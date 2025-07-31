تأمين وصول سلس وآمن للهويات البشرية وغير البشرية باستخدام IBM Verify for Government.

الأمن الحكومة

31 يوليو 2025

مؤلف

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

حصل IBM Verify for Government رسميًا على ترخيص FedRAMP - وهو إنجاز رئيسي يعزز التزامنا بتقديم حلول هوية آمنة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام للوكالات الفيدرالية.

لماذا يُعَد FedRAMP مهمًا؟

يضع برنامج إدارة المخاطر والتفويضات الفيدرالي (FedRAMP) معيارًا عاليًا لأمن السحابة. وبفضل هذا الترخيص، يُلبي IBM Verify for Government معايير الضوابط الأمنية الصارمة والموحدة، ما يمنح الوكالات الثقة في سلامة وموثوقية أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) الخاصة بها.

4 فوائد لبرنامج IBM Verify for Government

  1. الضوابط الأمنية الموحدة: يفرض ترخيص FedRAMP مجموعة صارمة من الضوابط الأمنية، ما يضمن مستوى أعلى من الأمن للخدمات السحابية التي تستخدمها الوكالات الفيدرالية.
  2. الوصول الآمن والسلس: مكِّن المواطنين والموظفين والمقاولين من الوصول دون كلمة مرور عبر المصادقة القائمة على مفتاح المرور والتي تقاوم التصيد الاحتيالي وتحمي الخصوصية. ودِّع كلمات المرور واستقبِل المزيد من عمليات الاشتراك وتسجيل الدخول.
  3. بنية إدارة الهوية والوصول القابلة للتوسع: سواء أكنت تجدِّد الأنظمة القديمة أم توسِّع الخدمات الرقمية، يقدِّم IBM Verify إطارًا مرنًا ينمو مع احتياجات وكالتك.
  4. الخبرة الموثوق بها: بفضل خبرتها التي تزيد عن 30 عامًا في مجال إدارة الهوية والوصول (IAM)، تُعَد IBM شريكًا موثوقًا به في تأمين الهويات البشرية وغير البشرية لبعض كبرى المؤسسات والبنية التحتية الأكثر أهمية في العالم.

3 حالات استخدام رئيسية

  1. تحديث الهوية المادية ببيانات اعتماد رقمية: تحويل الهويات المادية إلى بيانات اعتماد رقمية آمنة. يمكِّن برنامج IBM Verify الوكالات من التحقق من الوثائق الصادرة عن الحكومة -مثل جوازات السفر- دون مطالبة المستخدمين بإعادة إنشاء حسابات أو تذكُّر كلمات المرور.
  2. إنشاء تجربة موثوق بها مع الخصوصية والموافقة: بناء الثقة مع المواطنين من خلال منحهم التحكم في بياناتهم وكيفية استخدامها. تساعد أدوات IBM الوكالات على الامتثال لقوانين الخصوصية، وأتمتة قواعد الموافقة، وتقديم خيارات الخدمة الذاتية لإدارة تفضيلات مشاركة البيانات.
  3. حل تحديات الوصول الهجينة باستخدام نسيج الهوية: التخلص من صوامع الهوية وتوحيد الوصول عبر الأنظمة. يتكامل IBM Verify مع أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) الحالية لإنشاء نسيج هوية متماسك يعزِّز الأمان وتجارب المستخدمين.

توفير وصول آمن وسلس

تتمتع شركة IBM بخبرة تزيد عن 30 عامًا في توفير وصول آمن وسهل مع توفير إدارة كاملة للوصول إلى الهوية لبعض كبرى المؤسسات والبنية التحتية الأكثر أهمية في العالم، وقد أثبتت IBM نفسها كشركة رائدة في تأمين الهويات البشرية وغير البشرية وتوفِّر أدوات مستقلة عن المورِّدين لحل أكبر تحديات الهوية اليوم.

