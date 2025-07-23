قابلية ملاحظة الشبكات مع IBM SevOne 8.0: ضرورة استراتيجية في عصر التعقيد.

يقدِّم SevOne 8.0 عددًا من الميزات المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات.

جمع سجل تدفق AWS

تُعَد سجلات التدفق مصدرًا غنيًا بالرؤى. في نسخة المعاينة الخاصة، يضيف SevOne 8.0 دعم جمع سجلات تدفق AWS VPC وTransit Gateway (TGW)، ما يُتيح للفرق اكتشاف الحالات الشاذة، وتحليل سلوك حركة المرور، والتحقيق في الأحداث الأمنية برؤية شاملة عبر الخدمات السحابية، ومناطق التوافر، وأعباء العمل.

قدرات محسَّنة في Data Insight

مع التصفية الذكية للتدفقات، يمكن للفرق الآن التعمق في أنماط حركة المرور الخاصة بالتطبيقات. سواء عند عزل التطبيقات التي تستهلك عرض نطاق كبيرًا، أم تتتبع تدهور مستويات الخدمة، أم تحليل سلوك البروتوكولات، يوفر SevOne السياق اللازم لاستكشاف المشكلات بسرعة وذكاء. تُسهم الإضافات الجديدة مثل صفحات Alert Policy Manager وCluster Manager في Data Insight (DI) في تعزيز التحكم والرؤية بشكل أكبر. أصبحت هذه القدرات الآن متاحة من خلال تصميم ومظهر جديد يعزز سهولة الاستخدام ويبسِّط تجربة المستخدم.

مراقبة SD-WAN الموسَّعة

مع دعم Palo Alto Prisma وCisco SD-WAN وHPE Aruba SD-WAN (سابقًا SilverPeak)، يُزيل SevOne 8.0 النقاط العمياء في حركة المرور الموجَّهة عبر SD-WAN. يمكن لفرق عمليات الشبكة الآن الحصول على رؤية كاملة لصحة الأنفاق، وزمن الانتقال، والفقد، والإرسال المتقطع، وتجربة التطبيقات عبر الشبكة الواسعة (WAN). يُتيح ذلك تحديد السبب الأساسي للمشكلات بشكل أسرع، والالتزام بمستويات الخدمة (SLA) بشكل أفضل، وتقديم تجربة مستخدم سلسة - حتى عبر الشبكات الموزعة جغرافيًا.

مهام سير عمل التكامل المبسَّطة

يقوم SevOne 8.0 بتبسيط سير عمل التكامل من خلال تضمين عناصر واجهة Wi-Fi ضمن البنيات الأساسية في Data Insight، ما يقلِّل الخطوات اليدوية ويسرِّع الوصول إلى الرؤى لمراقبة Wi-Fi. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال عدة تحسينات على جميع الإضافات (plugins) في IBM SevOne لجعل العملية أكثر سلاسة، بحيث يمكن للمستخدم الانتقال من التكامل إلى الحصول على الرؤى خلال دقائق. رغم أن إنشاء التقارير يظل مرنًا، فإن هذه التحسينات تبسِّط الإعداد الأوَّلي وتحسِّن كفاءة سير العمل بشكل عام.

توسيع مراقبة منصة Google Cloud Platform (GCP)

مع اعتماد المؤسسات منصة Google Cloud Platform (GCP) لتشغيل أعباء العمل، تصبح الرؤية الشاملة وقابلية الملاحظة أمرًا حيويًا. يقدِّم SevOne 8.0 مراقبة متقدمة لـ GKE (Google Kubernetes Engine) وGCP Load Balancers، ما يمنح الفرق رؤية موحَّدة لسلامة المجموعة ورؤًى حول موازنات الأحمال الإقليمية والعالمية وأنواع الشبكات المختلفة.