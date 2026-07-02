تحسين تأهيل حالة استخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx.governance®

تقدم IBM ميزة تحسين تأهيل حالات الاستخدام في watsonx.governance، وهي قدرة جديدة تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تبسيط تبني حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول. من خلال دمج التفاعل باللغة الطبيعية، وتحليل التشابه الدلالي، وسير العمل المؤتمت، تساعد هذه القدرة المؤسسات على تقليل الانقطاع أثناء الاندماج، وتحسين جودة التقديم، وتحديد المخاطر مبكراً، وتوسيع حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة.

مع قيام المؤسسات بنشر المزيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الوكيل، تواجه فرق الحوكمة كميات متزايدة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والمراجعات ومتطلبات التوثيق. تفتقر العديد من عمليات التقديم إلى التوافق الواضح مع الأهداف الاستراتيجية أو نتائج الأعمال المحددة أو الفوائد المتوقعة أو المعلومات الداعمة الكاملة، مما يؤدي إلى حدوث تأخيرات في تقييمات الحوكمة وزيادة النفقات التشغيلية.

على الرغم من إدراك الشركات لإمكانات الذكاء الاصطناعي، إلا أن 16% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي قد تم توسيع نطاقها على مستوى المؤسسة بأكملها. وفي الوقت نفسه ، تشير تقديرات أبحاث معهد IBM Institute for Business Value * إلى أن مؤسسة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي تخسر حوالي 140 مليون دولار أمريكي سنويًا بسبب مخالفات الذكاء الاصطناعي، ويرتبط نصف هذه الخسائر مباشرةً بفجوات الحوكمة. تتوقع المؤسسات أيضاً إدارة ما يقارب أربعة أضعاف عدد أصول الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 مما تفعله اليوم.

لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، تحتاج المؤسسات إلى طريقة أكثر كفاءة لالتقاط مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق سياق الحوكمة في وقت مبكر، وتحديد المخاطر قبل أن يتقدم التطوير بشكل كبير.