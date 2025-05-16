تعزيز تجربة البيانات الخاصة بك: PostgreSQL 17 متاح الآن على IBM Cloud

أصبح الإصدار 17 من PostgreSQL متاحًا الآن على IBM Cloud. يستمر الإصدار الأخير من IBM Cloud Databases for PostgreSQL، الذي يُعَد من أكثر قواعد البيانات العلائقية مفتوحة المصدر تطورًا على مستوى العالم، في مسيرة الابتكار مع تعزيز بنيته القوية.

يقدِّم PostgreSQL 17 ميزات جديدة لتعزيز الأداء، وقابلية التوسع، والأمان، وإنتاجية المطورين. تتضمن تحسينات أداء التطبيقات تحسين إدارة الذاكرة، وتسريع تنفيذ الاستعلامات، وتسريع العمليات الكبيرة. ويُعَد هذا تغييرًا جذريًا لتحقيق مكاسب أداء كبيرة، وتوسيع سلس، وزيادة إنتاجية المطورين.

بفضل منظومة IBM Cloud القوية من الإضافات والملحقات، يُتيح PostgreSQL 17 للعملاء بناء وإدارة تطبيقات معقدة وعالية الأداء بكفاءة، مع الاستفادة من التحسينات المستمرة في التعامل مع البيانات بأي حجم.