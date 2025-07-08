تعزيز أداء IBM Power11 باستخدام IBM Technology Lifecycle Services

غالبًا ما تفشل نماذج الإصلاح القياسية (Break-Fix) في معالجة تعقيدات البيئات عالية الأداء التي تضم IBM Power11. مع معالجة المليارات من عمليات سير العمل اليومية، يصبح التشغيل السلس والتكامل الفعَّال مع بنية تكنولوجية حديثة ومتعددة المورِّدين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق تحسين فعَّال، وأمن إلكتروني قوي، وتطويرات مستمرة.

هنا تتفوق محفظة Expert Care الحديثة من TLS، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام IBM Power11، حيث توفِّر رعاية سريعة واستباقية ومتعددة الجوانب تتجاوز بكثير الضمانات القياسية. توفِّر محفظة خدمات IBM Power11 Expert Care TLS الجديدة دعمًا للأنظمة والبرمجيات مصممًا ليشمل:

تعزيز توفُّر النظام مع Expert Care Premium:

خدمة IBM TLS Expert Care Premium هي أعلى مستوى خدمة من IBM مصمم لأعباء العمل ذات المهام الحساسة، تُتيح استجابة سريعة مع تجربة دعم شخصية من خلال دمج التحليلات التنبؤية، والتوصيات الاستباقية والقابلة للتنفيذ، واستجابة الخدمة ذات الأولوية، والوصول إلى مهندسي IBM ذوي المهارات العالية بما في ذلك مدير الحساب التقني (TAM)، كل ذلك لضمان استمرار توافر بنية Power التحتية وتحسين أدائها.

تبسيط عمليات البنية التحتية باستخدام خدمات TLS:

على مدار مراحل دورة حياة IBM Power11، تقدِّم TLS خدمات قيمة مضافة لتسهيل العمليات، مثل دعم الخبراء في الموقع لتركيب IBM Power وتكوينه وتحديثه، وتعزيز حماية البيانات للحفاظ على الأصول الحيوية، وضمان التزامات زمن الإصلاح للمساعدة على استمرار عمليات الأعمال دون انقطاع.

دمج الذكاء الاصطناعي في IBM Power11 بثقة:

ستُتيح IBM TLS خدمات الإعداد والضبط لقدراتها المدمجة في الذكاء الاصطناعي، مثل IBM Spyre Accelerator for IBM Power. من المتوقع أن يتوفر IBM Spyre Accelerator في الربع الرابع من عام 2025.

الاستجابة للأخطاء وحلها بسرعة واستقلالية:

تُوصي IBM العملاء بشدة بتمكين خدمة IBM Call Home، حيث تم حل 90% من الطلبات عبر Call Home باستخدام الأتمتة في عام 2024.1 تُعَد Call Home ميزة مدمجة في IBM Power، وتعمل تلقائيًا على تنبيه TLS عند اكتشاف الأخطاء، ما يمكِّن IBM TLS من فتح طلبات الدعم بشكل استباقي، واستلام السجلات التقنية، وبدء استكشاف المشكلات وإصلاحها، غالبًا قبل قيام العملاء بالإبلاغ عن المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز دعم IBM Power11 بواجهة موحَّدة تجمع بين إنشاء حالات الدعم وجمع السجلات تلقائيًا، ونقل السجلات بسلاسة عبر Call Home، وتسريع تحليل السبب الأساسي ومعالجته من خلال الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.