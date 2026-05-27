تصدير OpenLineage في IBM watsonx.data intelligence يوسع قابلية التشغيل البيني عبر منظومات البيانات القديمة والحديثة

تعمل معظم الشركات اليوم عبر العديد من منصات الحوكمة والكتالوج وقابلية الملاحظة والبيانات الوصفية. يدعم كل منها جزءًا مختلفًا من عملية الحوكمة، بدءًا من الإشراف والامتثال إلى المراقبة والتحليلات التشغيلية.

تستطيع العديد من هذه الأدوات بالفعل توليد معلومات عن دورة الحياة. ومع ذلك ، غالبًا ما تظل دورة الحياة هذه محصورة داخل المنصة التي تم إنشاؤها فيها. عادةً ما تتطلب مشاركتها عبر الأنظمة واجهات برمجة تطبيقات خاصة أو عمليات تكامل مخصصة أو تحويلات التنسيق، وكل ذلك يصبح من الصعب الحفاظ عليه بمرور الوقت.

كما يزداد جهد التكامل مع توسع البيئات، مما يحد من القدرة على ضمان رؤية متسقة لدورة الحياة عبر المؤسسة. في الوقت نفسه، نادرًا ما يكون استبدال الأدوات الحالية لتحسين مشاركة دورة الحياة أمرًا عمليًا، نظرًا للاستثمارات التي تم إجراؤها بالفعل في المنصات ومهام سير العمل والمهارات.

هذه التحديات يمكن تجنبها. يمكن للمؤسسات تمكين قابلية نقل دورة الحياة دون استبدال أنظمتها الحالية. يسمح لها ذلك بتطوير استراتيجيات الحوكمة والبيانات الوصفية الخاصة بها مع الحفاظ على رؤية متسقة وموثوقة لبياناتها.