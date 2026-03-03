اليوم، تعلن IBM وCobalt Iron عن الإطلاق العالمي لخدمة النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compass لعملاء IBM Cloud، وهو توسّع كبير في التزامهما المشترك لتقديم حماية بيانات حديثة ومؤتمتة وعالية الأمان عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.

وبالاعتماد على الانتشار القوي لخدمة النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compass لـ IBM Power Virtual Server، يقدّم هذا العرض الجديد نفس مستوى الحماية المثبتة بفئة المؤسسات لمجموعة أوسع من أحمال التشغيل التي تعمل في IBM Cloud وداخل البنية المحلية. مع هذا الإطلاق، يحصل العملاء على تجربة نسخ احتياطي كخدمة مُدارة بالكامل وسلسة، ما يبسّط بشكل كبير عمليات النسخ الاحتياطي ويسرّع اعتماد السحابة.