ويأتي IBM LinuxONE 5 Express في صورة نظام واحد قابل للتركيب داخل حامل قياسي بعرض 19 بوصة، ويمكن تركيبه في حوامل مراكز البيانات القياسية إلى جانب البنية التحتية الحالية المعتمدة على x86، دون الحاجة إلى تخصيص مساحة إضافية، أو متطلبات خاصة للتبريد أو الطاقة. وصُمم هذا النظام المُعد مسبقًا لتمكين المؤسسات من بدء تشغيل IBM LinuxONE بسرعة، من خلال قائمة مكونات محددة وتكلفة ابتدائية متوقعة، اعتمادًا على البنية نفسها التي تعتمد عليها أكبر المؤسسات في العالم.

وقد صُمم للمؤسسات التي ترغب في دمج عدد محدود من أنظمة x86 لديها، أو تقييم LinuxONE لأول مرة، أو نشر حمل عمل محدد، مثل الأصول الرقمية، أو معالجة المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو الحوسبة السرية، دون الالتزام بالحيز الذي تتطلبه الطرازات الأكبر.

ولا يقدم Express أي تنازلات فيما يتعلق بالأمان، أو وضع الامتثال، أو مسار الترقية. فهو يدعم نموذج الأمان الكامل في IBM LinuxONE 5، ويشغّل توزيعات RHEL وSLES وUbuntu نفسها، كما يمكن توسيعه ضمن الجيل LinuxONE 5 مع ازدياد متطلبات أحمال التشغيل. ويستمر استخدام الفريق الحالي، وسلسلة الأدوات الحالية، والمهارات الحالية دون تغيير.