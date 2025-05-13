13 مايو 2025
نحن متحمسون للإعلان عن الإصدار 10.0.2 من IBM Engineering Rhapsody - المعروف سابقًا باسم IBM Engineering Systems Design Rhapsody - المصمم لمساعدة المؤسسات على مواجهة تعقيدات الهندسة المعتمدة على النماذج الحديثة (MBE) وتوفير حلول متكاملة للتصميم، والتحليل، والتحقق من الأنظمة والبرمجيات المعقدة.
مع تزايد ترابط وتعقيد الأنظمة، يواجه المهندسون ضغوطًا متزايدة لتقديم جودة أعلى بسرعة كُبرى. واستجابةً لهذه التحديات، نقدِّم إصدار Rhapsody 10.0.2، الذي يمتلك القدرة على معالجة هذه الصعوبات، من خلال مجموعة من الميزات والابتكارات التي تسهل التعاون، وتعزز الإنتاجية، وتضمن خيارات تكامل قوية عبر كامل دورة تطوير المشروع. بدءًا من تحديث تجربة المستخدم وحتى الاختبارات المتقدمة وتحسين الأداء، يُتيح هذا الإصدار الأخير للمهندسين إمكانيات جديدة لتحقيق إنجازات نوعية.
مع التركيز على تحسين كفاءة النمذجة، تم تقديم واجهة حديثة وسهلة الاستخدام لتحسين تجربة المستخدم في الإصدار Rhapsody 10.0.2.
كجزء من مبادرات التحديث، أصبحت قدرات التعديل الكاملة متاحة الآن في النوافذ العائمة. يُتيح هذا التحسين إجراء تعديلات سلسة على النماذج في مكانها، ما يعزز الإنتاجية والمرونة. تم دمج شريط أدوات التعديل داخل النافذة العائمة، ما يوفر تجربة أكثر ثراءً في تنسيق ومحاذاة عناصر النموذج. تمت محاذاة أيقونات شريط أدوات الرسم إلى اليسار، تماشيًا مع توجهات تصميم واجهات المستخدم الحديثة، ما يوفر للمستخدمين مساحة أكبر للرسم والنمذجة بشكل فعَّال، مع تفعيل تخطيط الشبكة افتراضيًا لتحسين المحاذاة وتوفير تجربة رسم أكثر سلاسة.
تتوفر تحديثات حالة النموذج في الوقت الحقيقي، بهدف تعزيز الوعي بالوضع الحالي. يمكن الآن الوصول إلى إشعارات النماذج عند الطلب في شريط التقدم ونافذة السجل، لتزويد المستخدمين بتحديثات في الوقت الحقيقي.
تمت إعادة تصميم صفحة الترحيب لتوفير تجربة أكثر سهولة ووضوحًا للمستخدم، مع تسريع عملية الانضمام والتنقل.
باستخدام الإصدار 10.0.2 من Rhapsody، يمكن للمستخدمين تحديد وإدارة تبعيات بيانات الهندسة باستخدام استمرارية الخيط الرقمي، ما يضمن إمكانية التتبُّع واتساق البيانات عبر دورة حياة التطوير كاملة. يضمن هذا التحسين اتساق النموذج ويحافظ على مصدر واحد للبيانات عبر تخصصات الهندسة المختلفة. يمكن للربط عبر المجالات تحسين التعاون وإمكانية التتبُّع في حالتَي استخدام:
تم تبسيط قدرات الربط بهدف تقليل العبء اليدوي وتحسين سهولة الاستخدام، من خلال تمكين المستخدمين من سحب وإفلات العناصر من تطبيق Engineering Lifecycle Management (ELM) المبني على الويب مباشرةً في شجرة متصفح Rhapsody. تم توسيع هذه الميزة لتشمل المتصفح المدمج داخل Rhapsody لتحسين التنقل وتسريع الربط بشكل أكثر بديهية. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء روابط ذكية مع الوعي بالتكوين العالمي دون الحاجة للتنقل اليدوي بين العناصر البعيدة، ما يوفر الوقت من خلال إنشاء روابط فورية بين المتطلبات، وعناصر العمل، وحالات الاختبار، وقوائم المواد (BOMs) باستخدام دعم OSLC.
يتم تحسين إدارة المشاريع والتحكم بالمستخدم في Rhapsody أو ReqXChanger أيضًا من خلال:
كجزء من التحسينات التي تهدف إلى توفير الاتصال السلس وقابلية التشغيل البيني والتكامل، تم تقديم دعم جديد لواجهة برمجة التطبيقات: دعم تكامل هندسة خط الإنتاج (PLE). لتعزيز وعي المستخدم، تظهر أيقونة فوق التطبيق الأساسي لتنبيه المستخدمين عند ربط مشروع PLE بقائمة المواد (BOM) المرتبطة.
تُعَد Test Reutilization ميزة جديدة في الإصدار 10.0.2 من IBM Engineering Rhapsody، تهدف إلى زيادة الكفاءة والاتساق في التحقق من النماذج وتحليلها. من خلال تمكين المستخدمين من إعادة استخدام حالات الاختبار، وسيناريوهات الاختبار، وعمليات التحقق عبر عدة مشاريع أو إصدارات من المنتج، تقلِّل هذه الميزة بشكل كبير التكرار وتعزِّز جودة الاختبارات. تتضمن بعض الفوائد الرئيسية المتوقعة ما يلي:
تشمل التحسينات الإضافية في الاختبار ما يلي:
نحن متحمسون لتقديم 5 إضافات لحزم صناعية، وهي امتدادات جديدة تعزز قدرات النمذجة الهندسية من خلال دمج ميزات متقدمة مصممة لتلبية احتياجات محددة في خمس صناعات: السيارات، والطيران والدفاع، والنقل، والإلكترونيات، والرعاية الطبية.
تتضمن هذه الإضافات الخاصة بالصناعات ما يلي:
إطار عمل للغة C و++C المضمنة، مع دعم موسَّع لمعايير ++C الحديثة (11، 14، 17، 20)، ما يُتيح توليد التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي والمحاكاة على المنصات المستهدفة بشكل قابل للتوسع.
ملاحظة حول الترخيص: يتطلب الوصول إلى الإضافات الخاصة بالصناعات استخدامًا مرخصًا لإصدار Rhapsody Designer أو Rhapsody Developer. تتطلب هذه الإصدارات توفُّر متطلبات أساسية إلزامية لتثبيت الإضافات الخاصة بالصناعات وتفعيلها وتشغيلها، ويجب شراؤها بشكل منفصل وفقًا لشروط الترخيص المعمول بها.
IBM Engineering Systems Design Rhapsody: امتداد AUTOSAR: تمت إعادة تسمية هذه الإضافة إلى IBM Engineering Rhapsody Automotive. للمزيد من المعلومات، راجع إعلان البرامج AD21-0683 بتاريخ 14 ديسمبر 2021.
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