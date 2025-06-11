11 يونيو 2025
يُعَد IBM Software Hub منصة سحابية الأصل تبسِّط عملية تثبيت وإدارة ومراقبة مجموعة مخصصة من منتجات IBM البرمجية على Red Hat OpenShift، وكل ذلك من خلال واجهة موحَّدة. تم تصميم IBM Software Hub لدعم مجموعة واسعة من منتجات IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يوفر تجربة مركزية ومتسقة عبر أعباء العمل المختلفة.
تُعَد IBM Software Hub منصة مستقلة تطوَّرت من بنية IBM Cloud Pak for Data. رغم أنها تعمل الآن بشكل مستقل، لا تزال IBM Software Hub على ارتباط وثيق بـ IBM Cloud Pak for Data، كما توسِّع نطاق دعمها ليشمل مجموعة أوسع من منتجات IBM البرمجية، بما في ذلك watsonx، ما يوفر مرونة أكبر عبر مجموعة البيانات والذكاء الاصطناعي. موثوق به من قِبَل المؤسسات في أكثر من 4,000 عملية نشر، يتولى هذا النظام كل شيء من الإعداد الأوَّلي وحتى الإدارة اليومية، ويتكفل بالمهام المعقدة ليتمكن المستخدمون من التركيز على البناء والابتكار وتقديم القيمة.
من خلال كتالوج الخدمات داخل IBM Software Hub، يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة مختارة من قدرات برامج IBM المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البيانات، والحوكمة، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي.
بينما يوفر IBM Software Hub وظائف أساسية لليوم الثاني من التشغيل، هناك إضافات تقدِّم تحسينات إضافية لإدارة عمليات النشر وصيانتها. تُعَد هذه التحسينات جزءًا من IBM Software Hub Premium. يعتمد هذا الإصدار على الأساس من خلال مساعدة الفرق على إدارة البيئات المعقدة والواسعة والموزعة بسهولة أكبر، وذلك عبر دعم متقدم للتنسيق والنشر الهجين.
يتضمن برنامج Software Hub Premium مجموعتان: Deployment Suite وIntelligence Suite. في Deployment Suite، لدينا ميزتان. أولاً، مركز التحكم الذي يدعم تعدُّد المجموعات وتعدُّد النُسخ، ما يُتيح للعملاء إدارة عمليات النشر الخاصة بهم بسهولة من خلال وحدة تحكُّم مركزية واحدة. الميزة الثانية تشمل قدرات Remote Data Plane، والتي تتجاوز المفهوم التقليدي للعقدة الواحدة في OpenShift، لتشمل عدة مجموعات فعلية سواء في البيئة المحلية أو على السحابة، وتُدار كوحدة واحدة لتوفير تجربة هجينة. توفِّر هذه القدرة على الربط بين البيئات قيمة كبيرة من خلال تمكين التحكم المركزي، وتحسين القابلية للتوسُّع، وتعزيز المرونة، وتقليل التعقيد التشغيلي. يتم شراؤها من خلال وحدات الموارد (RUs)، ما يوفر استهلاكًا مرنًا وقابلًا للتوسُّع حسب احتياجات العملاء.
مع ازدياد ديناميكية بيئات البيانات، تصبح متابعة عمليات المنصة تحديًا حقيقيًا. وهنا يأتي دور مساعد الذكاء الاصطناعي في IBM Software Hub في إحداث فرق حقيقي. إنه ليس مجرد أداة دعم أخرى، بل أكثر من ذلك، إذ يساعد المسؤولين على البقاء في المقدمة من خلال رؤى فورية وتوصيات ذكية وقابلة للتنفيذ.
يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي دعمًا ذكيًا ومخصصًا في المهام اليومية، ما يجعل من السهل الحفاظ على سير العمل بسلاسة. يتولى المهام الروتينية حتى تتمكَّن فرقك من التركيز على الأعمال الأكبر والأكثر استراتيجية. سواء أكان الهدف هو إدارة البيئة أم تحسين الأداء، فإن المساعد موجود دائمًا للمساعدة على الحفاظ على أمان المنصة وكفاءتها.
مع الإصدار الأحدث من IBM Software Hub والميزات القوية في Software Hub Premium، أصبحت إدارة عملياتك أسهل بكثير. يمكنك تعزيز الإنتاجية وتسريع الابتكار من خلال الأتمتة الذكية، والإدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المجموعات المتعددة بسلاسة - وكل ذلك ضمن منصة سهلة الاستخدام.