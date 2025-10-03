غالبًا ما يسأل قادة المخاطر والامتثال وفِرَق الأمن ومالكو الذكاء الاصطناعي هذين السؤالين: "هل يمكنني معرفة ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي بالضبط في بيئة الإنتاج؟" و"هل يمكنني الحصول على رؤية موحَّدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي ووضعه الأمني؟".

مع watsonx.governance، الإجابة عن كِلا السؤالين الآن هي نعم.

مراقبة الوكلاء والرؤى: منح المؤسسات رؤية واضحة لسلوكيات وإجراءات وقرارات الذكاء الاصطناعي الوكيل في الإنتاج. المقاييس الأمنية في وحدة تحكُّم الحوكمة: دمج رؤى Guardium AI Security مباشرةً في سير عمل الحوكمة الخاص بك.

معًا، ستوفر هذه الميزات حلًا شاملاً للثقة في الذكاء الاصطناعي -السياسات والحماية والأداء- دون الحاجة إلى مطاردة الجداول أو التنقل بين النوافذ.