من النموذج الأولي إلى الإنتاج: يقوم Langflow وIBM® watsonx Orchestrate بتبسيط سير عمل أنظمة الوكلاء

مقدمة حول المسار السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين للمؤسسات من خلال التكامل في Langflow في watsonx Orchestrate. ويمكنك البناء بسرعة والنشر بأمان والتوسع بثقة.

ثلاثة من زملاء العمل يستديرون وينظرون إلى شاشات سطح مكتب أحد الزملاء

مكّنت أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، المطورين من وضع نماذج أولية أسرع من أي وقت مضى—ولكن معظم الوكلاء لا يصلون إلى مرحلة الإنتاج. وتقوم الفرق ببناء عروض توضيحية مثيرة للإعجاب، إلا أنها تصطدم بحائط عند التوسع الآمن ودمج سير العمل وتلبية متطلبات المؤسسة.

تمكين المطورين من وضع نماذج أولية أسرع

يسأل المطورون: "أين يمكنني تشغيل هذا بشكل آمن في الإنتاج؟" و"كيف أتعمق أكثر في مهام سير عمل أنظمة الوكلاء وLLMs؟" المشكلة ليست في الابتكار—بل في النشر.

اليوم، لا يوجد مسار سلس من النماذج الأولية مفتوحة المصدر إلى أنظمة فئة مؤسسات موثوقة ومتوافقة وقابلة للتوسع. مع انتشار اعتماد المصدر المفتوح، أصبحت فرق الذكاء الاصطناعي معطلة في الخطوة الحساسة: تحويل الأفكار إلى حلول جاهزة للإنتاج.

نحن نسد هذه الفجوة، ونمنح المطورين البنية التحتية وسير العمل لنقل مشروعاتهم من النموذج الأولي إلى النشر المؤسسي دون أي تنازلات.

تخلص من فجوة التطوير باستخدام Langflow وwatsonx Orchestrate

يمكن أن يقضي هذا الإصدار على الفجوة بين النماذج الأولية مفتوحة المصدر ونشر المؤسسة:

  • دورات ابتكار أسرع: يقوم المطورون بالبناء بسرعة في Langflow، ثم تشغيل هذه التدفقات بسلاسة في watsonx Orchestrate.
  • أمان فئة المؤسسات وحوكمتها: تتمتع تكنولوجيا المعلومات بالتحكم الكامل من خلال الوصول المستند إلى الأدوار ومسارات التدقيق والموافقات.
  • تأثير الأعمال على نطاق واسع: يمكن لفرق العمل الوصول إلى التدفقات وتوسيع نطاقها بأمان من خلال الدردشة أو واجهات برمجة التطبيقات، ما يسرّع الأتمتة عبر الموارد البشرية والشؤون المالية والقانونية وغيرها.
  • مسار بيانات واحد موحد: من التجريب إلى الإنتاج، تحافظ الفرق على التوافق والامتثال وسرعة الحركة.

خطوة كبيرة إلى الأمام في دورة حياة وكيل الذكاء الاصطناعي

يُعد هذا الإعلان خطوة كبيرة إلى الأمام في دورة حياة وكيل الذكاء الاصطناعي: التكامل السلس بين Langflow وwatsonx Orchestrate، ما يجمع المطورين وفرق تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل في مسار بيانات واحد آمن من آلية تحديد الوصول إلى توسيع النطاق.

يجعل Langflow من السهل للمطورين إنشاء عناصر RAGs ووكلاء بصريًا، والتجربة محليًا والقيام بالتنقل بسرعة. فالمطوّرون على دراية بالبيئة بالفعل، ما يجعلها امتدادًا طبيعيًا لسلسلة أدواتهم، بينما يفتح التكامل المزيد من القدرات الدقيقة وقدرات تصحيح الأخطاء.

أيًا كان ما تقوم ببنائه في Langflow يصبح أداة داخل watsonx Orchestrate متاحة على الفور للاستفادة منها أو دمجها مع مهارات المؤسسة الأخرى. ويؤدي هذا إلى إنشاء طبقة قوية من قابلية التشغيل البيني للأدوات، ما يسمح للعناصر المبنية على Langflow بالتوصيل بسلاسة في عمليات سير العمل الأوسع نطاقًا والأتمتة عبر المجالات.

عندما يحين وقت توسيع النطاق، يوفر Orchestrate وقت تشغيل فئة المؤسسات لتشغيل وكلاء Langflow-built بأمان—مع استكماله بخاصية SSO وRBAC ومسارات التدقيق والتنسيق. ويحصل مستخدمو الأعمال على واجهة خالية من التعليمات البرمجية تتصل مباشرةً بأنظمة مثل Workday وفريق المبيعات وSlack، بينما تحتفظ تكنولوجيا المعلومات بالتحكم المركزي في الحوكمة والامتثال.

تقدم شركتا Langflow وwatsonx Orchestrate معًا ليس فقط الكفاءة التقنية ولكن أيضًا سرعة الأعمال—ما يقلل من الوقت المناسب للقيمة، ويقلل من تكرار الجهود ويضمن وصول الابتكار إلى الإنتاج بشكل آمن وعلى نطاق واسع.

البدء باستخدام Langflow وIBM® watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

