تقديم تقييم الأمن السريع للذكاء الاصطناعي: تأمين ابتكاراتك في الذكاء الاصطناعي مع IBM وPalo Alto Networks

يوفر هذا التقييم الذي يستمر لمدة أسبوعين نهجًا منظمًا لاكتشاف وتقييم وترتيب أولويات مخاطر الأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية.

تاريخ النشر 12 يناير 2026
رسم توضيحي رقمي مع نقاط ملونة على النصف الأيسر من الصفحة، مع رمز قفل في الوسط، ونقاط بالأبيض والأسود على النصف الأيمن.

تقدِّم خدمات الأمن الإلكتروني من IBM Consulting، بالتعاون مع Palo Alto Networks Prisma AIRS، تقييم Rapid AI Security Assessment: مشاركة مركَّزة يقودها خبراء لاكتشاف مخاطر الأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في غضون أسبوعين فقط.

ما المقصود بالتقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي؟

مع التبنّي السريع للذكاء الاصطناعي تظهر مخاطر جديدة: أدوار IAM التي تم تكوينها بشكل خطأ، وعمليات نشر الذكاء الاصطناعي الظلي، والأدوات الأمنية المجزأة قد تعرِّض المؤسسات للاختراقات، والفجوات في الامتثال، وتعطيل العمليات. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، فإن 97% من المؤسسات التي أبلغت عن اختراقات متعلقة بالذكاء الاصطناعي كانت تفتقر إلى ضوابط وصول مناسبة، ويمكن أن يزيد نشر الذكاء الاصطناعي الظلي من تكلفة الاختراقات بمقدار 670,000 دولار أمريكي.

لمساعدة المؤسسات على مواجهة هذه التحديات، يقدِّم هذا التقييم الذي يستمر أسبوعين منهجًا منظمًا لاكتشاف وتقييم وترتيب أولويات مخاطر الأمن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية. بالاستفادة من منهجية IBM المثبتة ومنصة Prisma AIRS -الأكثر شمولية في قطاع أمن الذكاء الاصطناعي- يقدِّم التقييم ما يلي:

  • اكتشاف وجرد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI-BOM): اكتشاف شامل لنماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء والتطبيقات وعناصر المنظومة عبر البيئات المستهدفة.
  • اكتشاف الذكاء الاصطناعي الظلي: تحديد عمليات النشر غير المصرح بها وانتهاكات السياسات بسرعة.
  • تقييم الوضع الأمني: تقييم الأخطاء في التكوينات والثغرات الأمنية والفجوات في الامتثال عبر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
  • خارطة طريق قابلة للتنفيذ: الحصول على توصيات مرتَّبة حسب الأولوية ومتوافقة مع أطر مثل NIST AI RMF، وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وISO/IEC 42001.

النتائج الرئيسية لإتمام التقييم

بعد إتمام التقييم، ستحصل على ما يلي:

  • تقرير جرد أصول الذكاء الاصطناعي (AI-BOM): جرد منظم لنماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء والتطبيقات.
  • تقرير المخاطر التفصيلي: تحديد الأخطاء في التكوينات، والثغرات الأمنية، والفجوات في الامتثال.
  • ملخص تنفيذي: توصيات مرتَّبة حسب الأولوية وقابلة للتنفيذ لتقليل المخاطر وتعزيز الحوكمة.

أهمية التقييم الأمني السريع للذكاء الاصطناعي

يساعد التقييم الأمني السريع للذكاء الاصطناعي المؤسسات على:

  • الحصول على رؤية شاملة للأصول المكشوفة للذكاء الاصطناعي وعمليات نشر الذكاء الاصطناعي الظلي.
  • فهم أهم المخاطر الأمنية والفجوات في الامتثال.
  • اتخاذ خطوات فورية لتقليل المخاطر وتعزيز الحوكمة دون التأثير في الابتكار.

ما السبب وراء اختيار IBM وPalo Alto Networks؟

يجمع التقييم الأمني السريع للذكاء الاصطناعي المشترك بين منهجية تسليم IBM ومنصة Prisma AIRS في إطار واحد - لتوفير عملية بدء التشغيل والوصول والتقارير بشكل مبسَّط، ليحصل العملاء على رؤى أسرع وأكثر وضوحًا دون الحاجة إلى تجميع أدوات أو فِرق متعددة.

تضم شبكة تسليم IBM العالمية متخصصين حاصلين على شهادات Palo Alto Networks، ما يضمن مستوًى ثابتًا من الجودة والخبرة في جميع المناطق، مع تكييف التوصيات لتتناسب مع اللوائح المحلية وممارسات الشركات.

تساهم قدرات Palo Alto Networks المتقدمة في أمن الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع الخدمات اللوجستية والنطاق التشغيلي من IBM، في تمكين العملاء من تحقيق تغطية حماية أقوى، وتوافر أعلى للحلول، وأداء موثوق به عبر البيئات السحابية المتعددة.

ابدأ اليوم

ستعمل كلٌّ من IBM وPalo Alto Networks على إجراء تقييم أمني سريع للذكاء الاصطناعي لمدة أسبوعين لمساعدتك على تأمين عمليات نشر الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وبناء أساس قوي للابتكار المسؤول.

حدِّد موعدًا للتقييم

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM