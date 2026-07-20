نقدّم لكم IBM webMethods Integration Flow Pilot: توجيه مسار تطوير التكامل بسرعة الذكاء الاصطناعي

بات التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتكامل سريعًا ليصبح جزءًا أساسيًا من أسلوب عمل فرق البرمجيات الحديثة. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، سيعتمد 90% من مهندسي برمجيات المؤسسات على مساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي، ارتفاعًا من نسبة تقل عن 14% في أوائل عام 2024.

يُوجد هذا التحول فرصة جديدة بالنسبة إلى فرق التكامل. يستخدم المطورون الأوامر النصية باللغة الطبيعية لتوليد المنطق البرمجي وشرح الكود وإنشاء الاختبارات والحد من الأعمال المتكررة. ولكن تكامل المؤسسات يتطلب ما هو أكثر من مجرد مساعدة الذكاء الاصطناعي العامة. تربط أصول التكامل بين التطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والشركاء، والملفات، والأحداث، ومهام سير العمل عبر البيئات الهجينة، ويجب أن تعمل بموثوقية وضمن نماذج الحوكمة وبيئة التشغيل المعتمدة.

قد يصعب التحقق من صحة منطق التكامل الذي يولده الذكاء الإصطناعي أو مراجعته أو صيانته أو حوكمته على نطاق واسع، وذلك من دون وجود الضوابط الحمائية المناسبة. تحتاج فرق التكامل إلى طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تتوافق مع معايير المؤسسة، وممارسات التطوير، والاستثمارات الحالية في بيئة التشغيل التي تعتمد عليها بالفعل.