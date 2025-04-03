مقدمة عن OpenPages 9.1: استكشاف قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر والامتثال

3 أبريل 2025
يقدِّم OpenPages 9.1 تحسينات كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يُتيح للمسؤولين تحديد بيانات الإدخال بدقة لنماذج الذكاء الاصطناعي. تميزت هذه النسخة الجديدة من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع منصة قوية لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، مع تقديم ما يلي:
تُعَد IBM OpenPages منصة متكاملة لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تم تصميمها لمساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر والتعامل مع التحديات التنظيمية عبر المؤسسة. توفر مجموعة شاملة من الخدمات والمكونات الوظيفية التي تغطي نطاقات متنوعة من المخاطر والامتثال، بما في ذلك مخاطر التشغيل، وإدارة السياسات، وإدارة الضوابط المالية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق الداخلي، وحوكمة مخاطر النماذج، وإدارة الامتثال التنظيمي، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وإدارة استمرارية الأعمال، وإدارة خصوصية البيانات وإدارة مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
التحسينات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي:
تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
تحسينات واجهة المستخدم وتجربة المستخدم
لتعزيز التعاون وتبسيط المهام الإدارية، يقدِّم OpenPages 9.1 ما يلي:
تحسينات قالب الاستبيان
لتحقيق تخصيص أفضل في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر، يُتيح OpenPages 9.1 ما يلي:
إعداد التقارير والتحليلات
تعمَّق في تكوينات OpenPages من خلال:
الوصول والتوافق على المستوى العالمي
يوسِّع OpenPages 9.1 نطاق دعمه اللغوي والفني:
تحسينات سير العمل والنظام
لتحسين الكفاءة التشغيلية، يوفر OpenPages 9.1 ما يلي:
التوافق مع السحابة
ضمان القابلية للتوسع والأمان في بيئات السحابة، يواصل OpenPages on Cloud التطور مع الإصدار OpenPages on Cloud 9.1.
يشكِّل IBM OpenPages 9.1 قفزة كبيرة للأمام في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال. من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحسين عناصر واجهة المستخدم، وتوسيع الدعم اللغوي والتقني، يوفر للمؤسسات الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التنظيمية والمخاطر المعقدة في عالم اليوم القائم على البيانات.
سواء أكان ذلك من خلال تعزيز التعاون، أو تعميق الفهم التنظيمي، أو تعزيز التوافق مع السحابة، يعكِس OpenPages 9.1 التزام IBM بتمكين المؤسسات من خلال حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القابلة للتكيف، والذكية والجاهزة للمستقبل.