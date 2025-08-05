5 أغسطس 2025
لم يَعُد وكلاء الذكاء الاصطناعي مجرد مساعدين افتراضيين يستجيبون للأوامر البسيطة، بل أصبحوا متعاونين مستقلين ينفِّذون سير عمل معقدًا عبر الأنظمة والأدوات والعمليات. ولكن على الرغم من أن العديد من المؤسسات قد استكشفت مشاريع تجريبية، القليل منها فقط هو الذي نجح في توسيع نطاق الوكلاء عبر المؤسسة بأكملها. العقبات مألوفة: البنية التحتية المجزأة، والفجوات في الحوكمة، والمخاوف الأمنية، ودورات الشراء الطويلة.
لهذا السبب، يُعَد الإعلان في AWS Summit New York مهمًا للغاية: أصبح watsonx Orchestrate من IBM متاحًا الآن في فئة "وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي" الجديدة على AWS Marketplace. لا تقتصر هذه الخطوة الاستراتيجية على تبسيط النشر فحسب، بل تمهِّد الطريق للشركات لتوسيع أتمتة الذكاء الاصطناعي عبر خطوط الأعمال بالثقة والبنية التحتية التي تتوقعها.
فيما يلي 5 أسباب رئيسية توضِّح أهمية ذلك، ولماذا يجب على المؤسسات التحرك الآن.
كان نشر البرمجيات المؤسسية تاريخيًا عملية طويلة ومجزأة، تتطلب موافقات داخلية واسعة، واختبارات تكامل، ومفاوضات شراء مطوَّلة. مع توفُّر watsonx Orchestrate الآن عبر AWS Marketplace، يتم التخلص من الكثير من تلك التعقيدات.
يمكن للمؤسسات نشر watsonx Orchestrate مباشرةً ضمن بيئة AWS الحالية لديها - باستخدام العقود المعتمدة مسبقًا، والميزانيات المخصصة، والبنية التحتية التي يعرفها فريقها بالفعل. ليست هناك حاجة إلى مراجعة أمنية مطوَّلة أو عملية تأهيل بائع جديد. بدلًا من ذلك، يمكن للمؤسسات الانتقال من مرحلة الاهتمام إلى التنفيذ خلال أيام قليلة.
ويؤدي هذا إلى تسريع الوقت المستغرق لتحقيق القيمة بشكل كبير. في بيئة اليوم التنافسية، تُعَد القدرة على التحرك بسرعة -دون المساومة على الجودة- ميزة فارقة. عندما تحدِّد وحدة الأعمال سير عمل متكررًا جاهزًا للأتمتة، فلن تحتاج بعد الآن إلى الانتظار أشهر حتى تتمكن تكنولوجيا المعلومات من اللحاق بالركب. فمع توفُّر watsonx Orchestrate على AWS، يمكنهم البدء على الفور.
إن توسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على جعلهم يعملون فحسب، بل يتعلق أيضًا بجعلهم آمنين ومتوافقين وجديرين بالثقة. ولهذا السبب فإن الأمن والحوكمة يشكِّلان الأساس لتصميم watsonx Orchestrate.
عند النشر عبر AWS، يرث watsonx Orchestrate جميع ممارسات أمن السحابة التي تعتمد عليها المؤسسات. يتضمن ذلك إدارة الهوية والوصول وتشفير البيانات وعناصر التحكم في الشبكة وتسجيل التدقيق. ولكن شركة IBM تتخذ خطوة أبعد من ذلك من خلال watsonx.governance - وهي طبقة متكاملة توفِّر الرقابة على كيفية تدريب الوكلاء ونشرهم ومراقبتهم.
توفِّر طبقة الحوكمة هذه الشفافية في سلوك النموذج، وتضمن إمكانية التفسير، وتساعد على إدارة المخاطر التنظيمية. بالنسبة إلى الصناعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والحكومة، فهذا ليس مجرد مكافأة، بل هو شرط أساسي. لم يُعَد الذكاء الاصطناعي المسؤول موضوعًا للنقاش الفلسفي. إنه مهمة تشغيلية.
من خلال الجمع بين أفضل بنية تحتية من AWS وأدوات الحوكمة من IBM، يمكن للمؤسسات المُضي قُدُمًا بثقة، مع العلم أن وكلاء الذكاء الاصطناعي لديهم ليسوا فاعلين فحسب، بل مسؤولين أيضًا.
لا تعمل الشركات الحديثة في أنظمة مغلقة. فهم يستخدمون منصات SaaS، والأدوات الخاصة، والتقنيات مفتوحة المصدر، والخدمات السحابية الأصلية - في كثير من الأحيان كل ذلك في وقت واحد. ولهذا السبب تم تصميم watsonx Orchestrate مع وضع التكامل الهجين في الاعتبار.
على AWS، يتصل watsonx Orchestrate بمجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات، بما في ذلك Salesforce وSAP وMicrosoft 365 وSlack والمزيد. كما أنه يعمل مع أدوات AWS الأصلية مثل SageMaker وBedrock وRDS. سواءً أكانت المؤسسة تقوم بتنسيق سير عمل التوظيف الذي يسحب البيانات من Workday أو أتمتة عملية مالية تتفاعل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة الداخلية، فإن watsonx Orchestrate يعمل كمحور مركزي يوحِّد التجارب.
كما أنه يدعم استخدام نماذج متعددة، سواء أكنت تريد استخدام نماذج Granite من IBM أم التكامل مع نماذج الأساس الخارجية. تُتيح هذه المرونة للمؤسسات نشر وكلاء مدمجين بشكل عميق في سير العمل، عبر البيئات المنظمة وغير المنظمة.
لن يكون الوكلاء مفيدين إذا لم يتمكنوا من فهم كيفية عمل فرقك. يلتقي watsonx Orchestrate بالمؤسسات حيثما كانت.
تنجح العديد من المؤسسات مع مشاريع الذكاء الاصطناعي الصغيرة، ولكنها تواجه صعوبات عندما يحين وقت التوسع. إن إدارة العشرات -أو المئات- من الوكلاء عبر الأقسام تتطلب أكثر من مجرد قوة الحوسبة. ويتطلب الأمر التوحيد القياسي وقابلية الملاحظة والانضباط التشغيلي.
يقدِّم Watsonx Orchestrate الثلاثة. فهو يوفر كتالوج وكلاء قابل لإعادة الاستخدام، وأداة إنشاء منخفضة التعليمات البرمجية للنماذج الأولية السريعة، والمراقبة والتحليلات المضمنة، ودعم الإصدارات. يُتيح هذا للمؤسسات التصميم مرة واحدة واختباره ثم تكراره عبر المناطق الجغرافية أو وظائف الأعمال.
عند التشغيل على AWS، تستفيد المنصة من التوسع المرن والوصول العالمي والتكامل العميق مع الخدمات السحابية الأصلية. يمكن للمؤسسات التوسع دون الحاجة إلى إعادة كتابة التعليمات البرمجية أو إعادة تصميم المسارات أو إضافة تكاليف تشغيلية كبيرة.
يؤدي هذا التوسع إلى تحويل الأتمتة من مركز تكلفة إلى أداة لتعزيز النمو. سواء أكنت تنشر 10 وكلاء في قسم المشتريات أو ألفًا عبر خدمة العملاء، فإن watsonx Orchestrate على AWS يمكنه التعامل مع هذه التعقيدات بسلاسة.
التقنية وحدها لا تضمن النجاح. ما يحقق الفرق حقًا هو التنفيذ - وهنا يأتي الدور الحيوي للشراكة الاستراتيجية بين IBM وAWS.
يستفيد العملاء الذين يقومون بنشر watsonx Orchestrate من خلال AWS Marketplace من الدعم المشترك لطرح المنتج في السوق. ويتضمن ذلك الوصول إلى فرق المبيعات والموارد الفنية المشتركة ومسرِّعات الحلول الخاصة بالصناعة والاطِّلاع على خرائط الطرق المشتركة. ويُترجم هذا المستوى من التوافق إلى نتائج تجارية حقيقية: عمليات طرح أسرع، وعمليات تكامل أكثر سلاسة، ومساهمة تنفيذية كبرى.
كما يفتح المجال للوصول إلى شبكات الشركاء الواسعة لكلٍّ من IBM وAWS. سواء أكنت بحاجة إلى دعم التنفيذ، أم الخدمات الاستشارية، أم التخصيص في الصناعات، فقد تم تصميم النظام البنائي لتسريع رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي، وليس تعطيلها.
بالنسبة للمؤسسات، هذا يعني أنك لا تحصل على منصة فحسب. بل تحصل على شراكة استراتيجية مع اثنين من أكثر الأسماء الموثوق بها في مجال تكنولوجيا المؤسسات، والتي تركِّز على نجاحك.
يتطور وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة -من الأدوات التي تساعد على المهام إلى الأنظمة المستقلة التي تنفِّذ سير العمل بالكامل. يمثِّل watsonx Orchestrate المرحلة التالية من هذا التطور. فهو يمكِّن الفرق من نقل العمل الروتيني، وتسريع العمليات وتحسين الدقة - دون الحاجة إلى إعادة برمجة كيفية عملهم.
من خلال الإطلاق على AWS Marketplace، أصبح الوصول إلى watsonx Orchestrate الآن أكثر سهولة وأصبح أكثر أمانًا وقابلية للتطوير من أي وقت مضى. يمكن للمؤسسات نشره بشكل أصلي في البيئات السحابية التي تثق بها بالفعل، مع الحوكمة والمرونة والسرعة التي تحتاج إليها للفوز في اقتصاد اليوم الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
ويمثِّل هذا تحوُّلًا استراتيجيًا - من واجهات الدردشة إلى محركات التنفيذ، ومن التجربة إلى التوسع على نطاق واسع. لم يَعُد وكلاء الذكاء الاصطناعي يقدِّمون المساعدة فحسب. بل ينفِّذون الإجراءات.
فئة وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي في AWS Marketplace