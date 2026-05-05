تعلن IBM عن IBM zSecure Secret Manager، وهي قدرة جديدة صُممت لتبسيط إدارة دورة حياة الشهادات على IBM Z، مع التكامل مع منصات إدارة أسرار المؤسسات مثل IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE.
واعتبارًا من 19 يونيو 2026، يتيح IBM zSecure Secret Manager للمؤسسات الانتقال من عمليات الشهادات اليدوية والمجزأة إلى أتمتة تجديد الشهادات القائمة على السياسات، بما يقلل الأعباء التشغيلية.
تعد الشهادات عنصرًا أساسيًا في تأمين الأنظمة وترسيخ الثقة. ومن دون عملية تجديد موثوقة، تواجه المؤسسات خطرًا متزايدًا لانقطاع الخدمات وعبئًا تشغيليًا متناميًا ناتجًا عن الإدارة اليدوية للشهادات.
وعلى مستوى المؤسسة، تتجه المؤسسات إلى توحيد الاعتماد على منصات مركزية لإدارة الأسرار من أجل إدارة بيانات الاعتماد والمفاتيح والشهادات. وتوفر منصات إدارة أسرار المؤسسات، مثل IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE، سجلًا مرجعيًا للأسرار، بما يتيح إصدارها وتخزينها والتحكم في دورة حياتها بأمان عبر التطبيقات والبيئات المختلفة.
ومع ذلك، لا تزال إدارة دورة حياة الشهادات في العديد من بيئات IBM z/OS تعتمد على عمليات يدوية خاصة بكل تطبيق:
وفي الوقت نفسه، تتقلص فترات صلاحية الشهادات بسرعة، ما يزيد من وتيرة عمليات التجديد.
وهذا يخلق فجوة واضحة: فبينما تعمل المؤسسات على تحديث إدارة الأسرار مركزيًا، لم تواكب آليات تنفيذ دورة حياة الشهادات هذه الوتيرة.
يسعى IBM zSecure Secret Manager إلى سد هذه الفجوة من خلال توسيع استراتيجيات إدارة الشهادات لتشمل بيئات IBM z/OS مباشرة.
وبالعمل مع IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE، يتيح هذا الحل ما يلي:
ويعمل IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE بصفته الجهة المركزية لإدارة الشهادات والأسرار، بينما يضمن IBM zSecure Secret Manager تجديد الشهادات وتطبيقها تلقائيًا داخل بيئات IBM z/OS، بما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي.
ومن خلال الجمع بين إدارة الشهادات المعتمدة على IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE والتنفيذ الآلي لدورة الحياة على IBM Z، يمكن للمؤسسات:
وتشمل الخطط المستقبلية تصميم عدة وظائف إضافية وتقديمها في IBM zSecure Secret Manager، من بينها:
وتهدف هذه الوظائف إلى زيادة تبسيط إدارة الأسرار في بيئات z/OS، بما يشمل التحول المرتقب على مستوى القطاع إلى تجديد شهادات بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) كل 47 يومًا.1
ويُدخل IBM zSecure Secret Manager بيئات IBM z/OS إلى بنية إدارة الأسرار الحديثة، من خلال ربطها مع IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE وإتاحة التجديد المؤتمت للشهادات.
وسيصبح IBM zSecure Secret Manager متاحًا بشكل عام اعتبارًا من 19 يونيو 2026.
ومع توجه المؤسسات نحو استراتيجيات مركزية لإدارة الأسرار ودورات حياة أقصر للشهادات، يتيح هذا التكامل لبيئات z/OS الإسهام في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
1 CA/Browser Forum. (2026). Baseline requirements for the issuance and management of publicly‑trusted certificates.
