تصدير OpenLineage في IBM watsonx.data intelligence يوسع قابلية التشغيل البيني عبر منظومات البيانات القديمة والحديثة

IBM تقدم تصدير OpenLineage في watsonx.data intelligence، مما يمكّن المؤسسات من مشاركة دورة حياة البيانات الموحدة عبر أدوات قابلية الملاحظة التي تستخدمها بالفعل، دون عمليات تكامل أو تنسيقات ملكية مخصصة.
بإمكان IBM watsonx.data intelligence الآن تصدير الخطوط المكتوبة بصيغة OpenLineage، مما يتيح التوافق المفتوح للاستخدام عبر منصات الحوكمة الخارجية وإدارة البيانات الوصفية وقابلية الملاحظة.
تكشف هذه القدرة عن بيانات وصفية قيمة لدورة حياة البيانات الوصفية للاستخدام خارج نطاق watsonx.data intelligence، مما يمكّن المؤسسات من إعادة استخدامها عبر منظومة البيانات الأوسع لديها والحصول على قيمة أكبر من الاستثمارات الحالية.
تعمل معظم الشركات اليوم عبر العديد من منصات الحوكمة والكتالوج وقابلية الملاحظة والبيانات الوصفية. يدعم كل منها جزءًا مختلفًا من عملية الحوكمة، بدءًا من الإشراف والامتثال إلى المراقبة والتحليلات التشغيلية.
تستطيع العديد من هذه الأدوات بالفعل توليد معلومات عن دورة الحياة. ومع ذلك ، غالبًا ما تظل دورة الحياة هذه محصورة داخل المنصة التي تم إنشاؤها فيها. عادةً ما تتطلب مشاركتها عبر الأنظمة واجهات برمجة تطبيقات خاصة أو عمليات تكامل مخصصة أو تحويلات التنسيق، وكل ذلك يصبح من الصعب الحفاظ عليه بمرور الوقت.
كما يزداد جهد التكامل مع توسع البيئات، مما يحد من القدرة على ضمان رؤية متسقة لدورة الحياة عبر المؤسسة. في الوقت نفسه، نادرًا ما يكون استبدال الأدوات الحالية لتحسين مشاركة دورة الحياة أمرًا عمليًا، نظرًا للاستثمارات التي تم إجراؤها بالفعل في المنصات ومهام سير العمل والمهارات.
هذه التحديات يمكن تجنبها. يمكن للمؤسسات تمكين قابلية نقل دورة الحياة دون استبدال أنظمتها الحالية. يسمح لها ذلك بتطوير استراتيجيات الحوكمة والبيانات الوصفية الخاصة بها مع الحفاظ على رؤية متسقة وموثوقة لبياناتها.
هنا يعمل IBM watsonx.data intelligence كطبقة توحيد، تساعد المؤسسات على التقاط تدفقات البيانات تلقائياً عبر البيئات وجمعها في رسم بياني واحد يضم التحول والتبعيات وعلاقات البيانات. يمكن للفرق إثراء هذا المسار بسياقات تقنية وبيانات وصفية إضافية لدعم تحليل التأثير، وحل المشكلات، وتحليل السبب الأساسي، وسير عمل جودة البيانات.
ونتيجة لذلك، يكتسبون فهمًا أفضل لكيفية انتقال البيانات عبر الأنظمة وكيفية انتشار التغييرات أو مشكلات البيانات عبر مجموعات البيانات، بما في ذلك على مستوى الأعمدة.
مع وضع هذا الأساس، أصبح watsonx.data intelligence الآن يتيح لأدوات مختلفة إمكانية تبادل معلومات دورة الحياة عبر معيار OpenLineage.
داخل watsonx.data intelligence، يتم تمثيل العلاقات المشتقة من الماسح الضوئي كعرض دورة حياة متصل يقوم بنمذجة مجموعات البيانات وخطوات المعالجة والتبعيات عبر الأنظمة.
كجزء من تصدير OpenLineage، يقوم watsonx.data intelligence بربط التمثيل الآلي لدورة الحياة بنموذج بيانات OpenLineage. يعبر عن خطوات المعالجة المنطقية كوظائف OpenLineage ويمثل مدخلاتها ومخرجاتها كمجموعات بيانات. كما أنه يحافظ على التبعيات من خلال إرسال العلاقات المحددة في مواصفات OpenLineage.
يتيح هذا النهج لـ watsonx.data intelligence التعامل مع تعقيد الخطوط عبر تقنيات مختلفة وجعلها متاحة بتنسيقات مشتركة يمكن للأدوات الأخرى استخدامها بسهولة. ونظرًا لأنه يعتمد على معيار محايد من البائعين وموجَّه من المجتمع، فإنه يتجنب أنظمة الاقتران بإحكام عند تبادل دورة الحياة.
وبمجرد أن تصبح دورة الحياة قابلة للتشغيل البيني، يمكن للمؤسسات إعادة التفكير في كيفية هيكلة بنية الحوكمة الخاصة بها. بدلاً من ربط تدفقات البيانات بإحكام بكتالوج واحد أو منصة حوكمة، يمكن التعامل مع دورة الحياة كبنية تحتية مشتركة تدعم مهام سير العمل المتعددة في مراحل الإنتاج النهائية.
في هذا النموذج، يحافظ watsonx.data intelligence على معلومات الاعتماد الدقيقة عبر المؤسسة، بينما تركز أنظمة أخرى على السياسات والإدارة وعمليات الحوكمة الموجهة للمستخدم. يسمح هذا الفصل لأدوات الحوكمة والبيانات الوصفية بالتطور بشكل مستقل عن كيفية تسجيل دورة الحياة والحفاظ عليها.
اليوم، يدعم IBM watsonx.data intelligence استيراد وتصدير OpenLineage، مما يتيح توافقاً متكاملاً لدورة حياة البيانات.
مع استيراد OpenLineage، يتم دمج الخطوط من المنصات الحديثة والمسارات المخصصة في watsonx.data intelligence ويتم توحيدها مع الخطوط التي يتم جمعها عبر الماسحات الضوئية المؤتمتة. يؤدي هذا إلى إنشاء رؤية مشتركة عبر بيئة بيانات المؤسسة.
يسمح الاستيراد والتصدير معًا للفرق بدمج دورة الحياة من مصادر متعددة ومشاركتها بشكل متسق عبر المنظومة، مما يجعل من watsonx.data Intelligence مركزًا مركزيًا لدورة حياة البيانات.
إذا كانت دورة الحياة المجزأة، والتغطية المحدودة عبر الأنظمة القديمة، أو عمليات التكامل المخصصة المكلفة هي واقع عمل حوكمة فريقك اليومي، جرب IBM watsonx.data intelligence من خلال إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا واستكشف كيفية معالجة هذه التحديات.
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