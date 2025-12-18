تعلن IBM عن عمليات أتمتة جديدة بالذكاء الاصطناعي لهندسة الأنظمة القائمة على النماذج وغيرها من الابتكارات لإدارة دورة حياة الهندسة.

من الإضافات الرئيسية إلى الإصدار 1.1 من IBM Engineering AI Hub هو وكيل اكتشاف حالات استخدام هندسة الأنظمة القائمة على النماذج (MBSE)، المصمم لفهم المتطلبات المكتوبة باللغة الطبيعية وإنشاء العناصر النموذجية المقابلة في Rhapsody Systems Engineering وRhapsody 10 (SysML v2 وSysML v1 على التوالي). تساعد هذه الميزة على تقليل الجهد المبذول في النمذجة المبكرة، وخفض العبء الذهني على ممارسي MBSE، وتحسين الاستمرارية الرقمية من خلال التتبُّع بين المتطلبات ونماذج الأنظمة. هذا هو المثال الأول الذي نقدِّمه من بين العديد من عمليات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الممكنة لممارسي MBSE.

يتضمن الإصدار 1.1 من IBM Engineering AI Hub تجارب محسَّنة لتحليل جودة المتطلبات، وملخص عناصر العمل، وضوابط الإدارة التي تُتيح للفِرق تحديد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الأنسب لاحتياجات مؤسستهم.

تهدف هذه التحديثات إلى مساعدة المهندسين على الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر، وتحسين وضوح المتطلبات، وتبسيط عمليات المراجعة، وتسريع سير العمل في النمذجة، مع الحفاظ على سيطرة الخبراء البشريين الكاملة على جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي المقترحة.