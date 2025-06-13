منذ تقديمه، اقتصر نموذج "أحضر ترخيصك الخاص" (BYOL) لنموذج Amazon RDS لـ Db2 على الإصدار المتقدم من IBM® Db2 والإصدار القياسي من IBM® Db2 مع التراخيص المستندة إلى VPC.

لأغراض حساب VPCs للوظائف الإضافية، عندما ينشر سعة vCPU الكاملة للمثيل، ستقوم IBM بالنظر في 70 PVUs = 1 VPC = 1 النواة المادية = 2 vCPUs لجميع مثيلات EC2 التي قامت بنشر أعداد النواة المادية الخاصة بها على صفحة EC2 "النوى المادية بواسطة Amazon EC2 Instance Type"، حيث يكون عدد وحدة المعالجة المركزية الافتراضية ضعف المراكز الفعلية (بمعنى أن درجة الخيوط الفائقة/الخيوط المتعددة المتزامنة (SMT) مضبوطة على (2). راجع نوى ومؤشرات ترابط وحدة المعالجة المركزية لكل نواة وحدة المعالجة المركزية لكل نوعمثيل.

يعكس تقديم هذه الوظائف الإضافية التزام IBM بالاستمرار في تقديم خيارات ترخيص مرنة وقوية على السحابة لحماية وتوسيع استثماراتك الحالية في Db2.