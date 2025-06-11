يُعَد IBM Software Hub منصة سحابية الأصل تبسِّط عملية تثبيت وإدارة ومراقبة مجموعة مخصصة من منتجات IBM البرمجية على Red Hat OpenShift، وكل ذلك من خلال واجهة موحَّدة. تم تصميم IBM Software Hub لدعم مجموعة واسعة من منتجات IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يوفر تجربة مركزية ومتسقة عبر أعباء العمل المختلفة.

تُعَد IBM Software Hub منصة مستقلة تطوَّرت من بنية IBM Cloud Pak for Data. رغم أنها تعمل الآن بشكل مستقل، لا تزال IBM Software Hub على ارتباط وثيق بـ IBM Cloud Pak for Data، كما توسِّع نطاق دعمها ليشمل مجموعة أوسع من منتجات IBM البرمجية، بما في ذلك watsonx، ما يوفر مرونة أكبر عبر مجموعة البيانات والذكاء الاصطناعي. موثوق به من قِبَل المؤسسات في أكثر من 4,000 عملية نشر، يتولى هذا النظام كل شيء من الإعداد الأوَّلي وحتى الإدارة اليومية، ويتكفل بالمهام المعقدة ليتمكن المستخدمون من التركيز على البناء والابتكار وتقديم القيمة.

من خلال كتالوج الخدمات داخل IBM Software Hub، يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة مختارة من قدرات برامج IBM المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البيانات، والحوكمة، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي.