أصبحت إدارة أنظمة الوكلاء المتعددين والحفاظ على رؤية النظام أسهل الآن مع ميزات حوكمة الوكلاء الجديدة في Orchestrate.

غالبًا ما تفشل أدوات المراقبة التقليدية في تتبُّع وكلاء الذكاء الاصطناعي. لا يتطلب هؤلاء الوكلاء المراقبة فحسب، بل يتطلبون أيضًا حلقة تعليقات للتعلم والتحسين المستمر. والطبيعة الموزعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تزيد الأمور تعقيدًا، ما يجعل التتبُّع الموزع أمرًا ضروريًا. وهنا يأتي دور ميز Agent Observability في watsonx Orchestrate، التي تستفيد من معايير مثل OpenTelemetry وTraceloop لتوفير رؤى شاملة وفورية حول تفاعلات الوكلاء وسلامة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، لضمان جودة وكفاءة وكلاء الذكاء الاصطناعي، توفِّر قدرات الحوكمة في Orchestrate مقاييس تقييم مثل معدلات إكمال الرحلة، ودقة استدعاء الأدوات، وصحة الإجابات، والالتزام بالتعليمات. تساعد هذه المقاييس على إنشاء كتالوج محكوم من وكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يضمن نشر وكلاء فقط ذوي جودة عالية وجاهزين للاستخدام المؤسسي.