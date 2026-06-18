OpenRAG على watsonx.data: تأسيس الذكاء الاصطناعي على معرفة مؤسسية مُحوكمة

أصبح OpenRAG على منصة watsonx.data متاحاً الآن للاستخدام العام، مما يوفر للفرق حلاً جاهزاً للذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على التوليد المعزز بالاسترجاع لتحويل البيانات غير المنظمة إلى معرفة مؤسسية قابلة للبحث، حيث بدأت المؤسسات الرائدة بالفعل في تطبيقه عبر مجالات المشتريات والضرائب وحالات استخدام المعرفة الداخلية.
لا تتعدى فائدة وكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حدود المعرفة التي يمكنهم الوصول إليها وتفسيرها وتطبيقها. هذا هو التحدي المستمر سواء كنت موظفاً يبحث عن معرفة داخلية، أو فريق دعم يحل مشكلة عملاء، أو فريق ضرائب يراجع وثائق معقدة. غالبًا ما تكون المعرفة المطلوبة لمهام سير العمل هذه مبعثرة بين وثائق وتنسيقات وأنظمة مختلفة.
يقوم OpenRAG على منصة watsonx.data بالاتصال بالمصادر التي يتم تخزين المحتوى فيها بالفعل، مثل Google Drive و Microsoft OneDrive و AWS S3، كما تعمل عبر أنواع الملفات الشائعة، بما في ذلك ملفات PDF والصور وملفات PowerPoint وملفات Excel. من هناك، يقوم OpenRAG بإعداد هذا المحتوى، وجعله قابلاً للبحث، وتقديم المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.
من الناحية العملية، يعني ذلك مساعدة الفرق على تجاوز الحواجز التي تمنع غالباً المحتوى غير المنسق من دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المفيدة:
يقول Chris Aiken، مدير خدمات تكنولوجيا الضرائب في EY: "تتعامل إدارات الضرائب مع كم هائل من المستندات التي تتجاوز في كثير من الأحيان مليون ملف عبر تنسيقات مختلفة مثل Excel و Word و PDF. واليوم، يعتمد الكثير من العمل على قيام إدارات الضرائب بالبحث اليدوي عبر هذه الملفات للعثور على المعلومات الصحيحة. نحن متحمسون لـ OpenRAG لأن بإمكانه المساعدة في جعل هذه المجموعة الضخمة من البيانات قابلة للبحث والاستفادة منها من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي. من خلال دمج تقنية OpenRAG في طبقة ذكاء EY.ai GTP الخاصة بنا عبر بروتوكول MCP، نرى فرصة لمنح الوكلاء السياق الذي يحتاجونه لتحديد المعلومات ذات الصلة واستيعابها وتحليلها بفاعلية أكبر بكثير لدعم الطلبات المعقدة المتعلقة بالضرائب."
تم تصميم OpenRAG على watsonx.data لتشغيل مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسير العمل المؤسسي:
يقول Andrea Di Donato، الرئيس التنفيذي لشركة DiGi ONE: "نحن متحمسون لإمكانات OpenRAG في دعم البحث في المعرفة الداخلية لوكالة فضاء، حيث تحتاج الفرق إلى العثور على معلومات موثوقة عبر مجموعات كبيرة من الوثائق". "تتمثل الفرصة الأولى في مساعدة المستخدمين على الوصول بشكل أسرع إلى المعرفة التي يحتاجون إليها، ونرى مع مرور الوقت إمكانية التوسع لتشمل حالات استخدام أكثر تقنية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بعمليات الإطلاق."
تعمل فرق IBM أيضاً على تطبيق OpenRAG داخلياً للمساعدة في جعل معرفة المؤسسة أسهل في البحث والاستخدام. في مجال المشتريات على سبيل المثال، غالباً ما تحتاج الفرق إلى مراجعة العقود ومعلومات الموردين والوثائق المالية الموزعة عبر أنظمة متعددة قبل البدء في المفاوضات.
يقول Matt Lyteson، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا منصات المؤسسات في شركة IBM: "يساعدنا OpenRAG على تسريع العمل اللازم لتحقيق تجربة محادثة في حالات الاستخدام الرئيسية". "غالباً ما اعتمدت فرق المشتريات في IBM على المراجعة اليدوية للعقود السابقة، حيث كانت تعمل عبر مئات الصفحات عبر أنظمة متعددة، مما يصعب الاستعداد بسرعة للمفاوضات. بفضل OpenRAG، نحن نتجه نحو تجربة موحدة قائمة على الحوار تجمع بين شروط العقود وسياق الموردين والوثائق المالية في مكان واحد. سيساعد هذا التحول في استخلاص رؤى جوهرية في غضون دقائق بدلاً من ساعات، مما يقلل الجهد اليدوي بشكل كبير، ويمنح المتخصصين في مجال المشتريات مزيداً من الوقت للتركيز على المفاوضات عالية المستوى."
تتمثل الغاية الجوهرية من تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) في منح نماذج الذكاء الاصطناعي القدرة على الوصول إلى معلومات تقع خارج نطاق بياناتها التدريبية. بدلاً من الاعتماد فقط على ما يعرفه النموذج مسبقاً، تساعد تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) تطبيقات الذكاء الاصطناعي على استرداد المعلومات ذات الصلة قبل إنشاء الإجابة.
في تدفق RAG النموذجي ، يتم استيعاب البيانات وتقسيمها إلى أجزاء أصغر وفهرستها وجعلها قابلة للبحث. عندما يطرح المستخدم سؤالاً، يبحث النظام في هذا الفهرس، ويسترجع مجموعة محدودة من الأجزاء ذات الصلة، ويمررها إلى نموذج لتوليد إجابة على الفور.
غالبًا ما يكون هذا النهج فعَّالًا للأسئلة المباشرة عندما يكون من السهل العثور على المعلومات ذات الصلة واحتوائها في عدد قليل من المصادر. ولكنه يضع أيضًا الكثير من الضغط على خطوة استرجاع واحدة. إذا أغفل البحث عن سياق مهم أو استرجع جزءًا فقط من الإجابة، فسيظل النموذج يولد استجابة قائمة على معلومات غير مكتملة. كما يحتاج نظام الذكاء الاصطناعي إلى سياق كافٍ لفهم معنى تلك المعلومات، وكيفية ارتباطها بالمهمة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى أدلة إضافية.
غالبًا ما تتطلب مهام سير العمل المؤسسية أكثر من عملية بحث لمرة واحدة. سيطرح المستخدمون في كثير من الأحيان أسئلة تحتاج إلى تفسير، وتقسيمها إلى خطوات، والبحث فيها عبر مصادر متعددة، والتحقق من الأدلة المختلفة. في تلك الحالات، يجب ألا يكون الاسترجاع خطوة ثابتة تحدث قبل بدء التفكير. يجب أن يكون جزءًا من عملية التفكير نفسها.
بفضل OpenRAG، يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي تحديد كيفية التعامل مع المهمة، والبحث واسترجاع المعلومات حسب الحاجة، وتنقيح استفساره، واستدعاء الأدوات، والتحقق مما إذا كان لديه معلومات كافية قبل تقديم الرد. بدلاً من الاعتماد على نمط ثابت للاسترجاع والتوليد، يقوم OpenRAG بتكييف عملية الاسترجاع بناءً على مدى تعقيد السؤال.
بالنسبة للفرق التي تبني وكلاء ذكاء اصطناعي وتطبيقات أخرى قائمة على المعرفة، فهذا يعني مخرجات ذكاء اصطناعي أكثر موثوقية.
يقول David Tan، المدير التقني في CrushBank: "في اختباراتنا، يقدم OpenRAG على watsonx.data أداءً أفضل بكثير في حل واحدة من أصعب المشكلات في تقنيات RAG التقليدية، وهي الحفاظ على اكتمال ودقة عملية الاسترجاع مع نمو قاعدة البيانات. تعمل الأساليب التقليدية بشكل جيد بالنسبة لنا مع بضعة آلاف من المستندات، لكن الدقة تنخفض بشكل حاد عند التعامل مع عشرات أو مئات الآلاف منها — ومع مستندات مثل العقود وأوامر العمل وأوامر الشراء، فإن فقدان ملف واحد ذي صلة قد يغير النتيجة بشكل جذري. لقد أظهر OpenRAG مجموعة أكثر شمولاً من النتائج على هذا النطاق، مما يمنحنا أساساً أقوى بكثير لتجارب الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام."
يوفر OpenRAG على watsonx.data للفرق طريقة جاهزة للاستخدام لبناء مسارات عمل تعتمد على تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) والوكلاء الذكيين دون الحاجة إلى تجميع البنية التحتية الأساسية أو تشغيلها بأنفسهم. استناداً إلى إطار عمل OpenRAG مفتوح المصدر من IBM، فأنه يجمع بين ثلاث تقنيات مفتوحة المصدر قوية في حزمة واحدة:
باستخدام OpenRAG على watsonx.data، يمكن للمستخدمين:
ومن هذا المنطلق، يساعد OpenRAG الفرق على إعداد محتوى المؤسسة وفهرسته وتنسيق عملية استرجاعه من خلال:
يُمكّن هذا النهج فِرق العمل من الوصول بشكل أسرع من المحتوى الخام إلى تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع القائم على الوكلاء، مما يتيح لهم قضاء وقت أقل في إدارة البنية التقنية والمزيد من الوقت في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستفيد بفعالية من المعرفة المؤسسية.
يقول Tomoki Nagai، المدير العام لمبادرة MI في JSR Corporation: "تتضمن قاعدة معارفنا الداخلية مستندات تقنية للغاية تحتوي على صيغ كيميائية، كما أنها تحتوي على وثائق بلغات متعددة، وليس باللغة الإنجليزية فقط". تكمن القيمة المبكرة لـ OpenRAG في رؤية كيفية تعاملها مع تلك المعرفة المتخصصة لمساعدة فريقنا على العثور على المعلومات والاستنتاج عبرها بفعالية أكبر."
يتطلب إنتاج التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أساسًا محكومًا وآمنًا وجاهزًا من الناحية التشغيلية. تُعد منصة watsonx.data من IBM منصة بيانات مفتوحة وهجينة تهدف إلى توفير سياق فوري للذكاء الاصطناعي، مما يساعد المؤسسات على إتاحة البيانات المنظمة وغير المنظمة مع توفير المعنى التجاري والحوكمة والثقة التي تتطلبها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
باستخدام OpenRAG على watsonx.data، يمكن للفرق تأسيس الذكاء الاصطناعي على معرفة مؤسسية مُحوكمة مع الاعتماد في الوقت ذاته على عناصر التحكم اللازمة لإدارة الوصول وحماية البيانات وتشغيل مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي بوضوح أكبر مع توسع نطاق الاستخدام. كما أنها تقلل من العبء التشغيلي لتشغيل أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) القائم على الوكلاء من خلال تجميع البنية التحتية الخاصة بدمج البيانات وفهرستها واسترجاعها وتنسيقها في تجربة جاهزة للاستخدام المباشر.
أصبح OpenRAG على watsonx.data متاحة الآن بشكل عام على IBM Cloud، وسيكون متاح للنشر محلياً بدءاً من 24 يونيو.
انضم إلى ندوتنا عبر الإنترنت القادمة لمعرفة المزيد حول كيفية بناء سير عمل لتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع القائمة على الوكلاء، والتي تحول معرفة المؤسسة إلى سياق مفيد يمكن للذكاء الاصطناعي البحث فيه والاستدلال عليه والتحقق منه قبل تقديم الرد.