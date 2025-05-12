توسِّع IBM برامجها وحوافزها للعملاء الجُدُد على VMware Cloud Foundation ضمن IBM Cloud.

12 مايو 2025
ملخص لأهم تحديثَين وتحسينَين رئيسيَين:
مع توجُّه المؤسسات لاعتماد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لتحقيق المرونة ودفع التغيير بأمان، فإن التغييرات الأخيرة في تعبئة وتسعير VMware Cloud Foundation (VCF) تدفعها لإعادة تقييم كيفية استخدام VMware في المستقبل بكفاءة أكبر وبطريقة أقل تعقيدًا وأكثر توفيرًا.
مع انتشار العديد من أعباء العمل ذات المهام الحساسة عبر الأنظمة المحلية والسحابة، قد تظهر تحديات تتعلق بمكان وجود البيانات، وكيفية الوصول إليها، ومتطلبات الأمان والحوكمة اللازمة لضمان الثقة، خاصةً عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. بالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى لتطوير استراتيجيات تحديد أماكن أعباء العمل، خاصةً لأعباء العمل الافتراضية الحيوية في مكاتبها الوسطى والخلفية، من المهم إيجاد خيارات إدارة مناسبة بغض النظر عن مرحلة تقدمهم، بهدف الاستفادة من الفرص المستقبلية وتحقيق النتائج المرجوة.
توفِّر IBM Cloud منتج VMware الرئيسي، VMware Cloud Foundation (VCF)، مع مجموعة واسعة من خيارات النشر، تشمل إدارة كاملة من IBM أو إدارة ذاتية، لتلبية متطلبات أعباء العمل الفردية ومتعددة المستأجرين.
تم تصميم خدمة VMware Cloud Foundation كخدمة (VCFaaS) المدارة بالكامل من IBM مصممة لترحيل وتحويل أعباء عمل VMware الخاصة بك إلى السحابة. تُدير IBM Cloud تكوين، وإدارة السعة، والمراقبة، والترقيعات، والترقيات، وأمن بنية VMware التحتية، ما يُتيح للمؤسسات التركيز على تشغيل أعمالها بدلًا من استثمار موارد ووقت وجهود كبيرة في الإدارة الخلفية.
عرض VCFaaS المُدار بالكامل يقدِّم خيارات نشر: 1) نشر خاص بمستأجر واحد لعزل أعلى وبنية تحتية مخصصة؛ أو 2) نشر متعدد المستأجرين ببنية تحتية مشتركة بأسعار تنافسية ومناسبة للمبتدئين، مع الاستهلاك حسب الطلب.
تقدِّم IBM Cloud أيضًا خيار VCF المُدار ذاتيًا من قِبَل العميل مع وصول كامل إلى برنامج التمثيل الافتراضي، ما يوفر تجربة مماثلة لإدارة أعباء عمل VMware في البيئة المحلية، مع الاستفادة من المهارات والأدوات والعمليات الحالية، إلى جانب الاستفادة من اقتصاديات السحابة.
حدِّث أعباء عمل VMware لديك باستخدام سحابة آمنة ومرنة حققت عائد استثمار بنسبة3 201% خلال فترة ثلاث سنوات. أظهرت دراسة التأثير الاقتصادي الشامل (TEI) لعام 2024 التي أجرتها Forrester Consulting، بتكليف من IBM، أن نقل أعباء عمل VMware إلى IBM Cloud يمكن أن يحقق لمؤسسة مركَّبة تمثِّل العملاء الذين تمت مقابلتهم ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي كقيمة حالية للفوائد خلال ثلاث سنوات. مع IBM Cloud، يمكنك الاختيار من بين مئات من ملفات تعريف الأجهزة وإدارة بيئة VMware بنفسك، أو عبر IBM Cloud، أو من خلال شركاء تكامل الأنظمة لديك. تستخدِم شركات مثل ActivTrades وMovius وHarry Rosen منصة IBM Cloud في رحلتها لترحيل وإدارة أعباء عمل VMware.
من خلال استخدام VCF، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات التسعير، بما في ذلك الدفع حسب الاستخدام (بالساعة)، أو الحجز المسبق (شهريًا)، أو الالتزام لمدة سنة أو ثلاث سنوات. يوفر حل VCFaaS متعدد المستأجرين أحد أقل الأسعار لدخول بنية VMware التحتية في السحابة بدءًا من أقل من 200 دولار أمريكي4 شهريًا مع إمكانية التوسع بما يتناسب مع احتياجات عملك. تشمل القدرات الجديدة التعافي من الكوارث والإتاحة العالية على هذه المنصة فائقة المرونة والمُدارة بالكامل من قِبَل IBM.
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