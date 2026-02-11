Netezza في عام 2026: دعم مستقبل التحليلات المؤسسية

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً جذريًا في كيفية نشر العملاء لمنصة Netezza واستهلاكها.

شهد أوائل عام 2024 توسعًا في عروض NPSaaS المدارة بالكامل على AWS وAzure، مع توسع مرن، ودعم IAM/SAML/OIDC، ومراقبة أفضل، وتسعير قائم على نظام الدفع حسب الاستخدام، ما أدى إلى تسريع الوقت المناسب للقيمة وتقليل الأحمال التشغيلية بشكل كبير.

لقد واصلنا توسيع خيارات النشر من خلال خيارات "استخدم سحابتك الخاصة (BYOC)"—أولاً على AWS، ثم على Azure—ما أتاح للعملاء تشغيل Netezza مباشرة داخل VPCs الخاصة بهم باستخدام نفقاتهم السحابية الملتزم بها، مع الحفاظ على ضوابط الأمان والشبكة المفضلة لديهم.

وفي الوقت نفسه، وسعنا نطاق خدمات Netezza إلى ما هو أبعد من البرمجيات كخدمة. لقد أصبح الجيل التالي من جهاز Barracuda المحلي متوفرًا بشكل عام في عام 2025، مقدمًا أداءً أعلى، ومسارات انتقال سلسة من Hammerhead، وإمكانية التحديث حسب الوتيرة التي يفضلها العميل. ومع إطلاق خيار البرمجيات فقط، أصبح بإمكان المؤسسات الآن تشغيل Netezza على أجهزة x86 الخاصة بها أو على بيئات OpenShift، مع دعم عمليات النشر المعزولة بالكامل عند الحاجة.

تمنح هذه التطورات مجتمعةً العملاء الحرية الكاملة في اختيار نموذج النشر الذي يناسب بنيتهم واحتياجاتهم التنظيمية على أفضل وجه.