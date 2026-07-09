سير عمل هندسي جاهز لاتخاذ القرار باستخدام IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

تعمل فرق الهندسة الحديثة على بناء أنظمة أكثر ترابطًا، ومعرّفة بالبرمجيات، وقابلة للتهيئة عبر تخصصات موزعة. ومع ذلك، غالبًا لا تُنسَّق أعمال فرق هندسة الأنظمة، والبرمجيات، والأجهزة، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والسلامة، والامتثال من خلال سير عمل موحد، بل تعتمد بدلًا من ذلك على خطوات مجزأة، أو منفصلة، أو يدوية. ويؤدي هذا الافتقار إلى التعاون والتنسيق إلى مخاطر حقيقية.

ويساعد سير العمل الهندسي المترابط على ضمان انتقال بنية الأنظمة ومقاصد التصميم من هندسة الأنظمة في المراحل الأولية إلى المجالات اللاحقة. ومن خلال العمل انطلاقًا من أساس مشترك قائم على النماذج يوحّد عملية النمذجة، والمتطلبات، والبنية المعمارية، والسلوك، وقابلية التباين، والتعاون عبر دورة الحياة الهندسية، تستطيع الفرق تصميم برامج كبيرة ومعقدة، مع الحفاظ على إمكانية تتبع القرارات وأدلة الامتثال، وإعادة استخدامها، وتسهيل التحقق منها مع تطور البرامج.

ويتوفر IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 بصورة عامة اعتبارًا من 9 يوليو 2026، ويقدم تحسينات تساعد الفرق على اعتماد هندسة الأنظمة باستخدام SysML v2 ضمن بيئة سحابية أصلية قائمة على الويب، مع التركيز على الأولويات الأساسية التي تحدد قدرة MBSE للأنظمة الحيوية على التوسع بنجاح، بما في ذلك كيفية تحليل الفرق للنماذج، وربط سلاسل الأدوات، وجمع الأدلة وحوكمتها، والعمل عبر البرامج والبيئات واسعة النطاق.