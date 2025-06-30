هل أنت مستعد لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملك؟ وكذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM

الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في العمل أتمتة الأعمال

30 يونيو 2025

مؤلف

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

قدَّمنا مؤخرًا حقبة جديدة من إنتاجية المؤسسات مع أكثر مجموعة شاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل في IBM watsonx Orchestrate، المصممة لأتمتة العمل الحقيقي عبر أنظمتك، وسير العمل، والفرق. واليوم، نحن متحمسون للإعلان عن التوافر العام لهذه القدرات.

وكجزء من هذا الإطلاق، تضيف IBM وكلاء جاهزين للإنتاج ومبنيين مسبقًا في مجالات المبيعات والمشتريات إلى watsonx Orchestrate Agent Catalog. يأتي watsonx Sales Agents وwatsonx Procurement Agents مع كل اشتراك في نسختَي Standard وPremium من watsonx Orchestrate، وهم مزوّدون بخبرة متخصصة في المجال، وتكاملات مدمجة، وأدوات جاهزة للاستخدام، ما يمكِّن الفرق من تسريع الأتمتة وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع.

ونحن نجعل من الأسهل من أي وقت مضى بناء وتوسيع وكلائك الخاصين مع الإتاحة العامة لأداتَي Agent Builder وFlow Builder داخل watsonx Orchestrate - بيئات دون تعليمات برمجية تُتيح لمستخدمي الأعمال إنشاء ونشر وكلاء وسير عمل مخصصين في دقائق فقط. سواء أردت البدء بوكيل جاهز أو تخصيص واحد حسب احتياجاتك الدقيقة، أصبحت لديك الآن الأدوات لأتمتة العمليات بسرعة ودقة. يدعم Orchestrate دورة حياة الوكيل بالكامل، من البناء إلى الإدارة والحوكمة. نحن متحمسون للإعلان عن التوفر العام لأداة Agent Analytics التي تمكِّن المطورين من مراقبة أداء الوكلاء وتصحيح تنفيذهم مباشرةً داخل تجربة بناء الوكلاء.

بالإضافة إلى ذلك، نوفر مجموعة كاملة من خيارات النماذج عبر AI Gateway، ما يُتيح لك استخدام نموذجك الخاص أو نماذج Granite من IBM عند بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate. أصبحت AI Gateway متاحة الآن بشكل عام، ما يُتيح لك استخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM) الأنسب للمهمة، سواء أكان نموذجًا مخصصًا مبنيًا لنطاق عمل معين أم أي نموذج خارجي آخر.

تسريع تحوُّل المشتريات باستخدام الذكاء الاصطناعي

تواجه فرق المشتريات ضغوطًا متزايدة لتقليل التكاليف، وإدارة المخاطر، وتسريع الأداء، كل ذلك أثناء العمل عبر أنظمة متفرقة. يتوفر IBM watsonx Procurement Agents الآن بشكل عام، وهم مصممون لأتمتة العمليات الأساسية عبر دورة حياة المشتريات، ما يُتيح للفرق التركيز على التأثير الاستراتيجي.

  • في إدارة المورِّدين، يساعد الوكلاء على ضمان الامتثال وتسريع التخفيف من المخاطر من خلال ربط الموردين بمعلومات الأطراف الثالثة من Dun & Bradstreet. ويساعدون على تبسيط عمليات إدخال الموردين وتحديث بياناتهم من خلال أتمتة جمع البيانات والتحقق منها وتحديثها.
  • بالنسبة إلى الشراء، يمكِّن الوكلاء المستخدمين من الخدمة الذاتية عبر التحقق من حالة طلبات الشراء (PR)، وأوامر الشراء (PO)، واستلام البضائع (GR)، بالإضافة إلى إنشاء أو تعديل طلبات الشراء وحل المشكلات التشغيلية بسرعة، ما يقلل من تذاكر الدعم ويسرِّع دورة العمل.
  • في مجال التوريد والعقود، يعمل الوكلاء على تبسيط عملية إنشاء حدث التوريد وتحديثاته، وإنشاء مسودة طلب تقديم العروض بالاستفادة من قدرات النماذج اللغوية الكبيرة في watsonx.ai مع الاسترشاد بالنموذج القياسي والسياسات الخاصة بالمؤسسة، والتوصية بالموردين، ودعم إنشاء العقود وتحديثها، ما يساعد على تسريع عمليات التقييم وتحسين الامتثال.
  • في إدارة الفواتير، يساعد الوكلاء على تسريع معالجة الفواتير من خلال التحقق من اختلافات الأسعار أو الكميات، وحل الفواتير المحجوزة، وتمكين التعاون بين الأطراف الرئيسية المشارِكة في معالجة الفواتير.

تمكين البائعين من خلال الأتمتة الذكية

غالبًا ما تضيِّع فرق المبيعات وقتًا ثمينًا في ملاحقة العملاء المحتملين غير المناسبين، والتنقل بين الأدوات، وتجميع المعلومات من أنظمة ومصادر بيانات منفصلة. أصبح IBM watsonx Sales Agents متاحين الآن بشكل عام في watsonx Orchestrate Agent Catalog، ومصممين لتبسيط كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات -من البحث والتنقيب إلى التفاعل والتنفيذ- ليتمكن فريق المبيعات من التركيز على بناء الفرص وإغلاق الصفقات. يتضمن watsonx Sales Agents مجموعة من الوكلاء الجاهزين والمتخصصين في التعامل مع أكثر عمليات المبيعات استهلاكًا للوقت وحيوية، بما في ذلك التنقيب، والتمكين، وإدارة الفرص.

  • يعمل وكلاء التنقيب عن العملاء المحتملين في المبيعات على زيادة إنتاجية البائعين عبر توفير أدوات ووكلاء متعددة تساعِد فرق المبيعات على تحسين الكفاءة والفاعلية. يهدف هؤلاء الوكلاء إلى تبسيط عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM) مع Salesforce، والبحث عن العملاء عبر Dun & Bradstreet والمنتجات عبر Seismic، وتحسين التواصل، وإجراء تواصل استباقي ومعزز عبر Outlook لتمكين البائعين من إغلاق المزيد من الصفقات.
  • يعمل وكلاء تمكين المنتجات والتواصل مع العملاء لدينا كنقطة مركزية لمحتوى ومعلومات المبيعات. فهم يساعدون على تزويد الفرق برؤى فورية، وإبراز العوامل التنافسية الأساسية، وتحديد أولويات العملاء المحتملين - ليكون البائعون دائمًا مجهزين بالرسائل المناسبة في الوقت المناسب لتعزيز معدلات التحويل.
  • يتعاون وكيل التواصل مع العملاء مع وكلاء المبيعات الآخرين، من خلال الاستفادة من أبحاث المنتجات والعملاء لإنشاء محتوى بريد إلكتروني مخصص للتواصل مع جهات الاتصال في القطاعات المختلفة باستخدام أدوات Outlook.

بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم وحوكمتهم بسهولة

على الرغم من أن الوكلاء الجاهزين يحققون تأثيرًا فوريًا، فإننا ندرك أن كل مؤسسة تختلف عن الأخرى. تُتيح قدرات Agent Builder وFlow Builder في IBM watsonx Orchestrate توسيع قدرات الوكلاء الجاهزين أو إنشاء وكلاء مخصصين لأعمالك بسرعة وسهولة - وكلاهما متاح الآن بشكل عام.

تستخدم Agent Builder إطار عمل بسيطًا لتسهيل عملية إنشاء وإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي. خصِّص وكلاءك بالمعرفة والأدوات والإرشادات للتحكم في طريقة عملهم. ادمج وكلاء ومساعدي الجهات الخارجية مع وكلاء Orchestrate الأصليين في مكان واحد، ما يُتيح التعاون عبر مؤسستك بأكملها. توفِّر Orchestrate مجموعة من القدرات لبناء الأدوات. عند إنشاء وكيل في Orchestrate، يمكنك إضافة أدوات عن طريق تحميل أداة من خادم MCP، أو إنشاء تدفق جديد من الصفر في تجربة Flow Builder ذات الرمز المنخفض أو تحديد أداة جاهزة من كتالوج watsonx Orchestrate للأدوات والوكلاء الجاهزين.

يدعم Orchestrate دورة حياة الوكيل بالكامل، من البناء إلى الإدارة والحوكمة. من خلال Orchestrate، يمكن للمطورين الوصول إلى Agent Analytics لمراقبة الأداء والتعمق في المقاييس الفردية للوكلاء. ويُتيح ذلك للمطورين تقييم الوكلاء وتصحيح تنفيذهم مباشرةً ضمن تجربة بناء الوكيل.

بالإضافة إلى ذلك، نوفر مجموعة كاملة من خيارات النماذج عبر AI Gateway، ما يُتيح لك استخدام نموذجك الخاص أو نماذج Granite من IBM عند بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate. أصبحت AI Gateway متاحة الآن بشكل عام، ما يُتيح لك استخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM) الأنسب للمهمة، سواء أكان نموذجًا مخصصًا مبنيًا لنطاق عمل معين أم أي نموذج خارجي آخر.

توظيف الذكاء الاصطناعي

مع توفُّر المزيد من الوكلاء الجاهزين الآن في كتالوج الوكلاء، إلى جانب أدوات قوية لتخصيصهم أو إنشاء وكلاء خاصين بك، أصبح هذا هو الوقت المثالي لبدء رحلتك بتنظيم الذكاء الاصطناعي. يمنحك watsonx Orchestrate القدرة على تنسيق الوكلاء الأذكياء عبر سير العمل والأنظمة والفرق، لتتمكن من أتمتة ما يهمك بشكل أسرع.

سرِّع وقت الإنتاج باستخدام وكلاء المبيعات والمشتريات الجاهزين، وابدأ بتنظيم الذكاء الاصطناعي اليوم لتبسيط القرارات، وتقليل الجهد اليدوي، وتسريع النتائج. مع تطوُّر أعمالك، يتوسع watsonx معك بسلاسة.

توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال تنسيق الوكلاء الذين يدفعون أعمالك نحو التقدُّم.

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