من التنسيق إلى النتائج: مهام سير عمل جديدة قائمة على الوكلاء ووكلاء متخصصون في IBM® watsonx Orchestrate

تنسيق الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر خمس قدرات جديدة في IBM watsonx Orchestrate.
تنتقل المؤسسات في مختلَف الصناعات من مرحلة التجربة إلى عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث لا يكتفي الوكلاء الأذكياء بالاستجابة للطلبات، بل يفكرون ويتعاونون ويتخذون الإجراءات لتحقيق نتائج فعلية.
يسعدنا اليوم الإعلان عن ميزات جديدة في IBM watsonx Orchestrate تأخذ الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى المستوى التالي:
تمكِّن هذه الابتكارات المؤسسات من التحرك بسرعة وثقة، عبر تنسيق وكلاء أذكياء يتمتعون بالقدرة على التكيف والمساءلة.
تم تصميم Orchestrate ليكون مستقلًا عن الأدوات وقابلًا للتكيف مع أي بيئة، ما يُتيح نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم على نطاق واسع. غالبًا ما تفشل أدوات المراقبة التقليدية في تتبُّع وكلاء الذكاء الاصطناعي. لا يحتاج هؤلاء الوكلاء فقط إلى المراقبة، بل يتطلبون أيضًا وجود حلقة تعليقات للتعلم والتحسن باستمرار. تزيد الطبيعة الموزعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة من تعقيد الأمور، ما يجعل التتبُّع الموزع أمرًا ضروريًا.
تشمل قدرات عمليات الوكلاء (AgentOps) الجديدة في watsonx Orchestrate طبقة مدمجة للمراقبة والحوكمة توفِّر شفافية كاملة على دورة الحياة بأكملها. من خلال المراقبة في الوقت الفعلي والضوابط القائمة على السياسات، تضمن AgentOps تصرُّف الوكلاء بشكل موثوق به وآمن.
تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مستقل. لكن عندما تكون الدقة والامتثال وقابلية التكرار عوامل حاسمة، فإن الاستقلالية تحتاج إلى إطار منظم. وهنا يأتي دور مهام سير العمل القائمة على الوكلاء في watsonx Orchestrate. ومع تكامل Langflow، يمكن للمستخدمين تصميم وتصور وإدارة التدفقات المعقدة التي تجمع بين:
النتيجة: مهام سير عمل يمكن التنبؤ بها وقابلة للتدقيق وإعادة الاستخدام، ما يمنح المؤسسات الثقة في أن العمليات الحرجة ستتم بشكل صحيح في كل مرة.
بدءًا من الموافقات المالية وفحوصات الامتثال، إلى معالجة الاستثناءات في سلسلة التوريد، ووصولًا إلى توجيه حالات العملاء، تضمن هذه التدفقات المنظمة أن يقدِّم وكلاء الذكاء الاصطناعي موثوقية على مستوى الأعمال.
إلى جانب مهام سير العمل، نعلن عن الجيل التالي من الوكلاء المتخصصين في watsonx - أنظمة متعددة الوكلاء مسبقة البناء مصممة لمعالجة بعض الوظائف المؤسسية الأكثر تعقيدًا وعالية القيمة.
مدعومون بواسطة IBM Planning Analytics، يعمل وكلاء المالية على تسريع التخطيط والتنبؤ وتحليل السيناريوهات، مع أتمتة المهام المتكررة مثل تخصيص الميزانيات والمطابقات وتقييمات المخاطر. يكتسب المديرون الماليون رؤى أسرع ويسرِّعون دورات التخطيط ويكسبون وقتًا أكبر للتركيز على الاستراتيجية.
تم تصميم وكلاء سلسلة التوريد لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، ويساعدون على تسريع الاستجابة للاضطرابات، وتحسين إدارة المخزون وتبسيط عمليات إدارة الطلبات. من خلال التكاملات المدمجة مع IBM Sterling وSAP وOracle وCoupa والمزيد، يوفر هؤلاء الوكلاء كفاءة قابلة للقياس وتوفيرًا في التكاليف.
يمكن لقادة خدمة العملاء الآن نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لتقليل أوقات حل الحالات وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الدعم دون زيادة التكاليف. يتولى الوكلاء التعامل مع الاستفسارات الروتينية والمعرفة السطحية لأعمال مركز الاتصال البشري وأتمتة سير العمل الخلفي - ما يحرر الفِرَق البشرية للتركيز على التفاعلات ذات القيمة الأعلى.
ويستند هذا الإطلاق إلى رؤية IBM المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة - حيث يجمع بين التفكير والتنسيق والتنفيذ في منصة موحَّدة.
مع سير العمل الوكيل والوكلاء المتخصصين الآن في Orchestrate، تمتلك المؤسسات الأدوات اللازمة لتنفيذ ما يلي: