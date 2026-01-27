تأمين أحمال تشغيل تكنولوجيا المعلومات الهجينة وأتمتتها باستخدام جهاز DataPower Gateway X4 الجديدة من IBM

تزداد بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية تعقيدًا باستمرار، حيث تمتد عبر العديد من بيئات السحابة ومراكز البيانات والأنماط البنائية. وفي الوقت نفسه، تتسع التهديدات السيبرانية نطاقًا وتعقيدًا، بما في ذلك المخاطر الناشئة التي تهدد طرق التشفير الحالية جراء التطورات المستقبلية في الحوسبة الكمومية.

للابتكار بسرعة وأمان، يجب على المؤسسات إتاحة الخدمات المهمة بشكل آمن مع الحفاظ على الرؤية الشاملة والحوكمة والتحكم. ويعد التكامل الآمن والقابل للتطوير أمرًا ضروريًا ليس فقط لتقديم تجارب رقمية جديدة، ولكن أيضًا لتمكين الأتمتة التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية.

من دون اتباع نهج حديث لأمان التطبيقات، تخاطر المؤسسات بإبطاء الابتكار وزيادة التكاليف التشغيلية وتعريض الأصول المهمة لتهديدات متزايدة.