من النموذج الأولي إلى الإنتاج: يقوم Langflow وIBM® watsonx Orchestrate بتبسيط سير عمل أنظمة الوكلاء

يُعد هذا الإعلان خطوة كبيرة إلى الأمام في دورة حياة وكيل الذكاء الاصطناعي: التكامل السلس بين Langflow وwatsonx Orchestrate، ما يجمع المطورين وفرق تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل في مسار بيانات واحد آمن من آلية تحديد الوصول إلى توسيع النطاق.

يجعل Langflow من السهل للمطورين إنشاء عناصر RAGs ووكلاء بصريًا، والتجربة محليًا والقيام بالتنقل بسرعة. فالمطوّرون على دراية بالبيئة بالفعل، ما يجعلها امتدادًا طبيعيًا لسلسلة أدواتهم، بينما يفتح التكامل المزيد من القدرات الدقيقة وقدرات تصحيح الأخطاء.

أيًا كان ما تقوم ببنائه في Langflow يصبح أداة داخل watsonx Orchestrate متاحة على الفور للاستفادة منها أو دمجها مع مهارات المؤسسة الأخرى. ويؤدي هذا إلى إنشاء طبقة قوية من قابلية التشغيل البيني للأدوات، ما يسمح للعناصر المبنية على Langflow بالتوصيل بسلاسة في عمليات سير العمل الأوسع نطاقًا والأتمتة عبر المجالات.

عندما يحين وقت توسيع النطاق، يوفر Orchestrate وقت تشغيل فئة المؤسسات لتشغيل وكلاء Langflow-built بأمان—مع استكماله بخاصية SSO وRBAC ومسارات التدقيق والتنسيق. ويحصل مستخدمو الأعمال على واجهة خالية من التعليمات البرمجية تتصل مباشرةً بأنظمة مثل Workday وفريق المبيعات وSlack، بينما تحتفظ تكنولوجيا المعلومات بالتحكم المركزي في الحوكمة والامتثال.

تقدم شركتا Langflow وwatsonx Orchestrate معًا ليس فقط الكفاءة التقنية ولكن أيضًا سرعة الأعمال—ما يقلل من الوقت المناسب للقيمة، ويقلل من تكرار الجهود ويضمن وصول الابتكار إلى الإنتاج بشكل آمن وعلى نطاق واسع.

البدء باستخدام Langflow وIBM® watsonx Orchestrate