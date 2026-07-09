الإعلان عن IBM Bob Premium Package for i: تسريع تطوير تطبيقات IBM i وتحديثها

تعلن شركة IBM اليوم عن التوفر العام لحزمة IBM Bob Premium Package for i التي توفر قدرات التطوير والتحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً لفرق عمل IBM i.
يتطلب تحديث تطبيقات IBM i أكثر من مجرد البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يتطلب ذكاءً اصطناعيًا يفهم عقودًا من منطق الأعمال واللغات المتخصصة ومهام سير العمل التي تعتمد عليها فرق المؤسسات لتحديث الأنظمة المهمة بثقة.
تعلن شركة IBM اليوم عن التوفر العام لحزمة IBM Bob Premium Package for i التي توفر قدرات التطوير والتحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً لفرق عمل IBM i. يُعد IBM Bob شريكًا للتطوير يركز على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لمطوري المؤسسات، حيث يساعد على تخطيط مهام التحديث وتنفيذها والتحقق من صحتها وإدارتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. ومن خلال حزمة Premium Package for i، يوسع IBM Bob نطاق هذه التجربة بقدرات خاصة بنظام IBM i مصممة لمجموعات تطبيقات IBM i المهمة، بما في ذلك RPG وCOBOL وCL وDb2 for i ومهام سير عمل تطوير IBM i الأصلية التي تدعم احتياجات التحديث الواقعية لفرق المؤسسات.
صُممت Premium Package for i لتتناسب مع طريقة عمل مطوري IBM i الفعليّة، وتساعد الفرق على فهم الأكواد المعقدة، وإنشاء التطبيقات وإعادة هيكلتها، وإعداد الوثائق، ودعم الاختبار، والتحديث بسرعة وثقة أكبر مع الحفاظ على المنطق التجاري الذي تعتمد عليه المؤسسات يوميًا.
صُممت حزمة IBM Bob Premium Package for i للعمل مباشرةً مع بيئات IBM i الحية وعناصر الكود المصدري وسياق التطبيقات. يمكن للمطورين قراءة الكود وكتابته وتجميعه ضمن سير العمل، ما يقلل من الحاجة إلى نسخ الكود المصدري إلى أدوات غير متصلة أو التبديل بين تجارب تطوير مجزأة. ونظرًا إلى أن Bob يتصل بشكل أصلي بنظام IBM i، فإن المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي تستند إلى بنية التطبيق الحقيقية وسياق المنصة. يساعد ذلك المطورين على الحصول على تفسيرات أكثر دقة، ومخرجات أنظف، وإرشادات للتحديث تتماشى مع ممارسات تطوير IBM i. ومن خلال إدخال الذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير عمل IBM i، يمكن للفرق العمل بسرعة أكبر مع الحفاظ على التحكم والموثوقية والثقة المطلوبة للتطبيقات بالغة الأهمية.
يمكن أن يسهم هذا السياق المباشر في توفير وقت كبير عندما يحتاج المطورون إلى التحقيق في سلوك التطبيق وتوثيقه. قالت جاسمين كاتزماريك، نائبة رئيس قسم التكنولوجيا في شركة توزيع متاجر البقالة M.R. Williams: "في غضون 20 دقيقة فقط وبمساعدة الأداة، تمكنتُ من التحقيق في تقرير، وتتبع منطق الحقول، وفهم الحسابات، وتوثيق المشكلة. ما استغرق مطورًا متمرسًا ست ساعات في اليوم السابق، تمكنتُ من إنجازه بسرعة تزيد 18 مرة".
تقدم Premium Package for i مهارات مختارة بعناية ومهام سير عمل قائمة على الوكلاء مُحسَّنة لمهام تطوير IBM i وتحديثه الشائعة. تساعد هذه القدرات المطورين على شرح برامج RPG وCOBOL المعقدة، وتحويل لغة RPG ذات التنسيق الثابت إلى لغة RPG الحديثة ذات التنسيق الحر، وإعادة هيكلة التطبيقات المتجانسة إلى هياكل معيارية، وإنشاء أكواد برمجية بلغات RPG وCL وCOBOL وDDS، وإعداد الوثائق الفنية، وإجراء اختبارات الوحدة لدعم عملية التحقق من الصحة.
بدلاً من الاعتماد على الموجِّهات العامة والنتائج غير المتسقة، يمكن لفرق IBM i استخدام مهارات صممها خبراء توفر نتائج أكثر قابلية للتنبؤ وقابلية للتكرار وأعلى جودة. وتساعد مهام سير العمل القائمة على الوكلاء على توجيه مهام التطوير متعددة الخطوات بدءًا من الفهم والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ والتحقق من الصحة، ما يتيح للمطورين التحديث بشكل تدريجي من دون فقدان السيطرة.
يزود وضع قاعدة البيانات Bob بمهارات ومهام سير عمل قائمة على الوكلاء لتمكين فريق تطوير IBM i من تحليل الاستعلامات وتحسينها واستكشاف أخطائها وإصلاحها، وتوفير معرفة عميقة بلغة SQL وDDS القديمة. وسيسد هذا الوضع الفجوة في المهارات التي يفتقر إليها فريق تطوير IBM i حاليًا، وهي المهارات التي يتمتع بها مهندس قواعد البيانات المتمرس.
كما تحظى الفرق بدعم أقوى في مجال التخطيط بفضل هذا الحل. وقال بوب ريتشاردسون، محلل دعم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في شركة Wynne Systems: "ما لفت انتباهي في نظام IBM Bob منذ البداية تقريبًا هو مستوى التفاصيل التي يقدمها مقارنةً بأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى. أحب استخدام الذكاء الاصطناعي لوضع خطط وتنفيذها لمشروعات محددة. وعند تقديم الموجِّهات نفسها بالضبط، كان تخطيط Bob دائمًا أكثر تفصيلاً بعشرة أضعاف مقارنةً بأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى. فكان أكثر تحديدًا وتفصيلاً، ووفر فهمًا أفضل للخطوات عبر المشروع من البداية إلى النهاية".
يمكن لنظام IBM Bob أيضًا المساعدة على الحفاظ على المعرفة المحفوظة في قواعد برمجية ضخمة وغير موثقة. قالت مارينا شوينك، مبرمجة أولى في شركة Innovative Software Solutions: "عندما أصبح بإمكاننا الوصول إلى Bob، بدأنا على الفور في توثيق برامج تضم أكثر من 90000 سطر. تمكن Bob من سرد كل المدخلات/المخرجات وهياكل الملفات وتصنيفها، بالإضافة إلى توضيح استخداماتها ومنطقها المهم. والأهم من ذلك، أن Bob أنشأ وثائق تمكنا من تقديمها للمطورين الجدد الذين بدأوا للتو رحلتهم مع IBM i".
تجتمع إمكانية الاتصال الأصلي بنظام IBM i، والمهارات المختارة بعناية، ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء لتجعل حزمة IBM Bob Premium Package for i أكثر من مجرد مساعد برمجة. وبدلاً من تقديم إمكانات قائمة بذاتها، تعمل Premium Package على توسيع نطاق IBM Bob من خلال خبرة IBM التي تمتد لعقود في مجال أنظمة IBM i، وذلك عبر مهام سير عمل مصممة خصوصًا، ومهارات متخصصة، وفهم عميق لسياق المنصة، ما يساعد الفرق على التحديث بثقة أكبر مع الاستمرار في تقديم تطبيقات جديرة بالثقة.
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