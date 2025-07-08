تعزيز أداء IBM Power11 باستخدام IBM Technology Lifecycle Services

8 يوليو 2025
يمثِّل تقديم IBM Power11 قفزة كبيرة إلى الأمام في إنتاجية الأعمال والمرونة لتسريع الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي. أعلنت IBM اليوم عن الجيل التالي من IBM Power، والذي تمت إعادة تصميمه مع ابتكارات في المعالج، وبنية الأجهزة، وطبقة برامج التمثيل الافتراضي، ليقدِّم التوفر، والمرونة، والأداء، وقابلية التوسع التي تحتاجها المؤسسات، مع إمكانية النشر الهجين بسلاسة سواء في البيئة المحلية أم على IBM Cloud.
يستطيع IBM Power11 تحقيق أقصى درجات التوافر والأداء عند دعمه وصيانته بواسطة IBM Technology Lifecycle Services (TLS) -مزوِّد الدعم العالمي للبنية التحتية من IBM- والمعروف بخبرته المتعمقة في IBM Power. تلتزم IBM TLS بمساعدة العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات التي تغطي دورة حياة أنظمة IBM Power، بدءًا من النشر الأوَّلي وحتى الدعم المتميز على مدار الساعة، مع دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الرؤى والمرونة العالية.
غالبًا ما تفشل نماذج الإصلاح القياسية (Break-Fix) في معالجة تعقيدات البيئات عالية الأداء التي تضم IBM Power11. مع معالجة المليارات من عمليات سير العمل اليومية، يصبح التشغيل السلس والتكامل الفعَّال مع بنية تكنولوجية حديثة ومتعددة المورِّدين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق تحسين فعَّال، وأمن إلكتروني قوي، وتطويرات مستمرة.
هنا تتفوق محفظة Expert Care الحديثة من TLS، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام IBM Power11، حيث توفِّر رعاية سريعة واستباقية ومتعددة الجوانب تتجاوز بكثير الضمانات القياسية. توفِّر محفظة خدمات IBM Power11 Expert Care TLS الجديدة دعمًا للأنظمة والبرمجيات مصممًا ليشمل:
تعزيز توفُّر النظام مع Expert Care Premium:
خدمة IBM TLS Expert Care Premium هي أعلى مستوى خدمة من IBM مصمم لأعباء العمل ذات المهام الحساسة، تُتيح استجابة سريعة مع تجربة دعم شخصية من خلال دمج التحليلات التنبؤية، والتوصيات الاستباقية والقابلة للتنفيذ، واستجابة الخدمة ذات الأولوية، والوصول إلى مهندسي IBM ذوي المهارات العالية بما في ذلك مدير الحساب التقني (TAM)، كل ذلك لضمان استمرار توافر بنية Power التحتية وتحسين أدائها.
تبسيط عمليات البنية التحتية باستخدام خدمات TLS:
على مدار مراحل دورة حياة IBM Power11، تقدِّم TLS خدمات قيمة مضافة لتسهيل العمليات، مثل دعم الخبراء في الموقع لتركيب IBM Power وتكوينه وتحديثه، وتعزيز حماية البيانات للحفاظ على الأصول الحيوية، وضمان التزامات زمن الإصلاح للمساعدة على استمرار عمليات الأعمال دون انقطاع.
دمج الذكاء الاصطناعي في IBM Power11 بثقة:
ستُتيح IBM TLS خدمات الإعداد والضبط لقدراتها المدمجة في الذكاء الاصطناعي، مثل IBM Spyre Accelerator for IBM Power. من المتوقع أن يتوفر IBM Spyre Accelerator في الربع الرابع من عام 2025.
الاستجابة للأخطاء وحلها بسرعة واستقلالية:
تُوصي IBM العملاء بشدة بتمكين خدمة IBM Call Home، حيث تم حل 90% من الطلبات عبر Call Home باستخدام الأتمتة في عام 2024.1 تُعَد Call Home ميزة مدمجة في IBM Power، وتعمل تلقائيًا على تنبيه TLS عند اكتشاف الأخطاء، ما يمكِّن IBM TLS من فتح طلبات الدعم بشكل استباقي، واستلام السجلات التقنية، وبدء استكشاف المشكلات وإصلاحها، غالبًا قبل قيام العملاء بالإبلاغ عن المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز دعم IBM Power11 بواجهة موحَّدة تجمع بين إنشاء حالات الدعم وجمع السجلات تلقائيًا، ونقل السجلات بسلاسة عبر Call Home، وتسريع تحليل السبب الأساسي ومعالجته من خلال الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تلتزم IBM Technology Lifecycle Services بنجاح كل عميل. يمكن أن يؤدي الاستثمار في خدمات الدعم المتميز من IBM إلى تقليل فترة التعطل غير المخطط لها بشكل كبير، وزيادة إنتاجية الموظفين الداخليين، وتحسين توافر النظام. في عالم اليوم سريع الخطى والذي يركِّز على البيانات ويستند إلى الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الخدمات أكثر أهمية من أي وقت مضى. بدعم من سجلها المتميز في الخدمات التقنية، وانتشارها العالمي، وقدراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لخدمات IBM TLS تقديم إرشادات فعَّالة وحل المشكلات بسرعة، مع الحفاظ على التشغيل السلس للأنظمة ذات المهام الحساسة، ومساعدة العملاء على تسريع رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Power11.
