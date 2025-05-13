مع التركيز على تحسين كفاءة النمذجة، تم تقديم واجهة حديثة وسهلة الاستخدام لتحسين تجربة المستخدم في الإصدار Rhapsody 10.0.2.

كجزء من مبادرات التحديث، أصبحت قدرات التعديل الكاملة متاحة الآن في النوافذ العائمة. يُتيح هذا التحسين إجراء تعديلات سلسة على النماذج في مكانها، ما يعزز الإنتاجية والمرونة. تم دمج شريط أدوات التعديل داخل النافذة العائمة، ما يوفر تجربة أكثر ثراءً في تنسيق ومحاذاة عناصر النموذج. تمت محاذاة أيقونات شريط أدوات الرسم إلى اليسار، تماشيًا مع توجهات تصميم واجهات المستخدم الحديثة، ما يوفر للمستخدمين مساحة أكبر للرسم والنمذجة بشكل فعَّال، مع تفعيل تخطيط الشبكة افتراضيًا لتحسين المحاذاة وتوفير تجربة رسم أكثر سلاسة.

تتوفر تحديثات حالة النموذج في الوقت الحقيقي، بهدف تعزيز الوعي بالوضع الحالي. يمكن الآن الوصول إلى إشعارات النماذج عند الطلب في شريط التقدم ونافذة السجل، لتزويد المستخدمين بتحديثات في الوقت الحقيقي.

تمت إعادة تصميم صفحة الترحيب لتوفير تجربة أكثر سهولة ووضوحًا للمستخدم، مع تسريع عملية الانضمام والتنقل.