من التنسيق إلى النتائج: مهام سير عمل جديدة قائمة على الوكلاء ووكلاء متخصصون في IBM® watsonx Orchestrate

نشرت ١٠/٠٧/٢٠٢٥

مؤلف

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

تنسيق الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر خمس قدرات جديدة في IBM watsonx Orchestrate.

تنتقل المؤسسات في مختلَف الصناعات من مرحلة التجربة إلى عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث لا يكتفي الوكلاء الأذكياء بالاستجابة للطلبات، بل يفكرون ويتعاونون ويتخذون الإجراءات لتحقيق نتائج فعلية.

يسعدنا اليوم الإعلان عن ميزات جديدة في IBM watsonx Orchestrate تأخذ الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى المستوى التالي:

  • تمكِّن Agentic Workflows المطورين من بناء تدفقات معيارية وقابلة لإعادة الاستخدام، تربط بين عدة وكلاء وأدوات بشكل متسق وموثوق به، ما يُلغي الحاجة إلى الاعتماد على البرامج النصية الهشة التي تنهار عند توسيع النطاق.
  • يمكِّن تكامل Langflow مع watsonx Orchestrate المطورين من مواصلة بناء الوكلاء والتدفقات باستخدام أداة إنشاء مرئية بالسحب والوضع.
  • تعمل ميزة Agent Governance and Observability على تحويل تقييم الوكلاء إلى تجربة قابلية ملاحظة كاملة، بدءًا من مرحلة ما قبل النشر وحتى الإنتاج.
  • لإثراء كتالوجنا الحالي من الوكلاء الجاهزين في الموارد البشرية والمشتريات والمبيعات، نطلق وكلاء جاهزين جُدُدًا للقطاع المالي وسلسلة التوريد، ليقدِّموا خبرة صناعية متعمقة ومسرِّعات لحل تحديات الأعمال الشائعة.
  • يساعد وكلاء خدمة العملاء الجاهزون العملاء على حل مشكلاتهم بسرعة وبدقة عبر الهاتف أو الدردشة أو الرسائل النصية.

تمكِّن هذه الابتكارات المؤسسات من التحرك بسرعة وثقة، عبر تنسيق وكلاء أذكياء يتمتعون بالقدرة على التكيف والمساءلة.

تعزيز الثقة والأداء لتنسيق الوكلاء

تم تصميم Orchestrate ليكون مستقلًا عن الأدوات وقابلًا للتكيف مع أي بيئة، ما يُتيح نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم على نطاق واسع. غالبًا ما تفشل أدوات المراقبة التقليدية في تتبُّع وكلاء الذكاء الاصطناعي. لا يحتاج هؤلاء الوكلاء فقط إلى المراقبة، بل يتطلبون أيضًا وجود حلقة تعليقات للتعلم والتحسن باستمرار. تزيد الطبيعة الموزعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة من تعقيد الأمور، ما يجعل التتبُّع الموزع أمرًا ضروريًا.

تشمل قدرات عمليات الوكلاء (AgentOps) الجديدة في watsonx Orchestrate طبقة مدمجة للمراقبة والحوكمة توفِّر شفافية كاملة على دورة الحياة بأكملها. من خلال المراقبة في الوقت الفعلي والضوابط القائمة على السياسات، تضمن AgentOps تصرُّف الوكلاء بشكل موثوق به وآمن.

  • تمكِّن قابلية ملاحظة الوكلاء (Agent Observability) مطوِّري الوكلاء من الحصول على رؤية شاملة لبيئة وكلائهم. حيث يمكنهم مراقبة الاستخدام ومعدلات النجاح والزمن المستغرق بسهولة، وكل ذلك من خلال لوحة معلومات موحَّدة.
  • توفِّر قدرات حوكمة الوكلاء (Agent Governance) في watsonx Orchestrate إطارًا قويًا لتقييم الوكلاء قبل النشر. باستخدام Agent Development Kit (ADK) أو أداة إنشاء الوكلاء دون برمجة، يمكن للمطورين تقييم وكلائهم عبر عدة أبعاد تشمل إتمام المسار وملاءمة الإجابات ودقة استدعاء الأدوات.
  • سيدعم Orchestrate أيضًا مراقبة الإنتاج لوكلاء الذكاء الاصطناعي لضمان تطبيق الضوابط والسياسات المحددة مسبقًا تلقائيًا، ومنع المشكلات مثل هجمات حقن المطالبات والوصول غير المصرح به إلى البيانات.

مهام سير عمل أكثر ذكاءً مع Agentic Control

تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مستقل. لكن عندما تكون الدقة والامتثال وقابلية التكرار عوامل حاسمة، فإن الاستقلالية تحتاج إلى إطار منظم. وهنا يأتي دور مهام سير العمل القائمة على الوكلاء في watsonx Orchestrate. ومع تكامل Langflow، يمكن للمستخدمين تصميم وتصور وإدارة التدفقات المعقدة التي تجمع بين:

  • سلاسل أدوات محددة مسبقًا – تضمن استخدام الأنظمة المناسبة بالترتيب الصحيح.
  • منطق شرطي – يوجِّه الوكلاء عبر التفرعات والمحاولات ونقاط التحقق.
  • شفافية التعامل مع البيانات – التحكم في كيفية انتقال المدخلات والمخرجات خلال كل خطوة.

النتيجة: مهام سير عمل يمكن التنبؤ بها وقابلة للتدقيق وإعادة الاستخدام، ما يمنح المؤسسات الثقة في أن العمليات الحرجة ستتم بشكل صحيح في كل مرة.

بدءًا من الموافقات المالية وفحوصات الامتثال، إلى معالجة الاستثناءات في سلسلة التوريد، ووصولًا إلى توجيه حالات العملاء، تضمن هذه التدفقات المنظمة أن يقدِّم وكلاء الذكاء الاصطناعي موثوقية على مستوى الأعمال.

الوكلاء المخصصون: الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لعملك

إلى جانب مهام سير العمل، نعلن عن الجيل التالي من الوكلاء المتخصصين في watsonx - أنظمة متعددة الوكلاء مسبقة البناء مصممة لمعالجة بعض الوظائف المؤسسية الأكثر تعقيدًا وعالية القيمة.

وكلاء التمويل

مدعومون بواسطة IBM Planning Analytics، يعمل وكلاء المالية على تسريع التخطيط والتنبؤ وتحليل السيناريوهات، مع أتمتة المهام المتكررة مثل تخصيص الميزانيات والمطابقات وتقييمات المخاطر. يكتسب المديرون الماليون رؤى أسرع ويسرِّعون دورات التخطيط ويكسبون وقتًا أكبر للتركيز على الاستراتيجية.

وكلاء سلسلة التوريد

تم تصميم وكلاء سلسلة التوريد لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، ويساعدون على تسريع الاستجابة للاضطرابات، وتحسين إدارة المخزون وتبسيط عمليات إدارة الطلبات. من خلال التكاملات المدمجة مع IBM Sterling وSAP وOracle وCoupa والمزيد، يوفر هؤلاء الوكلاء كفاءة قابلة للقياس وتوفيرًا في التكاليف.

وكلاء خدمة العملاء

يمكن لقادة خدمة العملاء الآن نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لتقليل أوقات حل الحالات وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الدعم دون زيادة التكاليف. يتولى الوكلاء التعامل مع الاستفسارات الروتينية والمعرفة السطحية لأعمال مركز الاتصال البشري وأتمتة سير العمل الخلفي - ما يحرر الفِرَق البشرية للتركيز على التفاعلات ذات القيمة الأعلى.

ما أهميته

  • بالنسبة إلى قادة القطاع المالي: يقول 79% من المديرين الماليين إنهم يعملون على تسريع وتيرة النمو الصناعي، لكن الموثوقية والحوكمة لا تزالان تشكِّلان عائقًا. يوفر Orchestrate أتمتة مسؤولة وواضحة لوظيفة التمويل.
  • بالنسبة إلى قادة سلسلة التوريد: 62% أفادوا بأن الذكاء الاصطناعي الوكيل يعمل على تسريع وتيرة العمل، و76% يرون تحسُّنًا في كفاءة العملية. يوفر Orchestrate المرونة والسرعة على نطاق واسع.
  • بالنسبة إلى قادة خدمة العملاء: مع ارتفاع توقعات العملاء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، يساعد وكلاء الرعاية القائمين على الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تقديم خدمة أسرع وأكثر تخصيصًا مع تقليل التكاليف التشغيلية.

ما التالي

ويستند هذا الإطلاق إلى رؤية IBM المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة - حيث يجمع بين التفكير والتنسيق والتنفيذ في منصة موحَّدة.

مع سير العمل الوكيل والوكلاء المتخصصين الآن في Orchestrate، تمتلك المؤسسات الأدوات اللازمة لتنفيذ ما يلي:

  • توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، باستخدام الوكلاء والتدفقات الجاهزة.
  • التخصيص وفقًا لأعمالهم باستخدام أدوات دون برمجة وأدوات احترافية.
  • إدارة أنظمة الوكلاء بشفافية وأمان من فئة المؤسسات.

