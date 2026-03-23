Yubico وAuth0 وIBM يشكّلن شراكة جديدة لتأمين التطبيقات الوكيلة

في مختلف الصناعات، تدخل المؤسسات حقبة جديدة من الإنتاجية مدعومة بوكيل الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للأنظمة تحليل البيانات وتنفيذ سير العمل واتخاذ القرارات بسرعة غير مسبوقة. وبدءًا من العمليات المالية وانتهاءً بتطوير البرمجيات وإدارة المعرفة المؤسسية، أصبح الذكاء الاصطناعي قوة عاملة رقمية يمكنها العمل جنباً إلى جنب مع البشر.

وفي ظل هذه القدرة الجديدة يأتي سؤال مهم للقادة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والمخاطر: كيف نضمن أن تتحرك الأتمتة بسرعة الآلة دون المساس بالثقة أو الحوكمة أو المساءلة؟

تكمن الإجابة في نموذج جديد من "التفويض البشري المباشر"؛ نموذج يسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل باستقلالية في معظم الحالات، ولكنه يتطلب موافقة بشرية موثقة تشفيرياً عندما تكون المخاطر عالية. شكّلت Yubico وAuth0 وIBM شراكة قوية لتأمين التطبيقات الوكيلة لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي مع ضمان الثقة والحوكمة.