرى. ومع ذلك، مع تسارع التبني، تزداد المخاطر أيضا.
تقدم خدمات IBM® Consulting Cybersecurity وGuardium AI Security معًا حلًا شاملًا ومتكاملًا للمساعدة في تأمين عمليات تنفيذ الذكاء الاصطناعي. تقدم IBM® Consulting خبرة عميقة في الأمن السيبراني، حيث تقوم بتوجيه المؤسسات خلال دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها - بدءًا من الاستراتيجية وإدارة الموقف إلى التكامل الآمن والاختبار.
يكمّل Guardium AI Security ذلك من خلال توفير أدوات قوية لرؤية الذكاء الاصطناعي وكشف المخاطر والتحكم فيها، بما في ذلك تحديد الذكاء الاصطناعي الخفي.
هذا العرض المشترك يساعد المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ويدعم الامتثال للمعايير العالمية، ويخفف من التهديدات الناشئة في مختلف بيئات الذكاء الاصطناعي.
تعد شركة IBM من الشركات الرائدة عالميًا في توفير سحابة هجينة والذكاء الاصطناعي، والخبرات الاستشارية، مع ريادة معترف بها على نطاق واسع في الأمن السيبراني. من خلال هذا العرض المشترك، تقوم شركة IBM بإعادة تعريف ما يعنيه اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وعلى نطاق واسع.
