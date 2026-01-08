سجلات طويلة المدى، تأثير قصير المدى: ما الجديد في IBM® Guardium Data Protection 12.2.1

لفترة طويلة، كان الاحتفاظ بالبيانات مجرد أمر يجب التعامل معه. الاحتفاظ بالسجلات، وتلبية المتطلبات، وتخزين كل شيء لسنوات طويلة. لكنها كانت مصحوبة بتكاليف مرتفعة، وأدوات معقدة، وقيمة يومية محدودة جدًا. تتعرض فِرق الأمن والامتثال اليوم لضغوط من كل جانب. تزداد اللوائح صرامة، وتصبح عمليات التدقيق أكثر تفصيلًا، وتتطلب الحوادث إجابات أسرع.

معظم الفرق تعلم بالفعل أن بياناتها مشتتة، وأن عمليات التدقيق أصبحت أكثر صعوبة، وأن الاستجابة لطلب وصول قديم منذ ثلاث سنوات قد تستغرق ساعات، وربما أيام. هنا يأتي دور هذه الميزات الجديدة لتبسيط العمل ومنحك سيطرة حقيقية دون زيادة التعقيد أو التكلفة.