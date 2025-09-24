سحابة ديف أوبس

تخزين يمكن التنبؤ به، مزيد من الوقت: خدمة التخزين الممتد One-Rate من IBM Cloud Object Storage

مؤلف

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

سعر واحد. كل شيء مشمول. هذا هو الوعد الترويجي الذي تقدمه خطة السعر الواحد IBM Cloud Object Storage One-Rate، ويتضمن التخزين والاسترجاع واستدعاءات واجهة API إلى مرحلة خروج البيانات الصادرة، كل ذلك مجمَّع في سعر شهري واحد، بدون رسوم مخفية أو مفاجآت.

وحاليًا، سنعطيك مزيدًا من الوقت للاستفادة منه. فقد تم تمديد عرض السعر الواحد حتى 31 ديسمبر 2025، حتى تتمكن من الحصول على تسعير منخفض ويمكن التنبؤ به لأعباء العمل.

خلال هذا العرض الترويجي، يمكن للعملاء تحقيق توفير يصل إلى 70٪ بالتسعير الشامل بسعر منخفض يصل إلى 12 دولارًا/تيرابايت/شهريًا. والأفضل من ذلك كله، أن العملاء الذين قاموا بالتسجيل قبل الموعد النهائي سيحصلون على هذا السعر الترويجي للاستخدام الدائم.

لماذا تختار السعر الواحد

  • لا مفاجآت: سعر واحد ثابت وشامل للتخزين بدون رسوم على الاسترجاع أو مكالمات واجهة API أو خروج البيانات الصادرة
  • يتناسب معك: يصبح معدل التكلفة لكل جيجابايت أفضل مع نمو مساحة التخزين لديك
  • مصمم للاستخدام النشط: حيث يُعَد مثاليًا للوصول المتكرر وعالي الأداء حتى تتمكن من التركيز على بياناتك وليس على الفواتير
  • توفير دائم: سجِّل قبل 31 ديسمبر 2025، واستفد من بقاء السعر الترويجي للاستخدام المستمر
  • متانة وأمان بمستوى المؤسسات: مدعوم من IBM Cloud Object Storage، الموثوق بها من قِبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم

فاعلية السعر الواحد من حيث ما يقدمه

إن بساطة السعر الواحد One-Rate وإمكانية التنبؤ بها تجعلها مناسبة تمامًا لأعباء العمل الأكثر نشاطًا في عالم أعمال اليوم:

1. بحيرة بيانات الذكاء الاصطناعي: تتطلب مشاريع الذكاء الاصطناعي وصولًا مستمرًا إلى بيانات التدريب، والعناصر المميزة للنماذج ومجموعات البيانات التركيبية. باستخدام السعر الواحد، يمكنك:

  • تخزين البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة على نطاق واسع
  • إتاحة التوصل السريع ميسور التكلفة للتدريب على النماذج والاستدلال
  • تجنب التكاليف الخفية أثناء دورات التجريب السريع

2. تطبيقات السحابة الأصلية: غالبًا ما تعتمد التطبيقات المبنية على الخدمات المصغرة والحاويات على تخزين الكائنات مع السجلات والتكوينات وبيانات المستخدم. السعر الواحد يدعم:

  • أنماط الوصول عالية الإنتاجية
  • التكامل السلس مع Kubernetes وOpenShift
  • التكاليف المتوقعة لأعباء العمل الديناميكية

3. Content store: من منصات البث إلى الأرشيفات الرقمية، تحتاج الأنظمة ذات المحتوى الثقيل إلى تخزين موثوق به وقابل للتوسع. السعر الواحد يضمن لك:

  • الوصول السريع إلى أصول الوسائط
  • لا توجد عقوبات على القراءة المتكررة
  • تكاليف خاضعة للرقابة للتسليم بكميات كبيرة

احصل على وفورات دائمة 
   

ضمان الوفورات قبل 31 ديسمبر 2025.

