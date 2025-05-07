تحديد الحجم المناسب لمستويات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) باستخدام IBM Maximo Inventory Optimization Essentials.

7 مايو 2025
اليوم، يسرُّنا أن نعلن أن IBM MRO Inventory Optimization قد أصبح IBM Maximo Inventory Optimization، وأصبح متوفرًا الآن بإصدار Essentials. يُعَد IBM Maximo Inventory Optimization حلًا سحابيًا يساعد على تبسيط إدارة المخزون من خلال تحسين مستويات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)، مع تعزيز الرؤية وتقليل فترات التعطل غير المخطط لها في الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الأصول. فهو يساعد عملاءنا على تحقيق تخفيضات كبيرة في تكاليف التخزين ونقص المخزون، وتحسين مستويات الخدمة، مع الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لتحسين دقة التنبؤ ورؤية سلسلة التوريد.
يزداد عدد العملاء الذين يمتلكون مخزونات صغيرة والذين يجدون صعوبة متزايدة في تخصيص الوقت للقيام بالمهام المهمة المتعلقة بتحسين المخزون. هناك عدد أقل من الأشخاص لإنجاز كم أكبر من العمل أكثر من أي وقت مضى، وأصبح ضمان توفُّر المواد المناسبة في الوقت والمكان المناسبَين أكثر أهمية من أي وقت سابق.
وإدراكًا من IBM لأهمية المخزون للعملاء ذوي العمليات التي تعتمد على الأصول رغم صغر حجمها، أطلقت الشركة إصدار Maximo Inventory Optimization Essentials لتمكين هؤلاء العملاء من الاستفادة من التوصيات الموثوق بها نفسها التي تعتمد عليها المؤسسات الكبرى. ومن خلال هذه الحزمة المبدئية، تعزز IBM حضورها القوي في السوق وتستجيب للطلب المتزايد من العملاء، ما يجعل إمكانية تحسين المخزون في متناول شريحة أوسع من العملاء.
من الصعب إدارة مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). وعادةً ما يتكون المخزون من مجموعة واسعة من المواد المتنوعة ذات الخصائص المختلفة، بدءًا من نظارات الأمان وحتى المحركات الكهربائية، ومن الأختام الميكانيكية إلى القهوة المطحونة، ومن سيور النقل إلى قواطع الدائرة الكهربائية. يتطلب تعقيد مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) يتطلب حلًا ذكيًا لإدارة مستويات إعادة الطلب. تتطلب ملفات الطلب المختلفة، وأهمية المواد، وأوقات التنفيذ، وأساليب الشراء استراتيجيات إدارة مخصصة لتحديد الكميات المثلى، وللتأكد إذا ما كان من المنطقي اقتصاديًا الاحتفاظ بمادة معينة.
قد تتمكن المؤسسات من تحديد مستويات إعادة الطلب الأولية، ولكن التعديل اليدوي من غير المحتمل أن يكون مستدامًا على المدى الطويل. يستغرق الرد على التغيرات في الاستخدام أو الأهمية أو وقت التنفيذ وقتًا طويلًا، كما أن البيانات المتعلقة بهذه التغييرات قد لا تكون متاحة بسهولة. ولضمان أن يتمكن أكبر عدد ممكن من العملاء من الاستفادة من Maximo Inventory Optimization في مواجهة تحديات المخزون، قررنا تطوير إصدار Essentials.
يُتيح Maximo Inventory Optimization Essentials للعملاء إعادة حساب مستويات إعادة الطلب بشكل مستمر، عادةً بشكل شهري، ما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر استباقية. واستنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الصناعة، يتم عرض التغييرات المحددة باستخدام عناصر التصفية. ما الذي يعنيه هذا؟ لم يَعُد المستخدمون بحاجة إلى البحث في آلاف التوصيات للعثور على الخطوات التالية الصحيحة التي ستضيف أكبر قيمة لمؤسستك. وذلك لأن الحل سيوفر عناصر تصفية لتحديد أولويات التغييرات عالية التأثير، إلى جانب التغييرات المُوصى بها التي يجب إجراؤها.
تم تصميم إصدار Essentials من أجل الإعداد السريع والحد الأدنى من التهيئة، ما يساعد على تقليل الجهد والتكاليف مقدمًا حتى يتمكن العملاء من البدء بتنظيم مستودعاتهم بشكل أسرع. تحتاج الشركات فقط إلى تحميل البيانات الخاصة بها ويساعدك Maximo Inventory Optimization Essentials على تحسين مستويات إعادة الطلب. يوفر Maximo Inventory Optimization Essentials نظرة ثاقبة حول التوصيات، ويُتيح نمذجة تأثير التغييرات القادمة مسبقًا ثم يقدِّم النتائج للتنفيذ الاستباقي. وهو يوفر التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي نفسها مثل إصدار Maximo Inventory Optimization Standard، والذي يحظى بثقة بعض من أكبر الشركات العالمية في مجالات التعدين والنفط والغاز والمرافق والنقل.
من خلال تنفيذ هذا الحل، تكتسِب المؤسسات ميزة في الحد من نفاد المخزون، وتراكم الفوائض، والاضطرابات غير المتوقعة، والحفاظ على الامتثال عبر مخزون واسع النطاق. لا تعمل هذه التقنية على تحسين عمر الأصول من خلال الصيانة الاستباقية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين ديناميكيات سلسلة التوريد من خلال التنبؤ بالطلب بشكل أكثر دقة وتبسيط عمليات الشراء. والنتيجة هي عمليات أكثر استجابة ومرونة، مع تعزيز الحماية من فترات التعطل المفاجئة، ودفع عجلة النمو المستدام.
استكشِف كيف يوفر هذا العرض حلًا فعَّالًا لتحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)، يحقق قيمة سريعة، ويوفر رؤية واضحة للتوصيات، ويقلل من التعقيد.
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