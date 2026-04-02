برامج الفدية موجودة بالفعل في تخزين الكائنات (Object Storage) لديك — أثبت ما هو نظيف واستعد بياناتك بثقة

نادرًا ما تعتمد هجمات برامج الفدية الحديثة على التشفير السريع والعلني. بدلاً من ذلك، يتحرك المهاجمون بهدوء. من خلال بيانات اعتماد واحدة مخترقة، يمكنهم الحصول على صلاحية الكتابة إلى وحدات Object Storage وإتلاف البيانات بشكل تدريجي مع مرور الوقت. غالباً ما تتهرب هذه التغييرات البطيئة ومنخفضة الكثافة من أنظمة الكشف القائمة على كشف الخلل، وتندمج ضمن النشاط الطبيعي.

بحلول الوقت الذي تنطلق فيه التنبيهات، تكون برمجيات الفدية قد انغرست بالفعل داخل البيانات. في هذه الأثناء، تستمر أنشطة برامج الفدية والابتزاز في التسارع، كما تستغرق عمليات الاختراق التي تنطوي على بيانات اعتماد مسروقة وقتًا أطول للكشف عنها واحتوائها.

والنتيجة هي فجوة شائعة لكنها خطيرة: غالبًا ما تعجز المؤسسات عن التأكد من البيانات السليمة إلا بعد تفاقم الأزمة.