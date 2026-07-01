تسهيل دمج معارف البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارتها باستخدام IBM SQL Data Insights Pro

من خلال تحديث IBM SQL Data Insights Pro الأخير، أصبح بإمكان المؤسسات الكشف عن الأنماط وأوجه التشابه والعلاقات الخفية داخل البيانات المؤسسية باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرةً على IBM Z.
في وقت سابق من هذا العام في مارس 2026، أطلقنا IBM SQL Data Insights Pro الذي يجلب الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى مكان وجود بياناتك، ما يسمح للمؤسسات بتحليل المعلومات الحيوية في مكانها باستخدام واجهات SQL المألوفة. والنتيجة هي الحصول على معارف أسرع، وتقليل التعقيدات، والقدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة التي تدير أعمالك بالفعل.
عبر مختلف المجالات، تمتلك المؤسسات كميات هائلة من البيانات عالية القيمة والتي غالبًا ما تكون محصورة داخل الأنظمة الأساسية مثل Db2 for z/OS وIMS وVSAM. تدعم هذه البيانات عمليات الأعمال الحيوية، بدءًا من المعاملات المالية وسلاسل التوريد وصولاً إلى سجلات العملاء والتقارير التنظيمية. لكن الأساليب التحليلية التقليدية تتطلب نقل هذه البيانات إلى منصات جديدة—مع إضافة تحديات زمن الانتقال والتكلفة والمخاطر والحوكمة.
يُغيّر SQL Data Insights Pro هذا النموذج.
من خلال تضمين تحليل التشابه، والبحث الدلالي، واكتشاف الأنماط المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المكان الذي توجد فيه البيانات، يمكن للمؤسسات فعل ما يلي:
وهذا يستفيد من الذكاء الاصطناعي ليس كتجربة عابرة، بل كجزء متكامل من عمليات الأعمال اليومية. مع تبني SQL Data Insights Pro لتحليل بيانات Db2 for z/OS، أصبحت المؤسسات تحتاج بشكل متزايد إلى رؤية أوسع عبر جميع مصادر بياناتها الأساسية لتسهيل دمجها في سير العمل المؤسسية وتبسيط الإدارة واستكشاف المشكلات وإصلاحها على الفرق في بيئات الإنتاج.
من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع IBM Data Virtualization Manager (DVM)، يوسع SQL Data Insights Pro نطاق التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي ليشمل مجموعة أوسع من مصادر البيانات المؤسسية مثل IMS وVSAM. ومعًا، تُمكِّن هذه الأدوات المؤسسات الآن من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مصادر البيانات المتنوعة في وقت واحد بسلاسة، وإزالة الصوامع عبر البيانات المنظمة وشبه المنظمة، والحصول على معارف أكثر ثراءً وشمولاً عبر عمليات الأعمال المؤسسية.
وهذا يفتح آفاقًا جديدة للتحليل عبر النطاقات، ما يساعد الفرق على اكتشاف العلاقات التي كانت مخفية سابقًا عبر الأنظمة.
يمتد SQL Data Insights Pro الآن إلى ما هو أبعد من Db2 for z / OS لتحليل البيانات المؤسسية التي يمكن الوصول إليها عبر Data Virtualization Manager، بما في ذلك IMS وVSAM. وهذا يعني أن المؤسسات يمكنها تطبيق اكتشاف الأنماط وتحليل التشابه المستند إلى الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من البيانات المهمة—من دون الحاجة إلى نقلها أو تحويلها.
يمكن أن يوفر ذلك معارف أكثر شمولاً، وصوامع بيانات أقل، وقيمة أكبر من استثمارات البيانات الحالية.
يدعم SQL Data Insights Pro الآن واجهات REST الموسعة، وعمليات قائمة على واجهة سطر الأوامر (CLI)، ما يُمكِّن المؤسسات من دمج معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المؤسسية وعمليات الأعمال وأُطر الأتمتة.
يساعد ذلك على تسريع تبني SQL Data Insights pro، ما يسهل أتمتة العمليات الإدارية، ويبسط التكامل مع التطبيقات وسير العمل، ويوفر مرونة أكبر لفرق الهندسة.
يتطلب تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج وصولاً فعالاً إلى المعلومات التشخيصية والحالة التشغيلية. يقدم SQL Data Insights Pro عارض سجلات متكاملاً جديدًا يوفر وصولاً مباشرًا إلى سجلات التشغيل وتدريب النماذج من خلال واجهة المستخدم.
وهذا يبسط المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ما يؤدي إلى تشخيص المشكلات بسرعة ومن ثَم حلها، ما يوفر شفافية تشغيلية وتجربة مستخدم محسنة للمسؤولين وفرق الهندسة.
من خلال هذا التحديث، يعزز SQL Data Insights Pro دوره كأداة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبيئات الحيوية على IBM Z. فمن خلال دمج معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي في موقعها الأصلي مع تعزيز التكامل والرؤية التشغيلية، يمكن للمؤسسات نشر وتشغيل SQL Data Insights Pro بسهولة وكفاءة أكبر، مع تقريب المعارف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من التطبيقات المؤسسية وعمليات الأعمال التي تعتمد عليها. ستتوفر هذه المزايا ابتداءً من 26 يونيو 2026.
هل ترغب في معرفة كيف يمكن أن يساعد SQL Data Insights Pro على الكشف عن المعارف الخفية في بيانات مؤسستك ودمجها في سير العمل لديك؟